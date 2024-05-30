بحضور وزير التجارة والصناعة

إم بي للهندسة تعلن تداولها في السوق الرئيسي بالبورصة

القاهرة فى 30 مايو 2024 – أعلنت إم بى للهندسة، الشركة الرائدة في مجال صناعة وتجميع وتوزيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض، بداية إدراجها وقيدها فى السوق الرئيسي بالبورصة المصرية خلفا عن تداولها في سوق الشركات المتوسطة والصغيرة بعد استكمالها جميع الاشتراطات المتطلبة للقيد، وذلك بحضور الدكتور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وقيادات البورصة المصرية والشركة.

حققت شركة إم بي للهندسة، خلال سنوات إدراجها في سوق الشركات المتوسطة والصغيرة العديد من الإنجازات علي جميع المحاور من أهمها تضاعف راس مال الاستثمارات بنحو يوازي 10 أضعاف، الي جانب مضاعفة الأرباح التشغيلية الي7 أضعاف،وصافي الدخل الشامل بعد الحقوق الغير مسيطرة الي 5 أضعاف، إضافة الي بناء هيكل مؤسسي قوي وفعال علي جميع مستوياته وملائم للنمو القطاعي من خلال شركاتها التابعة ليشكل تواجدها منتج قوي في البورصة المصرية ناتج من ترسيخ أسس ومبادئ الحوكمة في جميع عملياتها باعتبارها أساس للنمو المستدام للمنشاْت.

أما علي الصعيد الاستراتيجي فقد نجحت إم بي للهندسة في تعزبز النمو لأنشطتها بالتحول من النشاط التجاريمن خلال التكامل الخلفي لعملياتها وبناء هياكل صناعية تابعة تدعم عمليات النمو بشكل محوري وأهتمت أيضا بالتنمية المستدامة والتحول للأخضر من خلال قطاعها الخدمي المستحدث العامل في هذا المجال بإعتباره تكامل تنموي لأنشتطها المتجانسة.

واعرب الدكتور أحمد بهاء شلبي، العضو المنتدب لشركة إم بي للهندسة، عن سعادته بهذه الخطوة وشكره وتقديره الى جميع المتعاملين مع الشركة وأختص بالذكر جميع العاملين، مجلس الإدارة، والمساهمين عن استدامة تفاعلهم الإيجابي نحو تحقيق الأهداف التنموية للشركة وتقديم منتج قوي في سوق الأعمال المصري والبورصة المصرية، يسهم دوماً في تحقيق معدلات النمو في قطاع الكهرباء علي الصعيد الصناعي والتجاري والخدمي،مرتكزأ علي تعزيز قوة المنتج المصريفي جميع الأسواق المحلية و الخارجية بالاضافة الي المساهمة الإيجابية في زيادة الأيدي العاملة والتنمية المجتمعية والتنمية المستدامة.

وأوضح العضو المنتدب لشركة إم بي للهندسة،أن خطوة التحول هي الخطوة الأهم في مسيرة النمو الاستراتيجي للشركة، مؤكدا علي استمرارية هدف القائمين علي الشركة في تقديم نموذج أعمال قوي وفعال في السوق الرئيسي كما كان حالها في سوق الشركات المتوسطة و الصغيرة، وأن هذا الهدف ليس فقط من خلال الشركة الأمشركة ام بي للهندسة ولكن ايضاً من خلال شركاتها التابعة.

مؤكدأ علي إعتزازه بالخلفية التجارية للمجموعة من خلال شركة ام بي للأنظمة الكهربائية، التي تعد القاطرة المحركة للمجموعة ككل بفضل قدرتها علي إختراق الأسواق، ونفتخر ايضأ بقصة النجاح المحقق للمجموعة في القطاع الصناعي المتنامي عبر مراحله من خلال شركة إم بي للصناعة، والتي من المخطط لها توسعات جوهرية في المرحلة القادمة، كما نتطلع لتحقيق قصة نجاح مماثلة في القطاع الخدمي أيضاً من خلال شركاتنا التابعة شركة شاحن لحلول المركبات الكهربائي، و شركه إم بي للخدمات اللوجستية.

والجدير بالذكر أن شركة إم بى للهندسة، أعلنت عن نتائج الأعمال المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 حيث حققت الشركة نمواً في المبيعات بنسبة 91% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، كما حققت نموا إيجابياً في نسبة مجمل الربح بزيادة تمثل 19% للوصول الي نسبة 48% مقارنة عن نسبه 41 % عن نفس الفترة العام الماضي، بالإضافة الى تحقيق نمواً في إجمالي الدخل الشامل بعد حقوق الأقلية بمعامل 7 أضعاف عن نفس الفترة العام الماضي، مصحوبأ بنمو في صافي أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل بنسبة 71% علي أساس سنوي عن العام السابق.

نبذه عن الشركه

تأسست إم بي للهندسة عام 1981، نجحت في تنميه اعمالها حتي اصبحت شركة رائدة متعددة الأوجه في سوق الصناعات الكهربائية في مصر. من خلال هيكلها كشركه ام للعديد من شركاتها التابعة العاملين بنهج متكامل تحت ثلاث قطاعات اساسيه وهم القطاع الصناعي والتجاري والخدمي. تتميز الشركة أيضا بتعاونها مع شركائها الخارجيين في ذاك المجال الامر الذي رسخ تواجدها في الاسواق تحت العديد من العلامات التجارية العالمية من اهمها هاجر الفرنسية وهيونداي الكورية وبيتا الكتريك. تمتلك الشركة مصنعين في مدينه 6 اكتوبر ومدينه السادات بالإضافة الي العديد من المنشآت الإدارية والخدمية وتحظي بفريق عمل يضم اكثر من 400 موظف ولها قنوات بيعيه لأكثر من 21 دوله. لتلبيه جميع الفئات السوقية بالقطاعات الكهربائية المتنوعة في الاسواق المحلية والعالمية.

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