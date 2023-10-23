الحل الذكي لصحة العين يمثل ثمرة للتعاون بين سدايا ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وشركة لين وشركة سكاي

الرياض: أعلن تحالف يضم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وشركة لين، والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي)، عن إطلاق حل "عيناي"، كأحد حلول الذكاء الاصطناعي الرائدة في صحة العين والذي تم تطويره محلياً على أيدي مهندسين وخبراء سعوديين متخصصين في الذكاء الاصطناعي. ليشكل هذا ثورةً في مجال التشخيص الطبي على المستوى الإقليمي.

ويعد "عيناي" أحد الحلول الطبية الرائدة في المملكة العربية السعودية الذي يُسَخّر قوة الذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية السكري وتشخيصه بدقة من خلال الاستفادة من التحليلات المتقدمة والخوارزميات الذكية، وصُمِّمَ هذا الحل لتبسيط عملية الفحص وتسريعها، ومعالجة التحديات التي تفرضها الموارد المحدودة، والفحوصات التي تستغرق وقتاً طويلاً، والتكاليف المرتفعة.

وتعليقًا على هذه المناسبة، قال الدكتور عدي العويفير، استشاري وأستاذ مساعد في طب العيون ورئيس اللجنة الإدارية لمشروع "عيناي": "يجسد إطلاق عيناي روح الإبداع والتعاون التي تميز منظومة الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك حلولاً متطورة قادرة على إحداث ثورة في فحص اعتلال الشبكية السكري؛ وذلك من خلال جعله أكثر سهولة ودقة. وتتمثل رؤيتنا المشتركة في حماية البصر لأكبر عدد ممكن من الناس، وتحسين الجودة الشاملة للرعاية الصحية في المملكة".

ويمثل إطلاق عيناي علامة فارقة في الرحلة نحو تعزيز مشهد الرعاية الصحية في المملكة. ومن خلال الاستفادة من أحدث إمكانات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الرؤية الحاسوبية، يأتي هذاالحل الجديد ليُرسي معاييراً جديدة للكشف المبكر والتدخل فيما يتعلق باعتلال الشبكية السكري.

والجدير بالذكر أن محطات فحص عيناي تتوفر حالياً في مواقع متعددة في مدينة الرياض لتتوسع مستقبلًا في جميع أنحاء المملكة.

ويمكن معرفة تفاصيل أكثر عن عيناي وأماكن توفر محطات الفحصمن خلال زيارة الموقع عيناي : www.eyen.ai.

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