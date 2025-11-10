أعلنت "ريد هات" (Red Hat)، المزود الرائد عالمياً للحلول مفتوحة المصدر للمؤسسات، عن إطلاقها "خدمة الدعم السيادي الموثوق من ريد هات" (Red Hat Confirmed Sovereign Support) لدول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، في خطوة تواكب الأهمية المتنامية للسيادة الرقمية في أوروبا. وتتسم خدمة الدعم الجديدة بكونها مصمَّمةً لتقديم دعم فني مخصص يُدار من داخل الاتحاد الأوروبي وبواسطة مواطنين أوروبيين لمشتركي برمجيات "ريد هات"، ما يوفر مستوى جديداً من التحكم المحلي الموثوق بعمليات تكنولوجيا المعلومات الأساسية.

وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ يولي فيه قادة الأعمال في أوروبا أهميةً متنامية للسيادة الرقمية كمحركٍ للتمايز الاقتصادي في السوق العالمية، وسط تزايد التركيز على عزل العمليات عن التقلبات الجيوسياسية، وحماية بيانات وتقنيات وعمليات الاتحاد الأوروبي. وعلى هذا الصعيد، يسعى هؤلاء القادة إلى تعزيز مرونة بنيتهم التحتية السحابية، ودفع عجلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تعزيز الشفافية في سلسلة التوريد والأمن القضائي والامتثال والاستقلالية.

وتم تصميم "خدمة الدعم السيادي الموثوق من ريد هات" تلبيةً للطلب المتنامي من جانب القادة الأوروبيين على حلول السيادة التشغيلية، حيث ترتكز هذه الخدمة على خبرة "ريد هات" الممتدة لأكثر من عقد في تقديم نماذج دعم مخصصة لمناطق وقطاعات محددة، خاصة للعملاء الذين يعملون في أسواق عالية التنظيم أو يخضعون لمتطلبات امتثال صارمة. وتساعد هذه الخدمة في تعزيز أمن النُظُم وحماية عمليات مؤسسات الاتحاد الأوروبي، معتمدةً على الثقة التي تضعها أكثر من 20 ألف مؤسسة حول العالم في محفظة المنتجات السحابية الهجينة من "ريد هات" ودعمها الفني.

التفويض السيادي: الميزة التنافسية لشركة "ريد هات"

ستوفر "خدمة الدعم السيادي الموثوق من ريد هات" أعلى مستويات الخبرة الفنية بالاستعانة بفرق دعم فني محلية، واستقلالية أكبر عن العوامل الخارجية غير الأوروبية، مما يعزز المرونة التشغيلية ويدعم أهداف استمرارية الأعمال. وتمتد هذه الخدمة لتشمل التزام شركة "ريد هات" بتمكين العملاء من خلال مزايا التحكم والاختيار والشفافية التي توفرها التقنيات مفتوحة المصدر، وذلك من خلال ميزات رئيسية تشمل:

فريق عمل مكون من مواطنين أوروبيين: الاستعانة بخبرات الدعم التي يقدمها مواطنون من الاتحاد الأوروبي يعملون حصرياً من داخل الدول الأعضاء السبع والعشرين .

الاستعانة بخبرات الدعم التي يقدمها مواطنون من الاتحاد الأوروبي يعملون حصرياً من داخل الدول الأعضاء السبع والعشرين تحكُّم تشغيلي محلي: تتولى فرق الدعم الفني الأوروبية الإشراف على تقديم خدمات الدعم .

تتولى فرق الدعم الفني الأوروبية الإشراف على تقديم خدمات الدعم توافر الخدمة في الدول الأعضاء على مدار الساعة: توفير دعم فني على مدار الساعة من داخل منطقة الاتحاد الأوروبي، بما يتوافق مع متطلبات السيادة واستمرارية الخدمة .

توفير دعم فني على مدار الساعة من داخل منطقة الاتحاد الأوروبي، بما يتوافق مع متطلبات السيادة واستمرارية الخدمة منظومة محليَّة موسَّعة: تعزز "ريد هات" نهجها من خلال منظومتها عالية الكفاءة، والتي تضم أكثر من 500 شريك أوروبي في مجال التقنية السحابية، يقدم العديد منهم خدمات سحابية سيادية. وتساعد هذه الشبكة القوية من الشركاء في تقليل الاعتماد الاستراتيجي على مُزودي الخدمات السحابية من خارج الاتحاد الأوروبي، كما توفر للعملاء بدائل محلية قوية تتماشى مع السياسات التنظيمية الإقليمية والأولويات الاقتصادية .

تعزز "ريد هات" نهجها من خلال منظومتها عالية الكفاءة، والتي تضم أكثر من 500 شريك أوروبي في مجال التقنية السحابية، يقدم العديد منهم خدمات سحابية سيادية. وتساعد هذه الشبكة القوية من الشركاء في تقليل الاعتماد الاستراتيجي على مُزودي الخدمات السحابية من خارج الاتحاد الأوروبي، كما توفر للعملاء بدائل محلية قوية تتماشى مع السياسات التنظيمية الإقليمية والأولويات الاقتصادية أساس التقنية السحابية السيادية: تم تطوير "خدمة الدعم السيادي الموثوق من ريد هات" لدعم محافظ منتجات "ريد هات" الأوسع للسحابة الهجينة المفتوحة والذكاء الاصطناعي، مما يمكن المؤسسات من نشر وإدارة وصيانة أصولها التقنية الحالية والمستقبلية بشكل مستقل عبر أي بيئة سحابية سيادية .

وترى "ريد هات" أن المسار الوحيد الموثوق للسيادة الرقمية يقوم على أساسٍ من المصادر المفتوحة، التي توفر بدورها الشفافية والقابلية للتدقيق التي تتطلبها الهيئات التنظيمية والمؤسسات. ويميز هذا النهج، القائم على الخيار والتحكم، شركة "ريد هات" بشكل كبير عن منتجات "السيادة الرقمية" ذات الطبيعة الخاصة والمبنية على برمجيات مغلقة وهياكل تفتقر إلى الشفافية.

توافُر الخدمة

ستتاح خدمة "الدعم السيادي الموثوق من ريد هات" في أوائل العام المقبل. ويمكن للجهات المهتمة الاستفسار من مسؤول الحساب المحلي المعني للحصول على مزيد من التفاصيل عند توافرها.

تعليقات داعمة

كريس رايت، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والنائب الأول لرئيس الهندسة العالمية في "ريد هات":"من منظورنا، يغطي مفهوم السيادة الرقمية التحكُّم بالأصول التقنية للمؤسسات، بدءاً من موقع البيانات ووصولاً إلى البرمجيات والعمليات. ويتطلب الامتثال لأطر العمل التنظيمية الصارمة في الاتحاد الأوروبي أساساً قائماً على المصادر المفتوحة، يجمع بين الشفافية وقابلية التدقيق، بالإضافة إلى نموذج دعم تشغيلي محلي. وتقدم «خدمة الدعم السيادي الموثوق من ريد هات» تجربة دعمٍ كاملة من داخل الاتحاد الأوروبي، يُديرها مواطنون أوروبيون لمؤسسات أوروبية، وتحظى بدعم محفظتنا الموثوقة من منتجات وتقنيات السحابة الهجينة المفتوحة".

من جانبه، قال هانز روث، النائب الأول للرئيس والمدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، "ريد هات":"نستثمر بشكل كبير في مجال السيادة الرقمية الأوروبية، حيث تحتاج المؤسسات في أوروبا إلى التحكم ببنيتها التحتية، انطلاقاً من مقدمي الدعم. وتأتي «خدمة الدعم السيادي الموثوق من ريد هات» استجابةً لهذه المتطلبات، حيث تشمل فريق دعم وسير عمل أوروبي لحلولنا المؤسسية مفتوحة المصدر. وتعكس هذه الخدمة التزامنا في «ريد هات» بتمكين مؤسسات الاتحاد الأوروبي من التحكم بمنظوماتها الرقمية بالشكل الأمثل، والبناء على أساسنا المتين للسحابة الهجينة المفتوحة لتحقيق استقلالية ومرونة رقمية أكبر".

نبذة عن "ريد هات"

