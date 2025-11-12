الذكاء الاصطناعي التفاعلي يعمل على تبسيط تجارب البطولات ويتيح عمليات قائمة على البيانات

دبي, الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كل من جولة موانئ دبي العالمية وأمازون ويب سيرفيسز (AWS) اليوم عن شراكتهما الاستراتيجية التي ستجعل من منصة الحوسبة السحابية الأكثر شمولاً وانتشاراً في العالم المزود الرسمي للخدمات السحابية لجولة الجولف العالمية.

وبالاستفادة من البنية التحتية الرائدة للذكاء الاصطناعي لدى أمازون ويب سيرفيسز، ستطلق جولة موانئ دبي العالمية مجموعة من الحلول التي تجمع بين توفير البيانات في الوقت الفعلي والسياق التاريخي لتحدث نقلة نوعية في التجربة الإعلامية والجمهور واللاعبين.

تحسين وتخصيص تجربة البث ووسائل التواصل الاجتماعي

سيتم استخدام خدمات أمازون ويب سيرفيسز لبث مقاطع الفيديو والمحتوى حسب الطلب للجماهير، مما يسمح لهم بمشاهدة الملخصات السريعة لأبرز لقطات اللاعبين المختارين. وسيتم تطوير تجارب مبتكرة جديدة للجماهير الذين يشاهدون المباريات على التلفزيون ويتابعونها على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وستشمل الرؤى الجديدة القائمة على البيانات والتعليقات على اللقطات مع ترجمة فورية.

قالت نينا والش، الرئيس العالمي لتطوير أعمال القطاعات لدى أمازون ويب سيرفيسز: "يُعدّ بناء نظام ذكاء اصطناعي يفهم دقائق لعبة الجولف أمر بالغ التعقيد. تخيلوا أنكم تتابعون لقطة حاسمة على هاتفكم المحمول ويمكنكم على الفور معرفة المسافة وأيضاً معدّل النجاح التاريخي وتأثير الرياح، أو كيف يتصرف اللاعب تحت الضغط، وكل ذلك مع تعليق صوتي بلغتكم المفضلة. هذه هي التجربة التي نطمح لتقديمها لكل عشاق الجولف في جميع أنحاء العالم".

ستخضع المجموعة الواسعة من أصول جولة موانئ دبي العالمية لتحوّل جذري من خلال نظام جديد لإدارة الأصول الإعلامية مدعم بالذكاء الاصطناعي، يقوم تلقائياً بتصنيف البيانات الوصفية. وسيحول هذا النظام البيئة الرقمية الضخمة للجولة إلى أرشيف ذكي وقابل للبحث، قادر على تحديد اللاعبين والضربات واللحظات الرئيسية على الفور. وسيتيح ذلك تقديم عروض رقمية جديدة للجماهير مع تخصيص أكبر للمحتوى، ليتمكنوا من مشاهدة مقاطع الفيديو المتعلقة بلاعبيهم المفضلين بسهولة.

إبقاء المشاهدين على اطلاع دائم

ستقوم أمازون ويب سيرفيسز لضمان تجربة مشاهدة مميزة بتطوير نسخة محسّنة من الجيل الثاني من منتج "التوأم الافتراضي" للبطولة، والذي يُنشئ نسخة رقمية طبق الأصل لكل ملعب جولف. وتعالج هذه التقنية أكثر من مليون نقطة بيانات في كل بطولة، وتتجاوز مجرد العروض المرئية لتجمع بين البيانات التاريخية والظروف الحالية والتحليلات التنبؤية لتُوفّر نظرة شاملة على كل حفرة. وتُعرض هذه المعلومات على الشاشات في جميع أنحاء الملعب وعلى الأجهزة المحمولة، مما يتيح للجماهير متابعة جميع مجريات اللعب من أي حفرة حتى لو كانوا في الجانب الآخر من الملعب.

تبسيط عمليات تنظيم البطولات باستخدام الذكاء الاصطناعي التفاعلي (Agentic AI)

بالنسبة لفرق العمليات في جولة موانئ دبي العالمية، ستقوم منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة بمعالجة وتحليل مصادر البيانات الضخمة في الوقت الفعلي، مما يضمن اتخاذ القرارات التشغيلية مثل توزيع المراقبين وتحسين منافذ بيع الطعام والبضائع أو إبلاغ المشجعين بطول طوابير الانتظار ونسبة توفر المقاعد في المدرجات، بناءً على معلومات محدثة لحظة بلحظة. وستُسهّل منصتا Amazon Bedrock وAmazon Quick Suite إتاحة هذه المعلومات للجميع من خلال تجارب تفاعلية جديدة، مما يساعد الجولة على اكتساب الرؤى اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل قائمة على البيانات.



تعميم مفهوم الملاعب الذكية على مستوى العالم

تواصل جولة موانئ دبي العالمية تطوير رؤيتها "البطولة كخدمة"، والتي تهدف إلى إنشاء ملاعب جولف ذكية توفر تجربة متكاملة وغنية بالبيانات في كل فعالية للاعبين والشركاء ووسائل الإعلام والجماهير. وستشهد هذه الرؤية نقلة نوعية اعتباراً من عام 2026، مع دمج تطبيقات البطولة وبياناتها في منصة أمازون ويب سيرفيسز. وسيتيح ذلك مزيداً من قابلية التوسع والمرونة لتطبيق مفهوم "البطولة كخدمة" على عدد أكبر من البطولات في كل موسم.

قال مايكل كول، الرئيس التنفيذي للتقنية في جولة موانئ دبي العالمية: "تُعدّ بطولة الجولف من أكثر الفعاليات تعقيداً في عالم الرياضات الاحترافية. فبدلاً من ملعب واحد، نقوم ببناء مدينة ذكية كل أسبوع، وغالباً في مواقع نائية. ويتم تكرار هذا النموذج في 26 دولة مختلفة حول العالم، ولكل منها متطلبات بنية تحتية مختلفة. وسنتمكن مع استضافة خدمات بطولاتنا الآن على منصة أمازون ويب سيرفيسز، من توفير ملاعب جولف متصلة وذكية بمزيد من الاتساق والموثوقية، أينما كنا في العالم".

جعل البطولات أكثر استدامة

دعماً لالتزام الجولة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040، ستوفر أمازون ويب سيرفيسز منصة بيانات جديدة تُسمى "Green Drive Live" لمراقبة وتحسين استهلاك الطاقة والانبعاثات والنفايات والمياه والخدمات اللوجستية في الوقت الفعلي. وستستخدم المنصة تقنيات تعلم الآلة للتنبؤ بالأداء البيئي المستقبلي وتحسينه من خلال محاكاة سيناريوهات تشغيلية مختلفة قبل بدء الفعاليات. كما سيتم عرض لوحة معلومات مباشرة للانبعاثات على الشاشات في موقع البطولة وفي تطبيق البطولة مع عرض مؤشرات الأداء في الوقت الفعلي.

بدأت جولة موانئ دبي العالمية منذ عام 2024 برنامجاً لزيادة عدد عمليات البث التلفزيوني التي يتم إنتاجها عن بُعد، مما يقلل من البصمة الكربونية لكل بطولة بنحو 87 طناً. وسيتم استكشاف خدمات الإنتاج السحابي المباشر من أمازون ويب سيرفيسز بشكل أكبر لزيادة نطاق تطبيق الإنتاج عن بُعد في الجولة.

