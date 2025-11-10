استقبلت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وفدًا رفيع المستوى من وزارة الطاقة والبنية التحتية ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك)، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجهات الوطنية في قطاع الطاقة، واستعراض المشاريع القائمة، ومناقشة آفاق تطوير الأداء والابتكار في المشاريع المستقبلية.

وترأس الوفد سعادة المهندس شريف سليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وسعادة المهندس خميس عبدالله المزروعي، المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وكان في استقبالهم عمر الملا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشارقة لإدارة الأصول، ومحمد بن عيسى، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في الشركة.

وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا لأطر التعاون المشترك بين الشارقة لإدارة الأصول ووزارة الطاقة والبنية التحتية وسنوك، بما في ذلك تحليل أفضل الممارسات التشغيلية والاستثمارية التي من شأنها تعزيز الكفاءة، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أمن الطاقة واستدامتها في دولة الإمارات.

وقال عمر الملا:“يشكّل هذا اللقاء خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية الرائدة في قطاع الطاقة، بما يضمن تطوير حلول مبتكرة، وتحسين أداء المشاريع الحيوية، ودعم مسيرة دولة الإمارات في التحول نحو الطاقة المستدامة، مؤكداً أن الشارقة لإدارة الأصول تؤمن بأن الشراكات الفاعلة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة تمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى الإمارة والدولة، وتسهم في تحقيق مستهدفات الإمارات في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة".

وأضاف الملا:" “تلتزم الشارقة لإدارة الأصول بتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، حيث تسهم مشاريعها المتنوعة في نحو 3.8% من الناتج المحلي لإمارة الشارقة، من خلال استثمارات نوعية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والعقارات والخدمات وغيرها، وتُعد مشاريعنا وشراكاتنا في قطاع الطاقة نموذجًا للتكامل الوطني، إلى جانب التعاون القائم مع مؤسسات رائدة بما يدعم تطلعات الإمارة في أن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة والابتكار.”

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق المشترك لتطوير مبادرات ومشاريع مستقبلية تدعم أهداف الإمارات في مجال التحول الطاقي، وخفض الانبعاثات، وتعزيز كفاءة الاستثمارات الوطنية في البنية التحتية والطاقة النظيفة.

نبذة تعريفية عن شركة الشارقة لإدارة الأصول:

شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، هي الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار وتعزيز المسؤولية المُجتمعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة وضمان الرفاهية المستدامة لهم.

-انتهى-

#بياناتشركات