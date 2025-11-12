مسقط: تماشيًا مع التزامه بالتنمية المجتمعية الشاملة، تعاون بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، مع مبادرة لَهُنَّ عُمان لإطلاق برنامج ’توازن‘، وهو سلسلة من الجلسات التدريبية التي تُركّز على التطوير الشخصي والمهني للمرأة والشباب العُمانيين. ويُعنى البرنامج بمفاهيم الرفاهية والصحة والتوازن، مستمدًا جوهره من مبدأ التوازن في الإسلام. كما يستكشف الأبعاد العقلية والجسدية والعاطفية والروحية والمالية للحياة، بما يعكس التزام بنك نزوى برعاية الأفراد الطموحين وبناء مجتمعات قوية وقادرة على التكيّف تُسهم في تعزيز التقدم المجتمعي الإيجابي.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قالت هيفاء اللواتية، مساعدة المدير العام – رئيس الموارد البشرية في بنك نزوى: " تُعدّ المرأة العُمانية رائدة في مسيرة التنمية في سلطنة عُمان، إذ تُظهر تميزًا في بيئة العمل وتُسهم بفعالية في دعم مجتمعاتنا. نحن نؤمن بأن دعمها لتبنّي نهج متوازن في الحياة يُعدّ أمرًا أساسيًا لتحقيق طموحاتها، وأداء أدوارها الاجتماعية والمهنية المتعددة بنجاح. ويأتي هذا التعاون مع مبادرة لهُنَّ عُمان في برنامج ’توازن‘ ليجمع مختلف جوانب الرفاهية تحت مظلة واحدة، بما يضمن حصول المرأة على الدعم الذي تستحقه، ويُعزز قدرتها على عيش حياة تزخر بالثقة والطموح والإنجاز".

ومن جانبها، قالت شذا بنت سالم المسكري، مؤسسة مبادرة لهُنَّ عُمان: " التوازن لا يعني التباطؤ، بل المضي قدمًا بوضوح. فعندما ينسجم هدفك مع إيمانك وتأثيرك، تصبح قراراتك أكثر وعيًا، وتُمارس القيادة بثقة، وتُفسح المجال للآخرين للنمو معك".

وستتضمن السلسلة محاضرات ملهمة تُقدّمها شخصيات عُمانية مرموقة، من بينهنّ صاحبة السمو السيدة ميّا آل سعيد، وسعادة زهرة اللواتية، وسرى المسقطي، ونتيلة الخروصية. ومن خلال هذا التعاون، يؤكد بنك نزوى التزامه بتعزيز قيم التوازن والشمولية والتقدم المستدام. وسيُقام البرنامج على مدار العام عبر جلسات متعددة، مستهدفًا النساء والشباب من مختلف الخلفيات المهنية والتعليمية.

وتهدف هذه الشراكة بين بنك نزوى ومبادرة لَهُنَّ عُمان الى تعزيز النمو الشخصي، والرفاهية المستندة إلى الإيمان، والثقافة المالية، وتمهيد الطريق نحو القيادة المستدامة والتنمية المجتمعية، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040. ومن خلال هذا التعاون، يُواصل بنك نزوى تجسيد القيم الإسلامية عبر الأفعال، مُعززًا ثقافة التوازن والغايّة والنمو الجماعي في المجتمع العُماني.

