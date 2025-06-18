الأسعار في "نخلة جميرا" تواصل ارتفاعها بنحو 19% وسط تقلص المعروض

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في صفقة قياسية جديدة لسوق العقارات الفاخرة في دبي، نجحت شركة "دبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي" في التوسط لبيع قطعة أرض سكنية مميزة في "نخلة جميرا" مقابل مبلغ قدره 365 مليون درهم إماراتي (100 مليون دولار أمريكي). وتمثل هذه الصفقة أعلى قيمة لبيع قطعة أرض تُسجل في هذه الجزيرة الشهيرة في عام 2025، ما يؤكد جاذبيتها الدائمة لسوق العقارات الفاخرة.

وتمتد هذه الأرض على مساحة 90,036 قدماً مربعة، وتتميز بموقعها الفريد على قمة سعفة "نخلة جميرا"، ما يُعد أمراً نادراً في هذه الجزيرة، حيث تم تطوير معظم الأراضي، ويتم إدارة قطع الأراضي المتاحة للتملك الحر بحكمة شديدة. وتتمتع هذه الأرض بإطلالات بانورامية خلابة على الخليج العربي، وجزيرة بلوواترز، وأفق مرسى دبي (دبي مارينا) المتلألئ، لتقدم مزيجا لا مثيل له من الخصوصية المطلقة والمناظر البانورامية الساحرة.

وعَلقَ جورج عازار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي" قائلاً: "ما زالت ’نخلة جميرا‘ بلا شك الوجهة الأمثل للنخبة العالمية في دبي. ويؤكد بيع قطعة الأرض النادرة الواقعة على قمة السعفة على المكانة الراسخة والمرموقة للجزيرة والطلب المتزايد على السكن الفاخر المطل على الواجهة البحرية. ومع استمرار تناقص المعروض من العقارات الفاخرة، نتوقع ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الأراضي والقصور المصممة حسب الطلب خلال السنوات القادمة".

وتُشير هذه الصفقة المتميزة إلى اتجاه واسع ملموس خلال عام 2025، حيث تواصل دبي تحقيق إنجازات غير مسبوقة في قطاعها العقاري. وكانت "دبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي" قد قامت في ديسمبر 2024 بتسهيل عملية بيع فيلا سيغنيتشر بخمس غرف نوم مطلة على البحر في مجمع سيكس سينسيز ريزيدنس في "نخلة جميرا" مقابل 130 مليون درهم إماراتي (35.4 مليون دولار أمريكي)، وتعد من بين الصفقات التي صُنّفت من بين أغلى عشر وحدات سكنية تحمل علامات تجارية عالمية تم بيعها في عام 2024.

وتشهد قطع الأراضي، على وجه الخصوص، طلباً قوياً استثنائياً، حيث يسعى المطورون وأصحاب الثروات الضخمة إلى بناء مساكن مصممة خصيصاً لهم في أرقى المناطق في دبي، مدفوعةً باستمرار تدفق أصحاب الثروات الضخمة إلى الإمارة. ووفقاً لشركة "دبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي"، شهدت "نخلة جميرا" ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 18.92% خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، على الرغم من انخفاض حجم المعاملات بنسبة 14%، ما يعكس الارتفاع الكبير في قيمة هذه السوق العقارية المتميزة. وتُظهر البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنه تم تداول أكثر من 7700 قطعة أرض خلال أول 100 يوم من العام، ما يُؤكد هذا النشاط المكثف في السوق.

ومثّل لي بورغ، الشريك التنفيذي في شركة "دبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي"، البائع حصرياً في هذه الصفقة المهمة. أما المشتري المتميز، فهي شركة "25 ديغريز"، الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة، والتي تشتهر بتصميم مساكن فاخرة ذات طابع معماري مميز في أرقى أحياء دبي.

وقال لي بورغ: "يعد الطلب على العقارات الفاخرة في دبي أمراً استثنائياً، ولم يكن الإقبال على المساكن الحصرية المصممة بدقة متناهية أقوى من أي وقت مضى. في سوق اليوم شديد التنافسية، يجب على المطورين أن تتميز مشاريعهم بأصالة لا مثيل لها وتصاميم مبتكرة تستشرف المستقبل. تُتيح هذه الأرض الاستثنائية لشركة ’25 ديغريز‘ فرصة فريدة من نوعها لتقديم مسكن مميز، يُرسي معايير جديدة للعيش الفاخر في جزيرة ’نخلة جميرا‘".

تواصل شركة "دبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي" ريادتها لسوق العقارات الفاخرة، لترسي معايير جديدة وتسهل معاملات لا مثيل لها تؤكد جاذبية دبي الدائمة كمركز عالمي للعقارات المتميزة والفاخرة.

نبذة عن شركة "دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي"

تعتبر شركة "دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي" من شركات الوساطة العقارية الرائدة المتخصصة في الأسواق الرئيسية والفاخرة. تقدم الشركة خبرتها لعملائها المميزين في أكثر المناطق المرغوبة في دبي، بما في ذلك تلال الإمارات، ومنطقة ديستريكت ون، ونخلة جميرا، وغيرها الكثير. وباعتبارها جزءاً من شبكة "سوثبيز إنترناشونال ريالتي" العالمية، فإنها توفر وصولاً لا مثيل له إلى جمهور عالمي في 84 دولة ومنطقة حول العالم.

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