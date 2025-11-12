يأتي التعاون منفصلاً عن اتفاقية الجانبين خلال "أديبك 2025"، ويركز على الحلول المرتبطة بخطوط الأنابيب والمشاريع في السعودية وسوق الطاقة البحري على نطاق أوسع

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وقعت "إن إم دي سي إنيرجي"، المزود الرائد لخدمات الهندسة والتوريدات والبناء لمشاريع الطاقة البرية والبحرية والمسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز NMDCENR، مذكرة تفاهم استراتيجية في المملكة العربية السعودية مع شركة "بيكر هيوز"، شركة تقنيات الطاقة الأمريكية العالمية، لاستكشاف توطين أبرز منتجات بيكر هيوز وحلولها في المملكة العربية السعودية بما يخدم أسواق الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والهند.

وبالاعتماد على منشآت "إن إم دي سي إنيرجي" المتطورة، خاصة ساحات التصنيع التابعة لها في رأس الخير بالمملكة، سيركز التعاون على توطين المنتجات والخدمات المتعلقة بقطاع الطاقة البحري، ويشمل ذلك نظم الطوارئ لإصلاح خطوط الأنابيب (EPRS)، إضافةً إلى قاعدة لوجستية مخصصة لحلول أنظمة الأنابيب البحرية المرنة، بما يخدم مشاريع القطاع بالمملكة العربية السعودية وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والهند على نطاق أوسع.

وتعدّ هذه الشراكة منفصلة عن مذكرة التفاهم التي وقّعتها "إن إم دي سي إنيرجي" مؤخراً مع "بيكر هيوز" خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، والتي تتعلق بمنتجات تقنيات الغاز. وفي وقت سابق، عزّزت الشركة تعاونها مع عدد من الشركات العالمية والإقليمية والإماراتية في مجالي الطاقة والصناعة، في إطار مساعيها إلى توسيع نطاق خبراتها في قطاع الطاقة ومواصلة تلبية احتياجات السوق الإقليمية المتزايدة.

وفي هذا السياق، قال أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة "إن إم دي سي إنيرجي": إن القدرات التصنيعية لشركة ’إن إم دي سي إنيرجي‘ تعد مصدر جذب للعديد من الشركات الرائدة التي ترغب في توطين حلول قطاع الطاقة، خاصة الكيانات العالمية مثل "بيكر هيوز" التي تشاركنا الرؤى في ضرورة إبرام شراكات استراتيجية تحقق التكامل اللازم لتلبية الاحتياجات المتغيرة والمتنامية لقطاع الطاقة بالمملكة وأسواق المنطقة بشكل عام. وبصفتها شريكاً استراتيجياً داعماً لقطاع الطاقة في المملكة من خلال الشراكات الدولية، تؤكد ’إن إم دي سي إنيرجي‘ على التزامها بابتكار مسارات جديدة تعزز التوطين في المملكة، بما يدعم الزخم الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتنوع القطاعات الاقتصادية في ذات الوقت".

تجدر الإشارة إلى أن "إن إم دي سي إنيرجي" افتتحت أعمالها بمنشآتها المتطورة للتصنيع بالمنطقة الاقتصادية في رأس الخير بالمملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا العام، والتي تتمتع بموقع استراتيجي يدعم عمليات الطاقة الإقليمية. وتغطي المنشأة مساحة 400 ألف متر مربع، وقد تم تصميمها لخدمة مشاريع الطاقة البرية والبحرية على حد سواء، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 40 ألف طن. وتم تزويدها بأنظمة رقمية وحلول أتمتة متقدمة، مما يمكّنها من تقديم خدمات تصنيع وتجميع وصيانة وتطوير وحدات معيارية متكاملة للبُنى التحتية المعقّدة في قطاع الطاقة.

عن شركة إن إم دي سي إنيرجي

شركة أن أم دي سي إنيرجي مزودًا عالميًا لحلول الهندسة والمشتريات والإنشاءات، وتختص في تقديم خدمات شاملة لمشاريع النفط والغاز البحرية والبرية، بالإضافة إلى قطاع الطاقة بشكل عام. وبصفتها شركة تابعة لمجموعة أن أم دي سي جروب ومملوكة لها بالأغلبية، تتمتع أن أم دي سي إنيرجي بخبرة تتجاوز 50 عامًا وسجل قوي يشمل تنفيذ أكثر من 1,200 مشروع. وتقدم الشركة حلولًا متكاملة تشمل الهندسة، المشتريات، مدّ الأنابيب، إدارة المشاريع، التصنيع، التركيب، والتشغيل. تُعرف الشركة بخبرتها الفنية، وإدارتها المنظمة للمشاريع، ونهجها المتكامل في الابتكار، حيث تمثل نقطة اتصال واحدة لتنفيذ المشاريع الكبرى والمعقدة، مما يضمن تنفيذًا سلسًا وتحقيق رضا العملاء.

تدير أن أم دي سي إنيرجي أربعة مواقع تصنيع متطورة — ثلاثة في دولة الإمارات وواحد في المملكة العربية السعودية — بمساحة إجمالية تتجاوز مليوني متر مربع، ما يدعم قدرتها الواسعة على تلبية الاحتياجات المتغيرة لقطاع الطاقة.

لمزيد من المعلومات: https://www.nmdc-energy.com/ar/investor-relations

-انتهى-

#بياناتشركات