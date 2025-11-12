دبي: بحث مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء آفاق التعاون المستقبلي، وسبل تعزيز الشراكة الثنائية مع حكومة جمهورية مونتينيغرو في مجالات التحديث الحكومي.

جاء ذلك، ضمن زيارة رسمية نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي إلى العاصمة بودغوريتسا، التقى خلالها معالي ماراش دوكاي وزير الإدارة العامة، ومعالي دانيلو شارانوفيتش وزير الداخلية، وسعادة ماتيا ميدوفيتش وكيل وزارة الطاقة والتعدين، وعدد من المسؤولين في حكومة مونتينيغرو، وهدفت اللقاءات إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي.

وشهدت الزيارة بحث مجالات التعاون المستقبلية، وتبادل الخبرات في مجالات التطوير الحكومي، والحكومة الرقمية، والابتكار، والتكنولوجيا، والطاقة، والتحول الرقمي، والخدمات، والذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، وإدارة الأزمات والطوارئ، وقطاعات السياحة والطيران، بما يسهم في تفعيل اتفاقية التعاون في تبادل الخبرات الحكومية التي تم توقيعها خلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 في فبراير الماضي.

عبد الله لوتاه: بحث مسارات التعاون المستقبلية في المجالات الأكثر تأثيراً في العمل الحكومي

وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن الشراكة بين الإمارات ومونتينيغرو في مجالات التحديث الحكومي، تحظى برعاية واهتمام ومتابعة قيادتي البلدين الصديقين، وأن الزيارة شكلت فرصة لبحث مسارات التعاون وآفاقه المستقبلية في المجالات الأكثر تأثيراً في العمل الحكومي والمجتمع.

وقال إن الاجتماعات مع الوزراء والمسؤولين في حكومة مونتينيغرو بحثت تعزيز تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستعرضت أبرز التجارب وأفضل الممارسات التي طورتها حكومتا البلدين، وسبل تعزيزها وإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي، وأكدت التزام الجانبين بدعم جهود التحديث الحكومي والتحول الرقمي وبناء القدرات المؤسسية، ضمن مسار مستدام من التبادل المعرفي والشراكة الاستراتيجية.

لقاءات وملفات متعددة

واستعرض وفد "التبادل المعرفي" خلال لقائه مع معالي ماراش دوكاي وزير الإدارة العامة أفضل الممارسات في مجالات التحول الرقمي، وبرامج المسرعات الحكومية، ومنظومة الأداء، كما ناقش مع معالي دانيلو شارانوفيتش وزير الداخلية سبل التعاون في تطوير الهوية الرقمية وتعزيز مجالات الأمن السيبراني.

واطّلع الوفد خلال اجتماعه مع سعادة فالنتينا رادولوفيتش المدير العام لمتنزه العلوم والتكنولوجيا على مشاريع الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية في مونتينيغرو، وبحث فرص بناء شراكات في مجالات المسرعات والريادة الرقمية، فيما تناول اجتماعه مع إيفانا يانكوفيتش مدير إدارة الابتكار برامج دعم الابتكار وتبادل الخبرات في سياسات الابتكار الحكومية. كما ناقش الوفد مع سعادة ماتيا ميدوفيتش وكيل وزارة الطاقة والتعدين أوجه التعاون في مجالات الطاقة المستدامة والتحول الأخضر، واستعرض مع سعادة زورانا سيكولوفيتش المدير العام لمديرية النفط والغاز تجارب دولة الإمارات في إدارة الموارد الطبيعية وكفاءة الطاقة.

كما بحث الوفد مع سعادة فوك جيجيشيتش وكيل وزارة السياحة فرص تبادل الخبرات في مجالات السياحة المستدامة والترويج الدولي للوجهات السياحية، وناقش مع سعادة دراغانا يانينوفيتش المدير العام لمديرية الصحة الرقمية فرص التعاون في التحول الرقمي للقطاع الصحي وتبادل المعرفة في إدارة الأنظمة الصحية الإلكترونية. كما بحث أطر التعاون وتوسيع مجالات التبادل المعرفي مع سعادة ميليسا بيريشيتش مستشارة السياسة الخارجية لرئيس الوزراء.

يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي. ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.

