الرياض، المملكة العربية السعودية، استقبلت شركة سال للخدمات اللوجستية أول رحلة شحن تابعة لطيران الصين للشحن في محطة الشحن في سال بالرياض، وذلك بحضور نائب الرئيس التنفيذي لشركة الطيران وعدد من مسؤولي الشركة، إلى جانب قيادات شركة سال.

ويأتي استقبال هذه الطائرة امتدادًا لشراكة سال مع طيران الصين للشحن، بما يدعم توسعها داخل السوق السعودي من خلال الاستفادة من الحلول اللوجستية المتكاملة التي تقدمها سال وإبراز المزايا التنافسية التي تتمتع بها المملكة وأخصها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، الذي يساهم في نمو حركة التجارة ويعزز سلاسل الإمداد بين آسيا والمملكة. كما ينسجم هذا الإنجاز مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030 وشركائها العالميين، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030.

وذكر محمد خاسر، الرئيس التنفيذي لقطاع مناولة الشحنات: "يمثل وصول أول رحلة شحن تابعة لطيران الصين للشحن خطوة افتتاحية تدشّن شراكتنا، وبداية مسيرة النجاح لدعم الطلب المتزايد في الرحلات القادمة وفق مسارات الطيران. باعتبار الرياض مركزًا استراتيجيًا لاستقبال الشحنات وتوزيعها للمدن الأخرى. سنواصل العمل مع شركائنا العالميين لدعم كفاءتنا العملياتية وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي رائد."

وتسعى سال بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين لتوسيع نطاق الخدمات بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030

