الكشف عن الجيل الجديد من شاحنات "برو 2000" وحافلات "سكايلاين "

مدعومة بأداء متميز وموثوقية عالية وتقنيات مجموعة "فولفو" العالمية

(المنامة، مملكة البحرين(: ايشر للشاحنات والحافلات، بالشراكة مع شركة الزياني للسيارات، إحدى أبرز مجموعات السيارات في مملكة البحرين والتي تضم تحت مظلتها مجموعة متنوعة من العلامات التجارية، أعلنت عن طرح سلسلة "برو ليج" العالمية من شاحنات وحافلات ايشر في السوق البحريني.

وبفضل التقنيات المتقدمة، توفر سلسلة ايشر برو ليج أداءً فائقًا وكفاءة تشغيلية عالية، إلى جانب مزايا الجيل الجديد، مما يضمن أعلى مستويات الاعتمادية واستمرارية العمل. ويؤكد هذا الإطلاق التزام شركة ايشر للشاحنات والحافلات بدعم قطاعي النقل والخدمات اللوجستية في مملكة البحرين.

وتخدم ايشر اليوم عملاءها في أكثر من 40 دولة حول العالم، من خلال مجموعة واسعة من المركبات التجارية الموثوقة والفعّالة المصممة لتلبية احتياجات الاستخدامات المختلفة. وتُعد سلسلتا برو 2000 وبرو 6000 من أبرز منتجات الشركة، حيث تم تصميمهما باستخدام تقنيات متقدمة لتوفير كفاءة عالية في استهلاك الوقود وأداء قوي. وتضم سلسلة برو 2000 عدة طرازات تشمل: برو 2055XP وبرو 2065XP وبرو 2075XP وبرو 2080XP وبرو 2095XP وبرو 2080XPT، والتي توفر كفاءة تشغيلية مثالية مع تعزيز سلامة السائق وراحته. أما سلسلة برو 6000، فتتراوح حمولة مركباتها بين 18.4 و25 طنًا، وتشمل طرازات برو 6018 وبرو 6025، وتعمل بمحرك VEDX5 القائم على منصة مجموعة فولفو العالمية، ما يضمن أداءً قويًا وموثوقية عالية وإنتاجية متميزة.

كما أعلنت الشركة عن إطلاق حافلات سكايلاين 20.15 وسكايلاين برو 3008 في البحرين، والتي تتميز بتقنيات رائدة في القطاع تعيد تعريف تجارب النقل عبر دمج مستويات متقدمة من الأمان والراحة والتصميم العصري.

وبهذه المناسبة، صرح السيد أمان أرورا، نائب الرئيس الأول للأعمال الدولية في شركة فولفو ايشر للمركبات التجارية، بالقول: "يمثل إطلاق سلسلة شاحنات وحافلات ايشر في البحرين أكثر من مجرد طرح لمنتجات جديدة، فهو يعكس شراكتنا الممتدة مع شركة الزياني للسيارات والتزامنا المشترك بتطوير مستقبل النقل التجاري في منطقة الشرق الأوسط. وتعد شركة الزياني للسيارات شريكًا أساسيًا في مسيرتنا، ويسعدنا أن نطرح سلسلة برو في السوق البحريني."

وأضاف: "تتميز هذه المركبات بخصائص ذكية مثل نظام الإرشاد لاستهلاك الوقود وميزة إم بوستر بلاس، ونظام تثبيت السرعة لتعزيز كفاءة الوقود، إلى جانب مزايا تحسن إنتاجية السائق مثل أزرار التحكم المثبتة على المقود، ونظام المعلومات الذكي (IDIS)، وشاشة ترفيه تعمل باللمس. وتوفر هذه المركبات مستويات عالية من الراحة والأمان والموثوقية، مع فترات صيانة ممتدة، ما يسهم في تعزيز ربحية العملاء."

من جانبه، صرّح السيد راشد زايد الزياني، العضو المنتدب لشركة الزياني للسيارات، قائلاً: "تمثل شراكتنا مع ايشر خطوة استراتيجية نحو تعزيز قطاع النقل والخدمات اللوجستية في مملكة البحرين. فنحن لا نقدم مركبات تجارية عالمية المستوى فحسب، بل نرسخ معايير جديدة في مجالات الموثوقية والأداء والقيمة. تتماشى هذه الشراكة مع رؤيتنا طويلة الأمد لتقديم حلول تنقل متقدمة تدعم كفاءة الأعمال وتسهم في تحقيق أهداف النمو والتنويع الاقتصادي في المملكة."

بدوره، علق السيد رضوان طارق، المدير العام لشركة الزياني للسيارات، بالقول: "يمثل إطلاق سلسلة ايشر برو ليج في البحرين بداية مرحلة جديدة في عالم النقل التجاري. فكل طراز، بدءًا من شاحنات برو 2000 وصولاً إلى حافلات سكايلاين، قد صُمم لتقديم أداء متميز وكفاءة عالية في استهلاك الوقود وضمان استمرارية التشغيل، ما يعكس تفوق مجموعة فولفو الهندسي وفهم ايشر العميق لاحتياجات العملاء. وتجمع هذه المركبات بين أنظمة السلامة المتطورة والواجهات الرقمية الحديثة والتصميم القوي، لضمان إنتاجية مثلى للمشغلين وراحة فائقة للسائقين والركاب على حد سواء. وإلى جانب طرح منتجات جديدة، تؤكد شراكتنا مع ايشر التزامنا المشترك بالابتكار والتميز في خدمات ما بعد البيع وبناء منظومة نقل تجاري أكثر كفاءة واستدامة في البحرين."

نبذة عن شركة فولفو ايشر للمركبات التجارية (VECV):

تُعد شركة فولفو ايشر للمركبات التجارية (VECV) مشروعًا مشتركًا بين مجموعة فولفو وشركة ايشر موتورز، تأسس في يوليو 2008. وتشمل أنشطة الشركة مجموعة شاحنات وحافلات ايشر بالكامل، ووحدات إنتاج المحركات VE Powertrain، وأعمال المكونات الخاصة بايشر، إضافة إلى مبيعات وتوزيع شاحنات فولفو داخل الهند. وتتمثل رؤيتها في أن تكون الشركة الرائدة في تحديث قطاع النقل التجاري في الهند والعالم النامي.

نبذة عن شركة الزياني للسيارات:

حافظت شركة الزياني للسيارات على مكانتها كاسمٍ موثوق به في قطاع السيارات لأكثر من ثلاثة عقود، مدفوعة بالالتزام بالتميز والشغف بتقديم منتجات وخدمات استثنائية. تأسست شركتنا في عام 1994، وقد اكتسبت عبر السنوات سمعة طيبة في تقديم مركبات وحلول عالية الجودة للعملاء الباحثين عن مركبات تجارية أو للاستخدام الشخصي. ومع حرصنا على تحقيق التقدم والتحسين المستمر، نسعى باستمرار إلى تلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء الكرام، مع الحفاظ على رؤيتنا التأسيسية. كما نلتزم في شركة الزياني للسيارات ببناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا من خلال تقديم حلول موثوقة وفعالة ومرتكزة على العملاء تلبي أعلى معايير الجودة والموثوقية.

-انتهى-

#بياناتشركات