

نجحت شركة "آيسون" في زيادة إيراداتها بنسبة 60%، وزادت قوتها العاملة إلى 18000 موظفًا، ووسعت عملياتها إلى 19 دولة بمساعدة وتمويل من "جلف كابيتال". تقوم الشركة بمعالجة أكثر من 50 مليون معاملة شهريًا لأكثر من 500 مليون عميل على مستوى العالم

أبوظبي – أعلنت شركة "جلف كابيتال"، إحدى أكبر وأنشط شركات الملكية الخاصة التي تستثمر من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى آسيا، اليوم عن إتمام تخارجها بنجاح من شركة "آيسون إكسبيرينسز" (iSON Xperiences-iSON)، وهي شركة رائدة قائمة على التكنولوجيا تقدم خدمات تجربة العملاء في الأسواق الناشئة من خلال تعهيد العمليات التجارية في جميع أنحاء الهند وإفريقيا.

وكانت "جلف كابيتال" و"أفريك إنفست" قد استثمرتا حوالي 50 مليون دولار أمريكي في "آيسون" لتسريع نمو الشركة. وخلال فترة الشراكة مع "جلف كابيتال"، أكملت "آيسون" ثلاث عمليات استحواذ سمحت للشركة بتوسيع تغطيتها الجغرافية في جميع أنحاء إفريقيا، بما في ذلك مصر وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى توسيع عروض منتجاتها وقدراتها. قامت "آيسون" أيضًا بالتوسع الاستراتيجي من خلال تنويع قاعدة عملائها والدخول إلى قطاعات جديدة. ونتيجة لذلك، زادت إيراداتها بنحو 60%، وهي تحقق الآن حوالي 50% من إيراداتها من بلدان جديدة تعمل فيها منذ الاستثمار والدعم الأولي لشركة "جلف كابيتال".

تأسست "آيسون" في عام 2010 كموفر خدمات تعهيد عمليات الأعمال (Business Process Outsourcing-BPO) يعمل في دولة واحدة وقطاع واحد. وقد نمت عمليات الشركة حالياً لتغطي 19 دولة، تساندها قوة عاملة تزيد عن 18000 موظف، وتجري أكثر من 50 مليون معاملة شهريًا لأكثر من 500 مليون عميل على مستوى العالم.

وقال كريستوفر فول، المدير العام الأول في "جلف كابيتال": "شجعتنا مكانة ’آيسون‘ الرائدة في قطاعها في إفريقيا على الاستثمار فيها، حيث كانت تمثل 75٪ من حصة سوق خدمة العملاء في قطاع الاتصالات في الدول الواقعة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا. هذا بالإضافة إلى التدفق النقدي القوي والمستدام للشركة وفريق إدارتها الاستثنائي. نحن سعداء بالنمو المذهل الذي حققته شركة ’آيسون‘ على مر السنين ومتفائلون بشأن آفاق نموها المستقبلية. لقد أتاح لنا استثمارنا في ’آيسون‘ تحقيق عوائد متفوقة معدلة حسب المخاطر لمستثمرينا خلال فترة استثمارنا التي استمرت خمس سنوات. ونتمنى للشركة ولشركائنا فيها كل التوفيق في المرحلة الجديدة من النمو."

وقال السيد برافين كومار، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة "آيسون إكسبيرينسز": "إننا نعرب عن تقديرنا العميق لشركة ’جلف كابيتال‘ لدعمها لنا ولثقتها في مهمتنا. لقد كانت استثماراتها بمثابة الحافز لرحلة نمونا الناجحة، حيث تمكنا من توسيع عملياتنا وتنويع عروضنا وتعزيز وجودنا في القطاع. ولم يكن التزام ’جلف كابيتال‘ مجرد التزامًا ماليًا فقط، بل كان بمثابة تأكيد واضح على إمكانياتنا الواعدة. ونحن نختتم هذه المرحلة من نمونا بجزيل من الامتنان والثقة والشعور بالإنجاز. لقد كانت ’جلف كابيتال‘ شريكاً فعالاً في قصة نجاحنا، ونحن نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل، ونحمل معنا الخبرة والتجارب التي اكتسبناها".

وأضاف مجد خضر، المدير التنفيذي في شركة "جلف كابيتال": "على مدى السنوات الخمسة الماضية، وبدعم من ’جلف كابيتال‘، قامت ’آيسون‘ بتوسيع عملياتها بشكل داخلي ومن خلال الاستحواذ إلى 19 دولة في إفريقيا والهند، وأدخلت خدمات جديدة على عملياتها، مما ساهم في تنمية عمليات الشركة وتوزيع المخاطرة. وقد أدت هذه التحسينات إلى خلق قيمة إضافية للمساهمين الحاليين والمستقبليين. تضمن الحلول المتطورة والتي تعتمد على البيانات والتركيز على العملاء صلابة ومرونة الشركة وتدعم نموها في قطاع دائم التغير. نحن فخورون بالتأثير الذي تحدثه الشركة على حياة آلاف العائلات في 19 دولة من الاقتصادات النامية، وذلك من خلال موظفيها الذي يبلغ عددهم أكثر من 18000 موظف. نحن واثقون أن ’آيسون‘ تمتلك مستقبلًا مشرقًا بقيادة فريق إدارة عالمي المستوى ومستثمرين من المؤسسات ذوي سمعة مميزة. نتمنى لـ ’آيسون إكسبيرينسز‘ كل التوفيق في المرحلة التالية من النمو."



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نبذة عن "جلف كابيتال"

"جلف كابيتال" هي شركة رائدة في إدارة الأصول البديلة تتمع بوعي اجتماعي كبير وبخبرة استثمارية تمتد لأكثر من سبعة عشرة عاماً في الأسواق الخليجية وبقية أسواق آسيا، التي تعتبر من أسرع المناطق نمواً في مجال الاستثمار. وتتعاون الشركة مع رواد أعمال نشطين وفرق إدارية ممتازة لتزويدها برأس مال النمو والاستشارات الاستراتيجية والخبرات التشغيلية من أجل مساعدتها على بناء شركات عالمية رائدة في أسواقها. تمتلك "جلف كابيتال" باعا طويلا وسجلا ناجحا في الاستثمار في الأسواق الخليجية والآسيوية حيث أغلقت الشركة منذ تأسيسها 45 استثماراً. وتدير الشركة حالياً أكثر من 2.4 مليار دولار أميركي من الأصول موزعة على 7 صناديق وأدوات استثمارية. تركز "جلف كابيتال" اهتمامها على قطاعات قوية ومرنة تتطلع نحو المستقبل كمثل قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وخدمات الأعمال والقطاع الاستهلاكي والاستدامة. وهدف الشركة هو تحقيق القيمة مع حوكمة عالمية المستوى وتطبيق أفضل ممارسات مفاهيم البيئة والاستدامة والحوكمة ومن خلال تركيز عميق على التحسينات التشغيلية والخبرة في القطاعات المعنية لتوفير أداء مستدام وممتاز لمساهميها.

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حول "آيسون إكسبيرينسز"

تم تصنيف "آيسون إكسبيرينسز" (iSON Xperiences ) من بين أفضل الشركات العالمية في إدارة تجربة العملاء (CXM) في إفريقيا. توفر "آيسون إكسبيرينسز" منصة مرنة لتمكين الشركات التي تحتاج إلى مساعدة في زيادة عدد القوى العاملة لديها، أو توسيع عملياتها التجارية اليومية، أو تحتاج إلى حلول تحصيل الديون، أو التوسع في إفريقيا. ومن خلال قوة عاملة تضم أكثر من 18000 موظف في 19 دولة، نحن نفخر بخدمة قاعدة واسعة تضم 50 مليون عميل عالمي وندير بمهارة أكثر من 500 مليون معاملة كل شهر. تشمل خبرتنا مجالات الاتصالات، والخدمات المالية والتأمين (BFSI)، والطاقة، والإعلام، والحكومة، وتجارة التجزئة، والطيران، والتجارة الإلكترونية، والشراكة مع أفضل العلامات التجارية والشركات الناشئة. نظرًا لالتزامنا بحلول تجربة العملاء المخصصة، فإننا نعطي الأولوية للابتكار وإسعاد العملاء والقدرة على تحمل التكاليف، وإعادة تشكيل التجارب العالمية وخلق فرص عمل ذات معنى.