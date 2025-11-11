الرياض: أعلنت شركة «بلاك لين» العالمية المتخصصة في خدمات النقل مع سائق، توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «التنفيذي»، الرائدة في تقديم خدمات السفر والضيافة الفاخرة وتشغيل صالات كبار الشخصيات في عددٍ من المطارات الدولية. وتأتي هذه الشراكة العالمية خطوة نوعية نحو تقديم تجربة سفر فاخرة ومتكاملة لعملاء كبار الشخصيات، الذين يستخدمون خدمات الضيافة والمرافقة الشخصية في المطارات الدولية، بما في ذلك باريس، وروما، وفيينا، ودبي، وعمّان، ونيس، ونيويورك، وأبوظبي، ولندن.

ومع استمرار شركة «بلاك لين» في تعزيز حضورها ضمن منظومة التنقّل الفاخر في المملكة، أكّد الدكتور جينس وولتورف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسّس للشركة، حول الأثر النوعي لهذه الشراكة قائلاً:

"تجمع هذه الاتفاقية بين شركتين تجسّدان التميّز والجودة. ومن خلال دمج خدمات النقل عالمية المستوى التي نقدّمها مع تجربة الضيافة المتميّزة لدى «التنفيذي»، نعمل على ابتكار تجربة سفر استثنائية تُجسّد مفهوم الفخامة في أدق تفاصيله. ويعزّز التكامل بين «بلاك لين» و«التنفيذي» مستوى الخدمة المقدّمة لأعضاء «التنفيذي» من كبار الشخصيات، لتشمل وجهات دولية جديدة حول العالم".

من جانبه، قال الأستاذ محمد الهمش، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في شركة «التنفيذي»: "نحرص في «التنفيذي» على الارتقاء بجميع مراحل تجربة ضيوفنا، منذ لحظة وصولهم إلى المطار وحتى وجهاتهم حول العالم. وتمثّل شراكتنا مع «بلاك لين» امتدادًا لهذا النهج، وتعكس التزامًا مشتركًا بإعادة تعريف مفهوم السفر الفاخر من خلال تجارب متكاملة وشخصية. ومن خلال دمج خدمات النقل عالمية المستوى التي تقدّمها «بلاك لين» ضمن منظومة خدماتنا الدولية، نوسّع نطاق ضيافة «التنفيذي» المتميّزة إلى ما بعد صالاتنا، بما يضمن لضيوفنا راحة ورفاهية استثنائية أينما كانت وجهاتهم".

وبناءً على هذه الشراكة، سيتمتّع أعضاء «التنفيذي» بخدمات نقل فاخرة عالمية المستوى من «بلاك لين»، تشمل التنقّل بين المطارات والوجهات المختلفة، إضافةً إلى الرحلات من أماكن الإقامة إلى المطارات. وتعكس كل رحلة الطابع الحصري الذي تتميّز به «التنفيذي»، مع التزام «بلاك لين» بأعلى معايير الخدمة والأناقة والراحة.

وحرصًا على توفير تجربة متكاملة، سيتم دمج نظام الحجز الخاص بشركة «بلاك لين» ضمن المنصّات الرقمية لشركة «التنفيذي»، بما يتيح للأعضاء حجز رحلاتهم مباشرة عبر هذه المنصّات. ويؤكّد هذا التكامل التزام الشركتين بالابتكار، وتركيزهما على تعزيز كفاءة الخدمات وتطوير التجربة الشاملة لضيوفهما.

تأتي هذه الاتفاقية الجديدة في إطار سلسلة من الشراكات التي أبرمتها «بلاك لين» مؤخرًا، بدعمٍ من شركة «تسارُع لاستثمارات التنقّل» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وتنضم «التنفيذي» من خلال هذه الشراكة إلى مجموعة من الشركاء، من بينهم «لوسِد»، و«طيران الرياض»، و«EVIQ»، في خطوةٍ تعكس الدور المتنامي لشركة «بلاك لين» ضمن منظومة الأعمال والخدمات المتميّزة في المملكة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

نبذة عن شركة "بلاك لين"

تُعد "بلاك لين" من الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات النقل الفاخر مع سائق. وتتمثّل مهمتها في توفير تجارب تنقّل استثنائية لضيوفها حول العالم، من خلال حلول مبتكرة تسهم في الارتقاء بصناعة النقل وتطوير مستقبلها. تشمل خدمات "بلاك لين" النقل من وإلى المطارات، والتنقل بين المدن وداخلها، بالإضافة إلى خدمة السائق بالساعة، سواء بالحجز المسبق أو عند الطلب، وذلك في أكثر من 50 دولة. ويضم فريق الشركة نحو 400 موظف، إلى جانب آلاف الشركاء من السائقين المحترفين، الذين يلتزمون بأعلى معايير الجودة والموثوقية. ومن خلال إعادة تعريف مفهوم النقل الفاخر، تتيح "بلاك لين" فرصاً جديدة لشركائها، وتسهم في ترسيخ معايير متقدّمة في الاستدامة وحماية المناخ، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في قطاع التنقّل.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني blacklane.comأو تحميل تطبيق «بلاك لين» عبر نظامي Android وiOS.

للاستفسارات الإعلامية العالمية حول شركة "بلاك لين"، يُرجى التواصل مع: سارة راثبون، press@blacklane.com

نبذة عن شركة " التنفيذي "

تأسس المكتب التنفيذي عام 1979 للمراسم الرسمية واستقبال وفود الدولة، وبعـــد ذلـــك في عام 2021 مارس صدر قرار تأســـيس شـــركة "التنفيذي" وفق قـــرار مجلس إدارة الهيئة العامـــة للطيران المدني وتتمثل مهمة الشـــركة بإدارة وتشـــغيل 27 صالة في جميع​ مطارات المملكة العربية الســـعودية، والتـــي كانت بمثابة الانطلاقة الجديدة لشـــركة "التنفيذي" بهويتها وحلتها الجديدة لتكون بمثابة نقطة تحول فارقة وواجهة مشرفة لزوار مطارات المملكة العربية السعودية.

