دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الشرفي للتطوير العقاري، إحدى أبرز الشركات العائلية الإماراتية الرائدة في دبي، عن إطلاق مشروعها السكني الفاخر "ماريا ريزيدنسز"، وهو مشروع سكني فاخر وحصري يقع في جزر دبي. ويجمع هذا المشروع الجديد بين براعة التصميم الإيطالي بإشراف المصمم جوزيبي برونيلي، والنهج المستدام في البناء، ليقدم تجربة معيشية مستوحاة من أسلوب حياة المنتجعات الفاخرة، ما يجعله من أبرز الوجهات العقارية الجديدة في المدينة.

واستمرارًا لإرثها الذي بدأ منذ عام 1930 في دبي في مجال التجارة والحرفية وتطور لاحقاً نحو قطاع العقار والبناء، صممت شركة الشرفي للتطوير العقاري مبنى "ماريا ريزيدنسز" ليكون بمثابة تحفة معمارية على الواجهة البحرية، ويتألف من طابق أرضي وطابقين علويين مخصصين للمرافق العامة، بالإضافة إلى 12 طابقًا للوحدات السكنية التي تضم شققًا بغرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم، إلى جانب عدد محدود من وحدات البنتهاوس. وتتميز جميع الوحدات بإطلالات بحرية بانورامية وتراسات خاصة وديكورات داخلية فاخرة مستوحاة من التصميم الأوروبي المعاصر، مع ميزة مسبح وجاكاوزي خاص في كل وحدة.

وقال عبدالله شرفي، مدير عام شركة الشرفي للتطوير العقاري: "يُمثل مشروع ماريا ريزيدنسز تتويجًا لالتزامنا الراسخ بمسيرة نمو دبي، نبني من خلاله على إرثنا العريق في الجودة والحصرية لنقدم تحفة سكنية تعكس جوهر الحياة على الجزر، وتوفر أعلى مستويات الراحة والفخامة التي يتوقعها عملاؤنا من شركة الشرفي".

ويضم المشروع مجموعة واسعة من وسائل الراحة تشمل مسبحاً لا متناهياً مطلاً على البحر، حدائق خاصة، مناطق سبا واستجمام، صالة رياضية مجهزة بالكامل، وخدمات كونسيرج مخصصة، لتوفر للسكان تجربة معيشية فريدة تجمع بين الهدوء والرفاهية على مقربة من قلب المدينة.

ويقع المشروع ضمن المخطط الرئيسي لجزر دبي، مما يتيح سهولة الوصول إلى وسط مدينة دبي ومطار دبي الدولي ومول جزر دبي المرتقب، مع الحفاظ على خصوصية وهدوء نمط الحياة على الجزر.

وقد عينت الشرفي للتطوير العقاري شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز، إحدى أكبر شركات الوساطة العقارية وأكثرها موثوقية في دولة الإمارات، كشريك مبيعات حصري للمشروع.

وقال مهاب سمك، المدير التنفيذي ورئيس قسم خدمات الوكالة الرئيسية في متروبوليتان بريميوم بروبرتيز: "نحن فخورون بشراكتنا مع الشرفي للتطوير العقاري في هذا المشروع الاستثنائي الذي يحدد معيارًا جديدًا لأسلوب الحياة الفاخرة على الواجهة البحرية. ومع خبرتنا الواسعة في تسويق المشاريع المتميزة في دولة الإمارات، نحن واثقون بأن مشروع ماريا ريزيدنسز سيحظى بإقبال واسع من المشترين المحليين والدوليين."

تبدأ أسعار الوحدات السكنية من 2.6 مليون درهم إماراتي للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، مع خطة سداد مرنة (40/30/30) تتضمن دفعات بعد الاستلام مباشرة من المطور، إضافة إلى سنتين من خدمات إدارة الممتلكات مجاناً، وعام واحد من الصيانة المجانية.

حول شركة الشرفي للتطوير العقاري

على مدى أكثر من قرن، ساهمت شركة الشرفي للتطوير العقاري في رسم ملامح دبي العمرانية. وتعود جذورها إلى عام 1924 حيث تطورت من نشاط تجاري متواضع إلى إحدى أبرز الشركات العقارية الموثوقة في الإمارة. وتتميز الشركة بالتزامها بالحرفية والنزاهة والابتكار وبناء مشاريع تحقق قيمة مضافة طويلة الأمد.

حول متروبوليتان بريميوم بروبرتيز

متروبوليتان بريميوم بروبرتيز (MPP) هي الشركة العقارية الرائدة في مجموعة متروبوليتان ومقرها في دبي. وهي وكالة عقارية متكاملة الخدمات تقدم حلولًا مخصصة للمطورين والمالكين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى تعزيز قيمة أصولهم العقارية الفاخرة. وتقدم الشركة حلاً عقاريًا كاملاً تحت سقف واحد، ولديها أكبر محفظة عقارات فاخرة في الإمارات العربية المتحدة.

