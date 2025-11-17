الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت هيلتون (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: HLT)، وشركة طيران الرياض، إحدى شركات الصندوق والناقل الجوي الجديد للمملكة العربية السعودية، عن إبرام شراكة استراتيجية تم بموجبها اختيار هيلتون الشريك الفندقي الأول لبرنامج «سفير» المبتكر لدعم تجربة الضيوف المسافرين، والذي سيمنح أعضاءه المؤسسون أولوية الاستفادة من هذه الشراكة.

وتجسّد هذه الشراكة التزام الطرفين بالابتكار وتقديم تجارب سفر استثنائية تتمحور حول الضيوف المسافرين، من خلال الجمع بين خبرة هيلتون العالمية في مجال الضيافة ورؤية طيران الرياض الطموحة لربط المملكة العربية السعودية بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030، عبر نموذج متقدم لتجربة سفر متكاملة تواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتنطلق الشراكة عبر سلسلة من الفعاليات والتجارب الحصرية في فنادق هيلتون بمختلف أنحاء المملكة، حيث سيحصل الأفراد المقيمون في المملكة والمسجلون في برنامجي «سفير» و«هيلتون أونرز» على العضوية الذهبية في «هيلتون أونرز» لمدة 30 يوماً صالحة في جميع فنادق هيلتون حول العالم، إضافة إلى إتاحة تجارب ضيافة راقية تشمل المأكولات والمشروبات في مطاعم فنادق هيلتون بالمملكة، صُمِّمت خصيصًا للاحتفاء بهذه الشراكة وتعزيز قيمة الانضمام إلى «سفير».

وقال جاي هاتشينسون، رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، هيلتون: "مع أكثر من 100 فندق تعمل أو قيد التطوير في المملكة العربية السعودية، وما يزيد على 9,000 فندق حول العالم، تفخر هيلتون بشراكتها مع ’طيران الرياض‘ والمساهمة في تحقيق رؤيتها الطموحة لربط المملكة بأكثر من 100 وجهة عالمية. ونحن في هيلتون نؤمن بأن مكان الإقامة يصنع فارقاً حقيقياً في تجربة السفر، ونتطلع إلى الترحيب بأعضاء برنامج ’سفير‘ في فنادقنا، وتقديم تجارب إقامة لا تُنسى تجسد جوهر ضيافة هيلتون المميزة."

وأضاف: "مع استمرار هيلتون وطيران الرياض ‘في تعزيز أواصر هذه الشراكة، ستشهد المراحل المستقبلية إطلاق مبادرات ولاء مبتكرة وتجارب فريدة في وجهات ملهمة، مستوحاة من روح الضيافة الأصيلة، إلى جانب العديد من المزايا الإضافية. وانطلاقاً من رؤيتهما المشتركة لتطوير تجارب سفر أكثر تفاعلاً، تلتزم الشركتان بتقديم لحظات استثنائية تضيف قيمة حقيقية للمسافرين. ويُعد التصميم القائم على المجتمع أحد الركائز الأساسية لبرنامج ’ سفير‘، إذ سيتيح للأعضاء قريباً إمكانية مشاركة نقاطهم ومزاياهم وحتى إنفاقهم المؤهل مع الأصدقاء والعائلة. كما يتميّز البرنامج بسياسة فريدة من نوعها تقوم على عدم انتهاء صلاحية النقاط، بما يضمن الاستفادة من كل نقطة وكل ميزة على أكمل وجه."

من جانبها قالت كيم هارداكر، نائبة الرئيس للولاء والاستدامة في "طيران الرياض": تعكس هذه الشراكة المهمة بين هيلتون وسفير‘ التزامنا بالتعاون مع أكثر العلامات التجارية ابتكاراً وإبداعاً في العالم. ومع استمرار تطويرنا لبرنامج أسلوب حياة استثنائي، تتوسع المزايا المقدمة لأعضاء ’ سفير ‘المؤسسين باستمرار، ويسرّنا العمل مع هيلتون لتجسيد هذه الرؤية إلى واقع ملموس يثري تجارب ضيوفنا."

تدير هيلتون حالياً 21 فندقاً في المملكة العربية السعودية، مع 83 فندقاً إضافياً قيد التطوير. وتعزز الشراكة الجديد التزام العلامة التجارية بتوسيع حضورها في السوق السعودية، وتقديم تجارب ضيافة عالمية المستوى، دعماً لأهداف رؤية المملكة 2030. برنامج هيلتون أونرز هو برنامج ولاء الضيوف الحاصل على الجوائز لعلامات هيلتون الفندقية التي تضم 9,000 فندق ومنتجع في 141 دولة وإقليمًا حول العالم. يوفر البرنامج لأكثر من 235 مليون عضو مئات الطرق لكسب النقاط واستخدامها، بالإضافة إلى الاستفادة من التقنيات بدون ملامسة، وذلك حصريًا عبر تطبيق هيلتون أونرز الرائد.

عن هيلتون

هيلتون (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HLT) شركة رائدة عالمياً في مجال الضيافة، تمتلك محفظة تضم 25 علامة تجارية عالمية المستوى تتكون من 9,000 عقار وأكثر من 1.3 مليون غرفة، في 141 دولة وإقليم مكرسة لتحقيق رؤيتها التأسيسية، استقبلت هيلتون أكثر من 3 مليارات ضيف في تاريخها الذي يمتد لأكثر من 100 عام، وتم تسميتها كأفضل مكان عمل في العالم واستحوذت على مركز متقدم وفقًا لمجلة فورتشن. كما تم الاعتراف بها كقائد عالمي في مجال مؤشرات الاستدامة لشركة داو جونز. وقدمت هيلتون تحسينات تكنولوجية رائدة في الصناعة لتحسين تجربة الضيوف، بما في ذلك ميزة مشاركة المفتاح الرقمي، والترقيات التلقائية المجانية للغرف، وإمكانية حجز مؤكدة للغرف المتصلة. ومن خلال "هيلتون أونرز"، برنامج ولاء الضيوف الحائز على العديد من الجوائز، يمكن لأكثر من 235 مليون عضو ان يحجزوا بشكل مباشرة مع هيلتون وكسب النقاط للإقامات الفندقية والتجارب التي لا يمكن للمال شراؤها. وايضا من خلال تطبيق "هيلتون أونرز" المجاني، يمكن للضيوف حجز إقامتهم، اختيار غرفتهم، تسجيل الوصول، فتح باب الغرف باستخدام المفتاح الرقمي وتسجيل الخروج كل ذلك من هواتفهم الذكية.

للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الرابط التالي stories.hilton.com ، وللتواصل مع هيلتون عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال حساباتهم الرسمية، فيسبوك، X، لينكد إن، إنستغرام ويوتيوب.

نبذة عن طيران الرياض:

هو ناقل جوي عالمي مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، يسعى لتحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال ريادة قطاع الطيران وتعزيز مكانة العاصمة الرياض كوجهة وبوابة عالمية للمملكة. تم الإعلان عن إطلاقه في مارس 2023، ويتبنى أحدث التوجهات والتقنيات الرقمية، مع التركيز على تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة العالمية في صناعة الطيران.

بأسطوله المزود بمقصورات داخلية مصممة بعناية وأنظمة ترفيه واتصال جوي من الجيل الجديد، سيقدم تجربة سفر فريدة تمزج بين الراحة والفخامة والأصالة، وتعكس قيم المملكة المتمثلة في الكرم وحفاوة الاستقبال. ويهدف طيران الرياض إلى ربط ضيوفه المسافرين بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030، ليصبح الخيار الأول للراغبين في تجربة طيران راقية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.riyadhair.com

للاستفسارات الإعلامية، قسم العلاقات الإعلامية في طيران الرياض: Media@riyadhair.com

