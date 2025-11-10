دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة دي إتش إل جلوبال فورواردينغ فريت، المتخصصة في خدمات الشحن الجوي والبحري ضمن مجموعة دي إتش إل، عن تعيين توبياس ماير رئيساً تنفيذياً لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اعتباراً من الأول من ديسمبر 2025، خلفاً لـ أمادو ديالو الذي يختتم أكثر من ثماني سنوات من القيادة التحويلية المتميزة.

يتمتع توبياس ماير بخبرة واسعة في مجالات التمويل، والابتكار الرقمي، والنمو الاستراتيجي. وقد انضم إلى مجموعة دي إتش إل في عام 2008، حيث شغل عدة مناصب قيادية، كان آخرها الرئيس المالي للشرق الأوسط وأفريقيا، والرئيس التنفيذي لشركة سالودو! في المنطقة، وهي المنصة الرقمية للشحن التابعة لـ دي إتش إل. وأسهم ماير في قيادة عمليات الاندماج والاستحواذ والتوسع الإقليمي، وتعزيز حضور الشركة في أسواق رئيسية مثل المملكة العربية السعودية والجزائر وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة إلى جانب إطلاق مبادرات مبتكرة أبرزها مشروع "رايل دايركت" المشترك بين دي إتش إل وقطارات الاتحاد.

وقال أوسكار دي بوك، الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش إل جلوبال فورواردينغ، فريت: " يتميّز توبياس برؤية استراتيجية واضحة وخبرة واسعة في المنطقة، حيث أثبت خلال مسيرته في دي إتش إل قدرته على تحقيق نتائج ملموسة وقيادة فرق العمل نحو أداء متميز. ومع فهمه العميق لطبيعة السوق الإقليمية، إلى جانب التزامه الراسخ بالتحول الرقمي، فهو الخيار الأمثل لقيادة أعمالنا نحو مرحلة جديدة من النمو والتميز."

يختتم أمادو ديالو مسيرته الحافلة بالإنجازات، يترك من خلالها إرثاً من النمو والابتكار وثقافة مؤسسية قائمة على المشاركة والتفاعل. فمنذ توليه قيادة الشركة في عام 2017، نجح في توسيع نطاق أعمال دي إتش إل جلوبال فورواردينغ عبر الشرق الأوسط وأفريقيا، وكان من أبرز الداعمين لمبادرات اللوجستيات المستدامة، كما أدار جهود التوسع والنمو الاستثماري في أسواق تُعد من الأهم بالنسبة للشركة. وتمتد خبرته لأكثر من ثلاثين عاماً في مجالات القيادة المالية واللوجستية داخل مجموعة دي إتش إل، حيث شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي العالمي لشركة دي إتش إل فريت والرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة دي إتش إل جلوبال فورواردينغ في أفريقيا وجنوب آسيا والمحيط الهادئ. وينحدر ديالو من السنغال، حيث كرّس جانباً من وقته وجهده لدعم مبادرات تمكين الشباب في أفريقيا، إلى جانب مشاركته الفاعلة في أنشطة تطوعية وإنسانية تُركّز على مجالات الصحة والأمن الغذائي.

وأضاف دي بوك: "نُعرب عن خالص امتناننا لأمادو على قيادته الاستثنائية وتفانيه الدائم في دعم فرق العمل والعملاء والشركاء. لقد تركت رؤيته وشغفه بصمة لا تُنسى في مؤسستنا."

