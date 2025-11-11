عجمان، دولة الإمارات العربية المتحدة: وقّعت جامعة عجمان مذكرة تفاهم مع جامعة باكو الحكومية بهدف تعزيز البحث الأكاديمي وتوسيع فرص التبادل الطلابي الدولي، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها وفد من جامعة عجمان برئاسة الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة.

وخلال الاجتماع، شدّد الدكتور كريم الصغير على أهمية مذكرة التفاهم باعتبارها خطوة لتعزيز تبادل المعرفة والابتكار، مؤكدًا على القيم المشتركة بين الجامعتين، وعلى رأسها تبنّي نهج متعدد التخصصات يهدف إلى تحقيق أثرٍ مجتمعي مستدام.

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان: " تجسّد مثل هذه الشراكات التزام جامعة عجمان الاستراتيجي بتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي على المستوى العالمي، وتعزيز البحث العلمي ذي الأثر المجتمعي. وتمثل شراكتنا مع جامعة باكو الحكومية نموذجًا للتكامل بين مؤسستين تشتركان في رؤية مشتركة تقوم على توظيف المعرفة كقوة دافعة للابتكار والشمول وتعزيز التكامل المجتمعي. ومن خلال توحيد قدراتنا الأكاديمية، نسعى إلى فتح آفاق جديدة للبحث العلمي، والتبادل، والنمو المشترك، بما يعزّز مكانة مؤسساتنا ويدعم تطوير منظومة التعليم والابتكار في منطقتَي الشرق الأوسط وجنوب القوقاز."

ومن جانبه، أشاد الدكتور إلشين باباييف، رئيس جامعة باكو الحكومية، بسمعة جامعة عجمان وتميّزها الأكاديمي، مؤكدًا أن تطور القدرات البحثية لجامعة باكو، إلى جانب ريادتها في تعليم اللغة العربية وإنشاء مراكز علمية ومختبرات حديثة، يوفر قاعدة قوية لإطلاق مبادرات تعاون مشتركة تحقق نتائج ملموسة للطرفين.

كما ناقش الجانبان فرص إطلاق مبادرات بحثية مشتركة وتشكيل فريق لتطوير البرامج الأكاديمية المزدوجة، بالإضافة ً إلى مبادرات لتبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بما يعزز التفاعل الأكاديمي والتبادل الثقافي.

واختُتمت الزيارة بتوقيع مذكرة التفاهم رسميًا، والتي فتحت آفاقًا جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي والثقافي بين المؤسستين، وأسهمت في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأذربيجان.

نبذة عن جامعة عجمان

تأسّست جامعة عجمان عام 1988 كأول جامعة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي مؤسسة غير ربحية تضع التميّز الأكاديمي، والانفتاح العالمي، وخدمة المجتمع في صميم رؤيتها، وتواصل بناء بيئة تعليمية شاملة ومتنوّعة تُعزّز الابتكار.

وفي عام 2024، حصلت جامعة عجمان على الاعتماد الكامل من هيئة الاعتماد الأمريكية WSCUC، لتكون أول جامعة خاصة وغير ربحية في دولة الإمارات والمنطقة العربية تنال هذا الاعتراف الرفيع. ووفق تصنيف مؤسسة "كيو إس" العالمي للجامعات لعام 2026، حققت الجامعة المرتبة 440 عالمياً والمرتبة 12 في المنطقة العربية والسادسة على مستوى دولة الإمارات، كما حلّت في المرتبة 241 عالمياً والثالثة محلياً في مؤشر السمعة لدى جهات التوظيف. وتواصل الجامعة تصدّرها للمؤسسات التعليمية في الدولة من حيث نسبة الطلبة الدوليين، محتلةً المرتبة الأولى في دولة الإمارات والرابعة عالمياً في هذا المؤشر.

وتفخر الجامعة بشبكة خريجيها التي تضمّ أكثر من 45,000 خريج وخريجة حول العالم، وتواصل التزامها بإعداد كفاءات مؤهلة، ومتمكّنة، تسهم في بناء مستقبل مزدهر لمجتمعاتها وللعالم. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع التالي: www.ajman.ac.ae

