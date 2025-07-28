دبي: أعلنت إيجل هيلز، الشركة الخاصة للاستثمار والتطوير العقاري، عن انطلاق أشغال فندق ذا بريستول للفنادق والمنتجعات طنجة. وتُعد هذه المنشأة الجديدة ـ بارزة في قلب مشروع طنجة واترفرونت، حيث تهدف إلى إعادة ابتكار تجربة الضيافة من خلال المزج بين الرقي، والثقافة المحلية، والبُعد الدولي.

بعد الافتتاح الناجح لأول فندق في بلغراد، داخل مبنى تاريخي جرى ترميمه بالكامل ويعود تاريخه إلى عام 1912، تواصل سلسلة ذا بريستول للفنادق والمنتجعات توسعها الدولي عبر إطلاق مشروعها الجديد بمدينة طنجة.

يقع الفندق الجديد مباشرة على الواجهة البحرية لطنجة، وسيجسد جوهر العلامة التجارية من خلال المزج بين التراث المعماري، والحرفية المحلية، والضيافة المعاصرة. وقد تم تصميم الفندق، المصنف من فئة الخمس نجوم، ليندمج بانسيابية مع المشهد الحضري، ويوفر إطلالات خلابة على خليج طنجة، والمدينة العتيقة، والقصبة، والمارينا. ويبعد 14 كيلومترًا فقط عن السواحل الإسبانية، ويقع على مقربة من أبرز المعالم التاريخية، مما يجعله وجهة مثالية تعكس روح المدينة وتوفر تجربة إقامة راقية وغامرة.

من الناحية المعمارية، يحتفي فندق ذا بريستول للفنادق والمنتجعات طنجة بالتراث المغربي من خلال توظيف الخبرات المحلية ضمن رؤية معمارية معاصرة. ويحتوي الفندق على فناء ذي طابع أندلسي مزين بنافورة مركزية، وواجهات مكسوة بالزليج التقليدي، وأعمدة ذات تصميم هندسي أنيق، مما يضفي جوًا دافئًا ومرحّبًا بالضيوف. كما تضم المنشأة 218 غرفة وجناحًا فاخرًا، توفر بيئة تجمع بين الهدوء والرفاهية مع لمسات مستوحاة من روح طنجة.

يعد ذا بريستول للفنادق والمنتجعات طنجة بتجربة إقامة متكاملة تركز على الفخامة، وفنون الطبخ، والضيافة الراقية. إذ سيحتوي الفندق على مركز سبا، ومرافق استجمام، وصالة رياضية عصرية، بالإضافة إلى سطح مزود بحوض سباحة يشكل ملاذًا للاسترخاء في الهواء الطلق مع إطلالة بانورامية على الخليج. كما سيحتضن مطعم " فناء الأورانجوري " الذي يُعد فضاءً مثالياً للاستمتاع بأطباق مستوحاة من التقاليد المحلية في أجواء أنيقة ومريحة، إلى جانب مطعم راقٍ وردهة على السطح تعكس بدورها جوهر مدينة طنجة.

وقد تم تصميم المشروع والذي تبلغ مساحته 27,500 متر مربع ليكون أيضاً فضاءً ا متميزًا لتنظيم الفعاليات المهنية الكبرى، من خلال مركز مؤتمرات متعدد الاستعمالات، وقادر على استيعاب نحو 1,500 شخص حيث يوفر مساحة ديناميكية مصممة خصيصاً لتنظيم سلس وفعاليات متعددة ومتزامنة كما سيتضمن الفندق مجموعة مختارة من المتاجر، لتثري تجربة الزوار وتوفر لهم خدمات متكاملة بطابع عصري وأنيق.

يمثل ذا بريستول للفنادق والمنتجعات طنجة، الذي تطوره شركة إيجل هيلز، جزءًا محوريًا من مشروع طنجة واترفرونت، الذي يجمع بين الوحدات السكنية الراقية، والفنادق، والمتاجر، والمرافق الترفيهية. وبفضل موقعه الاستراتيجي، سيساهم الفندق في تعزيز الدينامية الاقتصادية للمدينة من خلال دعم التشغيل المحلي، والمساهمة في تطوير البنية التحتية الحضرية.

تُشرف على إنجاز المشروع شركة SOGEA MAROC، المعروفة بخبرتها وكفاءتها العالية، حيث انطلقت الأشغال فعليًا وتُنفذ وفق أعلى معايير الجودة، على أن يتم تسليم المشروع خلال سنة 2027.

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