رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت العربية للطيران، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رحلاتها المباشرة بين رأس الخيمة ومدينة قازان الروسية في خطوة جديدة تعكس توسع عمليات الشركة انطلاقاً من رأس الخيمة.

وأقيم بهذه المناسبة حفل افتتاح في مطار رأس الخيمة الدولي قبيل إقلاع الرحلة الافتتاحية بحضور ممثلين عن المطار وشركة العربية للطيران.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "يُعزز إطلاق الرحلات الجديدة بين رأس الخيمة وقازان من حضورنا المتنامي في روسيا، ويعكس التزامنا بتقديم تجربة سفر مريحة وبأسعار مناسبة، فضلًا عن مواصلة دعم نمو إمارة رأس الخيمة كمركز رئيسي للسياحة والتجارة".

تعد قازان واحدةً من أبرز المدن الروسية بفضل اقتصادها القوي وإرثها الثقافي الغني. وتشكل الخدمة الجديدة الإضافة الأحدث إلى شبكة وجهات العربية للطيران في روسيا إنطلاقاً من رأس الخيمة بالإضافة إلى موسكو ويكاترينبورغ ، مما يوفر للمسافرين خيارات سفر أكثر راحة وبأسعار تنافسية بين الإمارات وروسيا.

ويضم أسطول مجموعة "العربية للطيران" طائرات إيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم، وتقدم مقصورة الطائرات راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية. وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة من قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة إلى قازان عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة العربية للطيران أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

