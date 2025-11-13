• الجوائز تبرهن على نجاح استراتيجية إدارة الموارد البشرية في صياغة خطط تعليمية متكاملة ومبتكرة

• الوطني يؤمن بأن الاستثمار في الكوادر البشرية هو الركيزة الأساسية لاستمرار النجاح

• التكريم يعكس الأثر العميق والمبادرات المبتكرة التي يقدمها البنك في مجالات التعلم والتطوير

في إنجاز جديد يؤكد تميز استراتيجيته في تنمية رأس المال البشري، حصد بنك الكويت الوطني جائزتين مرموقتين ضمن فعاليات جوائز الموارد البشرية والشباب الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025، والتي أقيمت في أبوظبي.

وفاز بنك الكويت الوطني بجوائز:

• جائزة التميز في ابتكار التعلم الإلكتروني

• أفضل استراتيجية للتعلم والتطوير في القطاع الخاص

وتعكس هذه الجوائز التزام البنك الراسخ بتنمية رأس المال البشري، والأثر العميق والمبادرات المبتكرة التي يقدمها البنك في مجالات التعلم والتطوير، والابتكار التكنولوجي في التدريب، مما يعزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة لا تكتفي بتقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل ترسي معايير التميز في بيئة العمل على مستوى المنطقة.

وتحتفي جوائز دول مجلس التعاون الخليجي للموارد البشرية والشباب 2025، بالتميز والابتكار والتأثير في مجالات الحوكمة، وتنمية رأس المال البشري، وتمكين الشباب، حيث تم تكريم الأفراد والمؤسسات والمبادرات التي تُبدع وتُرسي معايير جديدة وتُقدّم مساهمات قيّمة في مجال الخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية، ودفع عجلة التقدم في هذه القطاعات الحيوية.

يتم تقييم جميع الترشيحات من قبل لجنة تحكيم متخصصة من خبراء وقادة الموارد البشرية في المنطقة، وتعتمد عملية التقييم على أربعة معايير رئيسية، هي الإنجاز والنتائج للمشروع أو المبادرة أو البرنامج المرشح الذي يقيس الأثر الملموس والنتائج الفعلية، المنهجية وهو معيار يقيم جودة وفعالية التخطيط والتنظيم، التنفيذ وهو المعيار الذي يقيم كفاءة وجودة التطبيق على أرض الواقع، الابتكار والإبداع الذي يقيم مدى أصالة الإستراتيجية وتقديم حلول جديدة وغير تقليدية.

تضمن هذه المعايير أن يتم منح الجوائز للمؤسسات التي لا تكتفي بتقديم الأفكار المبتكرة فحسب، بل تنجح في تطبيقها وتحقيق نتائج وأثر ملموس ومستدام.

وتعد جوائز الموارد البشرية والشباب الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي منصة مرموقة تجمع ألمع العقول وصانعي التغيير في مختلف القطاعات، وتكرم القادة أصحاب الرؤى الثاقبة الذين يمكنهم تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، ورؤساء المؤسسات والمبتكرين المبدعين ورواد الفكر الذين يقودون التغيير الإيجابي نحو الأفضل، لمستقبل أكثر إشراقًا وابتكارًا للجميع.

وشهدت القمة الحكومية للموارد البشرية والشباب في دورتها السنوية الثالثة عشرة، جلسات ملهمة وتبادل حيوي للأفكار والرؤى بين رواد الموارد البشرية والتكنولوجيا والابتكار وتمكين الشباب، بالإضافة إلى ندوات تدريبية تعزز المسار المهني للارتقاء بهذا القطاع إلى آفاق جديدة.

التميز في ابتكار التعلم الإلكتروني

وجاء فوز بنك الكويت الوطني بجائزة التميز في ابتكار التعلم الإلكتروني عن مبادرته المبتكرة «NBK Learning Hub»، وهي منصة التعليم الإلكتروني للبنك، وتمثل نقلة نوعية في منظومة التدريب الرقمي للموظفين، حيث توفر تجربة تعلم حديثة وفعالة عبر مكتبة رقمية تضم مئات الدورات التدريبية المتخصصة وتهدف إلى تعزيز ثقافة التعلم المستمر وتطوير المهارات الشخصية والمهنية، بما يواكب استراتيجية البنك في التحول الرقمي.

وتعكس هذه الجائزة نجاح استراتيجية البنك في تبني أحدث التقنيات الرقمية في مجال التدريب، مما يوفر تجارب تعلم مرنة وشخصية وفعالة باستخدام منصات التعلم الإلكتروني المتقدمة التي توفر محتوى تدريبياً مخصصاً يلبي الاحتياجات الفردية للموظفين في مختلف الإدارات والفروع.

أفضل استراتيجية للتعلم والتطوير في القطاع الخاص

أما الفوز بجائزة أفضل استراتيجية للتعلم والتطوير في القطاع الخاص، فكان عن برنامجي أكاديمية الوطني، وأكاديمية الوطني للتكنولوجيا.

وتُجسد أكاديمية الوطني رؤيته العميقة في الاستثمار برأس المال البشري، حيث تم تصميمها خصيصاً لحاملي الشهادات الجامعية من الكوادر الكويتية الشابة لتمكينهم من اكتساب المهارات المصرفية المتخصصة مثل المبادئ المصرفية الأساسية، وإدارة المخاطر، والمحاسبة المالية، والتسويق، والتفاوض، إضافة إلى التدريب على الإبداع والابتكار والتفكير التصميمي وتعزيز الإنتاجية، ما يضمن تدفقاً مستداماً للكفاءات الوطنية القادرة على دفع عجلة النمو والابتكار في الصناعة المصرفية.

أما أكاديمية الوطني للتكنولوجيا هي أول أكاديمية من نوعها في الكويت متخصصة في التكنولوجيا الرقمية وأنظمة البيانات، أطلقها البنك لتأهيل الكفاءات الكويتية الشابة للعمل في القطاع المصرفي الرقمي وتهدف إلى صقل المواهب الكويتية الشابة وتأهيلها للعمل في القطاع المصرفي من خلال تزويدها بالمهارات اللازمة في مجالات التكنولوجيا المالية، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، إلى جانب تطوير المهارات الشخصية والقيادية.

ويؤكد هذا التكريم على تميز استراتيجية إدارة الموارد البشرية في صياغة وتنفيذ خطط تعليمية متكاملة ومبتكرة، تتمحور حول تطوير الكفاءات والمواهب من خلال برامج مصممة خصيصاً لتطوير مهاراتهم وتعزيز خبراتهم.

ويعد الفوز بهذه الجوائز المرموقة معياراً للتميز في الكويت والمنطقة، ويرسخ مكانة البنك الرائدة كقوة دافعة للتميز في القطاع الخاص، ومساهم رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة لرأس المال البشري بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة ويدعم رؤية كويت جديدة 2035.

