تجربة رقمية متكاملة قائمة على بيانات موثوقة تمنح الراغبين في شراء المنازل وضوحاً أكبر وثقة أعلى وتحكماً أفضل في رحلة البحث عن العقار منذ بدايتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلن المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق خدمة الموافقة المبدئية الرقمية على القروض السكنية بشكل رسمي، في خطوة مبتكرة من شأنها إعادة رسم ملامح تجربة التمويل العقاري في دولة الإمارات. وتتيح هذه الخدمة الجديدة حالياً للمقيمين من غير المواطنين في الدولة، ممن يستوفون شروط الأهلية، الحصول على تقييم سريع وموثوق لأهليتهم للحصول على قرض سكني، بالاعتماد على بيانات تم التحقق منها مسبقاً.

وتوفر خدمة الموافقة المبدئية الرقمية بالكامل الجديدة، والمتاحة عبر المتصفح الإلكتروني من خلال صفحة القروض السكنية في الموقع الرسمي الإلكتروني للمشرق، للمستفيدين من الموظفين المؤهلين للحصول على تمويل عقاري ممن لا يقل دخلهم الشهري عن 15,000 درهم إماراتي، إمكانية تحديد قدرتهم على الاقتراض بثقة، وذلك قبل الالتزام بشراء أي عقار. ومن خلال التحقق المسبق من المعلومات المالية، تمنح الخدمة وضوحاً أكبر حول حدود الميزانية، وتحدّ من حالة عدم اليقين، بما يمكّن العملاء من اتخاذ قرارات مدروسة في سوق عقاري تنافسي وسريع الوتيرة.

كما تتيح الخدمة الجديدة لمقدمي طلبات القروض السكنية من الموظفين إدخال بياناتهم عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان، والحصول على خطاب موافقة مبدئية موثّق في اليوم نفسه. وقد تم تصميم هذه الخدمة لتوفير أعلى درجات السهولة والمرونة، حيث يمكن للمستخدمين البدء في الطلب أو إيقافه واستكماله لاحقاً وفقاً لما يناسبهم، ذلك مع تقليص متطلبات الوثائق إلى الحد الأدنى، بما يسهم في الحدّ من إطالة الإجراءات. ومع استمرار نمو قطاع العقارات بدولة الإمارات وارتفاع الطلب الشرائي، فضلاً عن تزايد توقعات العملاء بمزيد من السرعة والشفافية، تأتي حلول المشرق الرقمية، لتلبي هذه الاحتياجات المتطوّرة من خلال تقديم تجربة حديثة تركّز على خدمة العملاء.

وفي تعليقه على هذه الخدمة، قال سرينيفاسان بادمانابان، رئيس الرهن العقاري في المشرق: "أصبح العملاء اليوم أكثر وعياً ودقة في اختياراتهم، وباتوا يميلون إلى البنوك التي تقدم السرعة والشفافية والكفاءة. مع تزايد أهمية اليقين منذ المراحل الأولى من رحلة شراء المنزل، أصبح من الضروري تقديم تجارب تمويل عقاري متطورة تواكب هذه التوقّعات. ومن خلال إطلاق أول خدمة موافقة مبدئية رقمية بالكامل على القروض السكنية في دولة الإمارات، يضع المشرق معياراً جديداً يتيح للعملاء الوضوح والثقة والتحكم أثناء اتخاذ أحد أهم القرارات المالية في حياتهم".

وتتوفر خدمة الموافقة المبدئية الرقمية الجديدة على القروض السكنية للمقيمين من غير المواطنين العاملين برواتب ثابتة، والراغبين في شراء عقارات في إمارتي دبي وأبوظبي. وسيتم توجيه المستخدمين بسلاسة عبر مراحل تقييم الدخل، والتحقق القائم على الموافقة، وتأكيد الهوية، وتقييم الالتزامات المالية، بالاستفادة من أحدث التقنيات لضمان تجربة شفافة وسلسة.

وتأتي هذه الخدمة في إطار الاستراتيجية الرقمية الشاملة للمشرق، إذ تقدم قناة مباشرة للعملاء تعزز سهولة الوصول وتخفض زمن إنجاز المعاملات وتعقيد العمليات التشغيلية. كما يخطط البنك لإدخال تحسينات مستقبلية تشمل دمج فئات أخرى من العملاء، وتوفير قنوات مدعومة، وإدراج تقييمات للعقارات، ومراحل الموافقة النهائية، وصرف التمويل، بما يعزز تجربة العميل المتكاملة من البداية إلى النهاية.

ويواصل المشرق من خلال هذه الخدمة المبتكرة، تعزيز ريادته في مجال تطوير الخدمات المصرفية بدولة الإمارات، وتمكين عملائه بالأدوات والثقة اللازمة لتحقيق تطلعاتهم في سوق سريع التطور.

نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان.

