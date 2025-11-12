دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف فندق جراند حياة دبي عن الافتتاح الرسمي للمنتزه المائي الجديد، ليحوّل رؤية طال انتظارها إلى واقعٍ ينبض بالحياة، ويضيف فصلاً جديداً إلى مسيرة الفندق العريقة الممتدة على مدى 22 عاماً كواحد من أبرز الوجهات الفندقية في المدينة.

يقع المنتزه على مساحة 20 ألف متر مربع ضمن مجمّع الفندق الممتد على 37 فداناً في قلب دبي، بين حيوية وسط المدينة وسحر الحدائق الخضراء المحيطة، ليشكّل ملاذاً مثالياً يجمع بين الترفيه والاستجمام في أجواء فريدة تجمع العائلة والمغامرين والباحثين عن الراحة.

يضم المنتزه الجديد 16 وجهة ترفيهية مميزة، من بينها بحيرة أمواج بشاطئ رملي، ونهر اصطناعي متعرّج، وأول جهاز FLowRider Triple لمحاكاة ركوب الأمواج في الشرق الأوسط، إلى جانب برجين للمنزلقات المائية يتضمّنان المنزلق الشهير Boomerango.

ويقدّم المنتزه تجربة متكاملة تناسب جميع الأذواق، سواء كانوا من عشّاق المغامرة أو الباحثين عن الاسترخاء، مع أكواخ فاخرة مزوّدة بمسابح خاصة، ومنطقة عائلية مخصصة تضم مظلات ومناطق لعب مائية ومساحات مريحة مصممة للتواصل والاستجمام.

وقال فتحي خوجلي، المدير العام لفندق جراند حياة دبي ونائب الرئيس الإقليمي لفنادق حياة في دبي: "يشكّل افتتاح المنتزه المائي الجديد محطة مهمة في مسيرة فندق جراند حياة دبي، إذ يعزّز عروضنا الترفيهية ويحوّل الفندق إلى وجهة فريدة تجمع بين الفعاليات الكبيرة والضيافة الرفيعة والتجارب الترفيهية الاستثنائية. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا المستمر بالابتكار والتميّز، ونحن فخورون بالكشف عن هذه الإضافة الجديدة التي ترتقي بتجربة ضيوفنا إلى مستويات غير مسبوقة."

ويُطلّ على المنتزه مطعم لا بالما، الذي يجمع بين إطلالات خلابة على أفق دبي وبحيرات المنتزه وحدائقه الخضراء، ليقدّم وجهة حيوية مثالية للعائلات.

وخلال مرحلة الافتتاح الحصرية، سيقتصر الدخول على نزلاء فندق جراند حياة دبي ضمن باقات إقامة محددة، ليتسنّى لهم الاستمتاع بتجربة استثنائية وخاصة، على أن يتم لاحقاً فتح الأبواب أمام الزوار والمقيمين في دولة الإمارات من خلال باقات دخول يومية سيتم الإعلان عنها قريباً.

منذ افتتاحه عام 2003، يُعدّ فندق جراند حياة دبي من أبرز معالم الضيافة في المدينة، لما يقدّمه من تجارب راقية ومرافق متكاملة تناسب مختلف أنواع الزوار. وبعد إطلاق مركز المؤتمرات والمعارض في عام 2022، يواصل الفندق توسيع نطاق خدماته مع افتتاح المنتزه المائي الجديد، ليعزّز مكانته كوجهة متكاملة تجمع بين العمل والترفيه والاستجمام ضمن تجربة واحدة متكاملة.

للمزيد من المعلومات أو للحجز، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hyatt.com/grand-hyatt/en-US/dxbgh-grand-hyatt-dubai

نبذة عن فندق جراند حياة دبي

يُعدّ فندق جراند حياة دبي وجهة الضيافة الأبرز في المدينة، ويشتهر بخدماته الفندقية الراقية ومرافقه الترفيهية الواسعة وقدرته على استضافة الفعاليات الكبرى. يشكّل الفندق وجهة متكاملة في قلب المدينة، بموقع متميّز بالقرب من خور دبي وعلى بُعد مسافة قصيرة بالسيارة من مطار دبي الدولي. يجمع الفندق بين التصميم الجريء والضيافة الأصيلة، ليجسّد روح الحياة الراقية التي تتميّز بها علامة "حياة"، ويوفّر لضيوفه تجارب لا تُنسى تجمع بين الفخامة والراحة في كل لحظة من إقامتهم.

