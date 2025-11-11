الرياض السعودية - أعلنت شركة بارسونز (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز PSN) خلال مهرجان تكنولوجيا الإنشاءات في الرياض عن مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية ستارت أب وايز جايز، حيث ستعمل هذه الاتفاقية على توفير فرصًا تجريبية وعلى تطوير بيئة عمل مشتركة لشركة بارسونز في المملكة.

نجحت بارسونز في توظيف العديد من التقنيات الناشئة في مشاريع ضخمة، ومع توقيع مذكرة التفاهم هذه، سوف تكون شركة ستارت أب وايز جايز أحد شركاء بارسونز الرسميين في إثبات المفاهيم والأفكار الخاص ببرنامج نيوسيتي الذي تم اطلاقه في العام ٢٠٢٤، والذي يهدف إلى دعم نمو الشركات الناشئة في مجال تقنيات البناء في المملكة العربية السعودية، ويرعى هذا البرنامج جهات حكومية تشمل الهيئة العامة للعقار، بالإضافة إلى البرنامج الوطني للتطوير التقني، وهو مبادرة حكومية تابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

قال مارتن بوسون، نائب رئيس أول والمدير العام لشركة بارسونز في المملكة العربية السعودية: "تفخر بارسونز بدعم تطوير بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية، وتتوافق مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع ستارت أب وايز جايز مع التزامنا بإيجاد حلول مستدامة ومتقدمة تُحفّز الابتكار". وأضاف: "ما يُميّز شركة بارسونز هو قدرتها على تحديد التقنيات الناشئة وتجربتها وتوسيع نطاقها بفعالية، بما في ذلك الربط السهل مع الذكاء الاصطناعي، مما يُتيح كفاءةً غير مسبوقة في طريقة إدارتنا لمشاريعنا، ومن خلال الجمع بين أفضل الممارسات العالمية والابتكار المحلي، تُواصل بارسونز تقديم حلول متطورة تُحقق قيمةً مستدامة".

قالت آية زغنين، الشريك المدير في شركة ستارت أب وايز جايز: "تفخر شركة ستارت أب وايز جايز، من خلال برنامج نيوسيتي، بالتعاون مع بارسونز لدفع عجلة الابتكار في تقاطع التكنولوجيا مع البيئة العمرانية.، و أضافت: "نهدف معًا إلى تسريع تبنّي الحلول التي تعزّز الإنتاجية والكفاءة والاستدامة في قطاعات العقارات والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية. إن الجمع بين الخبرة الهندسية العميقة لشركة بارسونز، وشبكة الشركات الناشئة العالمية التابعة لبرنامج نيوسيتي، سيساهم في إحداث تحول جذري في الطريقة التي يتم بها تصميم المدن وبناؤها وإدارتها، بما يتماشى تمامًا مع طموحات رؤية المملكة ٢٠٣٠ لبناء مجتمعات حضرية أكثر ذكاءً وترابطًا واستدامةً للأجيال القادمة.”

بارسونز، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، يبنّت ابتكارات الذكاء الاصطناعي من خلال برامج تسريعية لتحسين سير العمل التشغيلي ورفع مستوى دقة التصميم وتقليص الجداول الزمنية للمشاريع بشكل ملحوظ، وتعمل 92% من مشاريع بارسونز في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بثلاثة مسارات عمل رقمية أو أكثر من حيث الجودة والسلامة وعملية الإشراف، بما يُحقق قيمة طويلة الأمد لعملائها.

على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٥، تم استخدام تقنية OpenSpace، وهي تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدمها شركة بارسونز بالشراكة مع SEKTOR.build في ١١١ مشروعًا، تغطي هذه الاستخدامات أكثر من ٥ ملايين متر مربع من ظروف وحالات المواقع، وهذه النسبة موثقة وتم عمل التحليل لها ومشاركتها عبر منظومة النظام البيئي للإشراف الرقمي الخاص بشركة بارسونز، وكانت النتائج فورية ومؤثرة: زيادة بنسبة ٣٠٪ في عمليات التفتيش لكل مهندس أسبوعيًا، وأثرها على تسليم تقارير الجودة على مدار ٢٤ ساعة، وتوفير ٤ ساعات من العمل الإداري لكل مهندس يوميًا.

تتمتع بارسونز بموروث عالمي يمتد لثمانين عامًا، بما في ذلك حضورها المتجذر في المملكة العربية السعودية، والذي يعود تاريخه إلى عام ١٩٥٨، وبصفتها شركة إدارة البرامج الأولى عالميًا، وفقًا لتصنيف مجلة "إنجينيرنج نيوز ريكورد"، عملت بارسونز كشركة تتمتع بالثقة لإدارة المشاريع في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مع فريق عمل يضم أكثر من ٧٠٠٠ موظف، وخبرات واسعة في مجالات التنقل الذكي وإدارة الأصول والتخطيط الحضري وتطوير الوجهات وهندسة المناظر الطبيعية وحماية البنية التحتية الحيوية، وبفضل إرثها العريق في تقديم حلول مبتكرة للبنية التحتية، تواصل بارسونز لعب دوراً محورياً في دعم برنامج التحول الوطني لرؤية المملكة ٢٠٣٠، الذي يهدف إلى تطوير الاقتصاد الرقمي في المملكة، وبناء دولة متنوعة ومبتكرة ورائدة عالميًا.

