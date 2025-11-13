الدمام – المملكة العربية السعودية: في خطوة مهمة نحو تعزيز توطين الحلول التقنية المتقدمة في مجال الطاقة، أعلنت شركة اتحاد الأقطاب الخضراء للصناعة (GECI) عن تأسيس شركة الشرق الأوسط للإلكترولايزرز، كمشروع مشترك مع شركة هاي قرين إنرجي (Hygreen Energy) الصينية، المتخصصة في تصنيع أجهزة التحليل الكهربائي للماء، على أن يكون مقر الشركة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة هاي قرين إنرجي تُعدّ من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، إذ تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 18 عامًا، ونفذت أكثر من 300 مشروع في 30 دولة، وطورت تقنيات التحليل الكهربائي باستخدام الأنظمة القلوية (Alkaline) والغشائية (PEM) والغشائية الأنيونية (AEM).

وسيسهم هذا التحالف من خلال شركة الشرق الأوسط للإلكترولايزرز في تلبية احتياجات المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تقنيات أجهزة التحليل الكهربائي عالية الكفاءة، بما يُسرّع تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين التي تشرف عليها وزارة الطاقة.

وستركز الشركة الجديدة على نقل المعرفة التقنية، وإنشاء مركز أبحاث وتطوير متقدم، وتدريب الكفاءات الوطنية بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية السعودية، بما يعزز المحتوى المحلي ويسهم في بناء قدرات وطنية تنافس عالميًا.

وقال الدكتور سعيد جبران القحطاني، رئيس مجلس إدارة اتحاد الأقطاب الخضراء للصناعة:

“تمثل هذه الشراكة محطة استراتيجية نحو توطين سلاسل الإمداد المرتبطة بمشروعات الطاقة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، ومصانع الأسمدة، وقطاعات البتروكيماويات. ونفخر برؤية المملكة وهي تبرز كمركز إقليمي لهذه الصناعات الواعدة التي ترسم ملامح المستقبل.”

ومن جانبه، صرّح السيد بيني وانغ، رئيس مجلس إدارة شركة هاي قرين إنرجي:

“لقد اختارت شركة هاي قرين المملكة العربية السعودية لتكون مقرها الإقليمي في الشرق الأوسط، إدراكًا منها لقاعدتها الصناعية القوية ورؤيتها المستقبلية في مجال الطاقة النظيفة. ونحن ملتزمون التزامًا كاملاً بإنشاء مركز أبحاث وتدريب الكوادر السعودية والتعاون مع الجامعات الوطنية لدفع عجلة الابتكار والتطوير التقني.”

وأضاف:

“نُعرب عن تقديرنا الكبير للدعم والتشجيع اللذين تقدمهما وزارة الطاقة، إذ كانت مبادراتها مصدر إلهام لشراكات كهذه تسهم في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.”

وفي السياق ذاته، أوضح الأستاذ عبدالرحمن القحطاني، الرئيس التنفيذي لاتحاد الأقطاب الخضراء للصناعة:

“يمثل هذا الإعلان بداية مرحلة جديدة من التعاون المشترك، وخطوتنا التالية ستكون إعداد خطة عمل لمدة خمس سنوات وخارطة طريق استراتيجية طويلة المدى، لتحديد الموقع الصناعي لمرافق شركة الشرق الأوسط للإلكترولايزرز المستقبلية بما يتناسب مع طموحاتها الإنتاجية والبحثية.”

وتجسد هذه الشراكة الدور المتنامي للمملكة العربية السعودية كمحور إقليمي رائد في التصنيع والابتكار في مجال الطاقة النظيفة، وترسخ مكانتها كمركز عالمي للتنمية الصناعية المستدامة.

