المنامة، البحرين: أعلن بنك الخليج الدولي ش.م.ب. عن نجاحه في إغلاق تسهيل قرض لأجل بقيمة (1) مليار دولار أمريكي لأجل خمس سنوات لصالح شركة تنمية طاقة عُمان، وذلك بالتعاون مع بنك المشرق بصفتهما المنظمين الرئيسيين المفوضين والضامنين ومديري سجل الاكتتاب.

وحظي التمويل بمشاركة قوية من مجموعة دولية ضمت 15 بنكاً، حيث تم رفع قيمة التسهيل من 750 مليون دولار أمريكي إلى مليار دولار أمريكي بعد أن تجاوز حجم التمويل المشترك التوقعات الأولية نتيجة الطلب القوي من البنوك الرئيسية المتعاملة مع الشركة العُمانية ومقرضين دوليين جدد. وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من نصف المخصصات النهائية وجهت إلى بنوك من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما من آسيا، حيث كانت المؤسسات الصينية والهندية الكبرى من أبرز المشاركين في الاكتتاب.

ويُمثل هذا التمويل إنجازاً جديداً في إطار مساعي شركة تنمية طاقة عُمان لتنويع مصادر التمويل وتعزيز حضورها في أسواق رأس المال العالمية. وستُستخدم عائدات التسهيل في تمويل الإنفاق الرأسمالي وإعادة تمويل الديون القائمة.

وبهذه المناسبة، صرح المهندس مازن بن راشد اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية طاقة عُمان: "تؤكد هذه الصفقة ثقة المؤسسات المصرفية الدولية المستمرة في الملاءة الائتمانية لشركة تنمية طاقة عُمان وتوجهاتها الاستراتيجية الرشيدة. ونود أن نعرب عن شكرنا للدعم الذي قدمه شركاؤنا المصرفيون، ولا سيما بنك الخليج الدولي وبنك المشرق على قيادتهما البارزة لهذا التسهيل المشترك الذي حقق نجاحًا باهرًا".

من جانبها، قالت سارة عبد الهادي الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي: "نحن فخورون بدعم شركة تنمية طاقة عُمان في هذا التمويل المهم. ويعكس الطلب القوي والمشاركة الواسعة من مؤسسات مصرفية مرموقة من آسيا وخارجها جودة المقترض وخبرة بنك الخليج الدولي الواسعة في مجال التمويل المشترك وهيكلة الصفقات. وسنواصل التزامنا بدعم المؤسسات الإقليمية الرائدة والجهات السيادية من خلال تقديم الحلول التمويلية المبتكرة".

