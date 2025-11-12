القاهرة، أعلنت الشركة المصرية للألياف (إفكو)، واحدة من أكبر المؤسسات الصناعية عالميًا في إنتاج السجاد والموكيت المنسوج وغير المنسوج والصناعات المكملة، عن خطوة استراتيجية هامة من خلال خط إنتاج جديد ومتطور للموكيت غير المنسوج. يعكس هذا التوسع رؤية الشركة طويلة المدى لتعزيز موقعها التنافسي، وتنويع منتجاتها وخدماتها، وانتشار حضورها في الأسواق العالمية.

يمتلك الخط الجديد تكنولوجيا صينية متقدمة ويبلغ إنتاجه السنوي 6 ملايين متر مربع، ما يعزز القدرات الفنية لشركة إفكو ويمكّنها من التوجه إلى قطاعات عالية الطلب، وخاصة قطاع التكسية الأرضية (الجيوتكستايل)، الذي يشهد نموًا مستمرًا بفضل اعتماده الواسع في مجالات البناء والأثاث ومنتجات النظافة والسيارات والمنتجات الطبية والزراعة والتعبئة والتغليف.

يسهم هذا في زيادة القدرة الإنتاجية الكلية لشركة إفكو بنسبة 30٪، مما يعزز قدرتها على تلبية الطلب العالمي بسرعة وكفاءة ومرونة أكبر. كما يعزز تنافسية شركة إفكو من خلال زيادة الإنتاجية وتحسين هيكل التكاليف وتوسيع تنوع المنتجات، إضافة إلى خلق أكثر من 150 فرصة عمل جديدة والمساهمة في تطوير الصناعة المحلية.

من خلال دمج أحدث التقنيات وتوسيع قدرات التصدير، تدخل إفكو مرحلة جديدة من النمو المستدام. وتواصل الشركة التزامها بالتميز التشغيلي وتنويع الأسواق، وتقديم حلول عالية الجودة من الموكيت والألياف تتوافق مع المعايير العالمية وتلبي احتياجات شركائها المتغيرة حول العالم.

عن الشركة المصرية للألياف (إفكو):

تأسست الشركة المصرية للألياف (إفكو) عام 1987 وهي إحدى شركات مجموعة النساجون الشرقيون. تُعد إفكو واحدة من أكبر المؤسسات الصناعية عالميًا في إنتاج السجاد والموكيت المنسوج وغير المنسوج والصناعات المكملة ، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 71 دولة حول العالم، معتمدة على قاعدة تشغيلية قوية مبنية على الابتكار وجودة المنتجات والتقنيات التصنيعية المتقدمة. تشمل قدرات الشركة إنتاج الماسترباتش، والألياف البولي بروبيلين، والموكيت بالإبرة، إلى جانب مجموعة واسعة من المنتجات التي تتضمن الموكيت الكامل الجدران بعرض يصل إلى أربعة أمتار، والسجاد الداخلي والخارجي، والحصائر المزخرفة والمطبوعة، والحصائر المحفورة والمطبوعة بالضغط، ولفائف العزل، ووسادات السجاد، وحصائر السيارات، وحصائر الحمام. وبلغت الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة 22 مليون متر مربع حتى عام 2021، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي إقليمي وعالمي.

