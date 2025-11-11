استثمارات استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنافسية العالمية للشركات في وعبر الخليج العربي وآسيا

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت الهلال للمشاريع الاستثمارية، منصة الاستثمارات الاستراتيجية لشركة الهلال للمشاريع، عن عزمها استثمار مليار درهم إماراتي خلال السنوات الثلاث المقبلة في أسواق تشهد نمواً متسارعاً، تشمل الهند، وجنوب شرق آسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي. وستُنفِّذ المنصة هذا الاستثمار الضخم بصورة رؤوس أموال مباشرة وعبر صناديق استثمارية، عملاً باستراتيجية توسع مدروسة تركز على أربع قطاعات محورية: قطاع المستهلكين، والرعاية الصحية، والتصنيع، والخدمات المالية.

وتُبرز هذه الخطوة الترابط المتزايد بين النمو الاقتصادي المتسارع وتحسُّن الأطر التنظيمية والاستثمارية وتنامي تبنّي التقنيات الرقمية في هذه الأسواق، وهي عوامل تتكامل فيما بينها لتهيئة بيئةٍ أكثر جذبًا لرؤوس الأموال المؤسسية القائمة على الشراكات. وفي هذا الإطار، يبرز قطاع الشركات المتوسطة بوصفه أحد أهم المستفيدين من هذا الزخم، إذ يُتيح له الدعم التشغيلي والحوكمة المتقدّمة التحوّل من فرص نموّ واعدة إلى توسّعٍ فعلي ومستدام.

وفي هذا السياق، صرّح بدر جعفر، الرئيس التنفيذي للهلال للمشاريع، قائلاً:نعكِف على توسيع خارطة استثماراتنا في الأسواق السريعة النمو بدول الخليج والهند وجنوب شرق آسيا، حيث يلتقي النمو السكاني المتسارع مع الإصلاحات التشريعية وتزايد الاعتماد على الحلول الرقمية، ما يخلق فرصاً مشجِّعة عبر مختلف القطاعات، وفي ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة. ونؤمن بأن هذه المناطق توفّر بيئة خصبة للاستثمارات الاستراتيجية الطويلة الأمد ذات الأهداف الواضحة، بهدف بناء شركات تنافسية عالمياً، تلبي الاحتياجات الاجتماعية وتتميز بالحصافة المالية التي تضمن نجاحها المستدام."

وتستهدف "الهلال للمشاريع الاستثمارية" من خلال هذه الاستثمارات الاستحواذ على حصص أقلّية مؤثرة في الشركات ذات المقومات الواعدة، عبر تخصيص ما بين 75 و200 مليون درهم إماراتي لكل صفقة، دعمًا لمسيرتها في النمو من خلال التمويل الاستراتيجي، والحوكمة الفعّالة، وربطها بشبكة "الهلال للمشاريع" العالمية الواسعة. وتركّز المنصّة على أربع قطاعات محورية تشمل المستهلكين، والرعاية الصحية، والتصنيع، والخدمات المالية. كما تحرص "الهلال للمشاريع الاستثمارية" على توافق جميع استثماراتها مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، ومع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مما يعكس التزامها بالاستثمارات المسؤولة والمؤثرة.

وصرّحت في هذا الصدد غادة عبد القادر، نائبة الرئيس الأولى في الهلال للمشاريع الاستثمارية، قائلة: "نركز في الهلال للمشاريع الاستثمارية على بناء شراكات طويلة الأمد مع رواد الأعمال وفرق الإدارة بهدف تحقيق قيمٍ مستدامة وتنمية جيلٍ وطيدٍ من قادة الأعمال في المستقبل. ومع تسارع النمو السكاني وارتفاع مستويات الدخل، وسط منظومة داعمة للاستثمار، تُمثل أسواق الأسواق المستهدفة بيئة مثالية لتوسيع نطاق الأعمال وتحقيق عوائد مجزية."

وتستهدف هذه الاستراتيجية رفع القدرة التنافسية العالمية للشركات المتوسطة الرائدة في محور دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، عبر الاستفادة من شبكة علاقات "الهلال للمشاريع" الواسعة، وتكامل محفظتها الاستثمارية، ورؤيتها طويلة الأمد، بما يتيح تسريع وتيرة النمو المستدام.

وكانت الهلال للمشاريع قد بدأت دخولها إلى أسواق الهند وجنوب شرق آسيا في عام 2017 عبر منصتها المخصصة لرأس المال الاستثماري "الهلال للمشاريع الناشئة"، ولديها استثمارات مستمرة في تلك الأسواق منذ ذلك الحين. وبتكثيف استثماراتها في هذه المنطقة عبر منصتها الأخرى "الهلال للمشاريع الاستثمارية"، التي تركز على تمويل الشركات المتوسطة وصناديق الأسهم الخاصة، تعتزم الشركة تدعيم مسارات نموها استناداً إلى الشراكات الاستراتيجية في دول الخليج وآسيا وسجلها الحافل بنجاحات استثمارية مستدامة. و أعلنت "الهلال للمشاريع الاستثمارية" مؤخرًا عن استثمارها في جولة تمويل من الفئة "ج" بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لصالح شركةFlipspaces ، وهي شركة رائدة في مجال التصميم الداخلي وتنفيذ المساحات التجارية المعتمدة على التقنيات الحديثة، وتزاول أعمالها في كلٍّ من الهند والولايات المتحدة الأمريكية.

نبذة عن الهلال للمشاريع الاستثمارية

الهلال للمشاريع الاستثمارية هي المنصة المتخصصة بالاستثمارات الاستراتيجية التابعة للهلال للمشاريع، وتركّز على دعم الشركات المتوسطة في مراحل النمو، بالإضافة إلى الاستثمار في صناديق الأسهم الخاصة. وتتبنّى المنصة رؤية طويلة الأمد تقوم على تحقيق نمو مستدام وعوائد مجزية، من خلال بناء شراكات فاعلة مع فرق الإدارة ورواد الأعمال، بما يعزز من قدرات هذه الشركات على التوسع والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

نبذة عن الهلال للمشاريع

الهلال للمشاريع هي شركة عالمية تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، وتضم تحت مظلتها مجموعة واسعة من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات متنوعة. ومنذ تأسيسها في عام 2007، تطورت الشركة إلى مجموعة رائدة تشمل 57 شركة واستثماراً في 19 دولة، ويعمل ضمن فرقها أكثر من 1,600 موظف.

وتدير الهلال للمشاريع أعمالها عبر أربع منصات رئيسية: الهلال للمشاريع التطويرية، والهلال للمشاريع الاستثمارية، والهلال للمشاريع الناشئة، والهلال للمشاريع الابتكارية، وتنشط هذه المنصات في مجموعة من القطاعات الحيوية مثل الموانئ، والخدمات اللوجستية، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، وطيران الأعمال، بالإضافة إلى مجالات رأس المال الاستثماري، وصناديق الأسهم الخاصة، وحاضنات الأعمال.

وتُعد الهلال للمشاريع إحدى الشركات التابعة لمجموعة الهلال، التي تمتلك إرثًا عائليًا راسخًا يتجاوز الخمسين عامًا في دعم الاقتصاد الإقليمي وتعزيز نموه المستدام.

