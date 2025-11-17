دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة جديدة تعزز ريادتها في تبنّي أفضل الممارسات العالمية وترسيخ معايير التميز والاستدامة المؤسسية، جدّدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، وشركة "إليبس" المملوكة من "إمباور" والرائدة في الحلول الحرارية المبتكرة وتصنيع الأنابيب العازلة، شهادات "الآيزو" التي منحت لهما من شركة "بيرو فيريتاس" العالمية، وتشمل نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015)، ونظام الإدارة البيئية (ISO 14001:2015)، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (ISO 45001:2018).

كما جددت "إمباور" شهادة نظام إدارة أمن المعلومات (ISO 27001:2022)، وهو أحدث إصدار من المعايير الدولية الخاصة بأمن المعلومات، في خطوة تؤكد التزام المؤسسة بحماية بيانات المتعاملين والمعنيين والامتثال لمتطلبات الحوكمة المؤسسية.

ويأتي هذا الإنجاز بعد إتمام سلسلة من عمليات التدقيق الدقيقة التي أجرتها شركة "بيرو فيريتاس" على المقر الرئيسي للمؤسسة ومحطاتها لتبريد المناطق، إلى جانب مصنع "إليبس" في جبل علي، ما يعكس التزام المؤسستين بتطبيق أفضل الممارسات وأعلى المقاييس العالمية في مجالات الجودة والاستدامة والبيئة والصحة والسلامة المهنية.

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور": "يجسّد تجديد شهادات الآيزو التزامنا الراسخ برؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت من الجودة والابتكار والاستدامة مرتكزاتٍ أساسية لمسيرة التميز الوطني. ونحرص في "إمباور" على تبنّي أعلى المعايير والممارسات العالمية في مختلف عملياتنا التشغيلية والإدارية، انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على التقنيات المتقدمة. ونؤمن بأن الحفاظ على منظومة متكاملة للجودة والبيئة والصحة والسلامة وأمن المعلومات يُعد جزءاً أصيلاً من ثقافتنا المؤسسية ومحركاً أساسياً لمواصلة تطوير خدماتنا وتعزيز ثقة شركائنا ومتعاملينا. ونمضي بثبات لترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في استدامة أنظمة تبريد المناطق وكفاءة إدارة الموارد، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وتعزيز تنافسيتها على الساحة العالمية."

