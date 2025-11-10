القاهرة- في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تنمية قطاع الطاقة في مصر وتعزيز كفاءة التشغيل لدى عملائها، نظّمت شركة إكسون موبيل مصر ورشة عمل متخصصة بعنوان “ExxonMobil Egypt Power Generation Seminar”. جمعت ورشة العمل المعنية بتوليد الطاقة أكثر من 80 مشارك من العاملين في قطاع الطاقة وإنتاج الكهرباء خاصة عملاء محطات الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. وقدّمت الشركة خلال ورشة العمل أحدث الحلول والخدمات المصمّمة لتمكين عملائها من تحقيق أداء تشغيلي أكثر كفاءة واستدامة.

هدفت الورشة إلى تعزيز فعالية الأداء من خلال استعراض أحدث منتجات موبيل من زيوت التوربينات، وآخر ما توصلت إليه تكنولوجيا تطوير التزييت العالمية لضمان أعلى أداء لتوربينات توليد الكهرباء. هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات تحليل زيوت التشحيم عبر خدمة Mobil Serv Lubricant Analysis (MSLA)، كأداة رئيسية لتمكين العملاء من تحسين أداء التوربينات، وإطالة عمر المعدات واغتنام فرص جديدة للارتقاء بمستوى خدماتهم.

وفي هذا الصدد، صرّح المهندس عمرو أبو عيطة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر قائلًا: "نؤكد من خلال هذا اللقاء على التزام إكسون موبيل مصر بدعم تطوير قطاع الطاقة وإنتاج الكهرباء في مصر تماشيا مع استراتيجية الدولة والتطور العالمي في التحول إلى استخدام الطاقة الكهربائية. كما نحرص على تعزيز التواصل المباشر مع العملاء الرئيسيين وتوطيد الشراكات طويلة الأمد، والتأكيد على مكانة مصر كمركز إقليمي لتطوير الكفاءات. وتعد ورشة العمل تجسيدًا لنهج الشركة القائم على دمج الخبرة العملية بالتميّز التقني لتقديم قيمة مضافة مستدامة لقطاع الطاقة. فنحن نسعى دائماً إلى المساهمة في نمو القطاع الصناعي في مصر وبالتالي دعم الاقتصاد المصري."

وفي كلمته، قال المهندس أحمد الرملي، مدير مبيعات القطاع التجاري في شركة إكسون موبيل مصر: "مثّلت ورشة العمل نموذجًا للتفاعل البنّاء، حيث ناقش المشاركون التحديات التشغيلية التي تواجههم، وتعرّفوا على الحلول التي تقدمها موبيل ضمن خدمات ما بعد البيع لتجاوز هذه التحديات. نحن في إكسون موبيل مصر نعتز بعلاقاتنا الوثيقة مع عملائنا، ونلتزم بالاستثمار المستمر في تدريبهم وتنمية مهاراتهم، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للنجاح. وتُعد خدمة MSLA مثالًا واضحًا على ذلك، إذ توفّر لهم رؤى تحليلية دقيقة ومعلومات محدثة عن زيوت التوربينات من موبيل، ما يساعدهم على الحفاظ على الأداء الأمثل للتوربينات واكتشاف فرص جديدة للتطوير والتبديل بين المنتجات بما يحقق قيم حقيقية ومستدامة لأعمالهم."

تؤكد إكسون موبيل مصر أن هذا الحدث يمثل بداية لسلسلة من اللقاءات التفاعلية التي تهدف إلى توطيد العلاقات مع العملاء وتقديم حلول متكاملة تضمن أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة التشغيلية، وتدعم النمو المستدام، وتُسهم في تحقيق مزيد من القيمة المضافة لقطاع الطاقة في مصر.

عن شركة إكسون موبيل مصر:

إكسون موبيل مصر هي شركة رائدة في توفير مواد التشحيم والوقود المتميزة ولديها شبكة واسعة من مراكز والمحلات التجارية. شركة إكسون موبيل مصر لديها أكثر من 400 محطة خدمة تحمل العلامة التجارية "موبيل"، وحوالي 250 مركز خدمة موبيل1 وموبيل أوتوكير، بالإضافة إلي 35 فرع من "On the Run" و 20 فرع من "The Way to Go". كما تقدم الشركة أيضا مجموعة متنوعة من المنتجات الصناعية، وحلول التشحيم والخدمات، في مصر وأكثر من 40 بلدا في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والأمريكيتين والشرق الأقصى بدعم من مصنعين لمزج زيوت التشحيم في الإسكندرية والعاشر من رمضان. كما عاودت شركة إكسون موبيل اهتمامها بالبحث والتنقيب في مصر وفي شرق المتوسط بحصولها على حقوق امتياز للبحث والتنقيب عن الغاز منذ عام 2019. تعتمد إكسون موبيل مصر على تاريخ ثري بدأ منذ حوالي 120 عام مضت عندما تم تسجيل شركة النفط فاكيووم أويل (السابقة على شركة موبيل) في مصر عام 1902. وتلتزم شركة إكسون موبيل مصر بتقديم الدعم المتواصل من أجل المشاركة في العديد من المبادرات المجتمعية الخاصة بالتعليم، التنمية والمرأة، التي تخدم قطاعات وفئات مختلفة في المجتمع المصري.

