المشروع الشاطئي الفاخر يضم مجموعة حصرية من الوحدات السكنية الفاخرة تحمل علامة "ذا لاكشيري كولكشن" التابعة لمجموعة "ماريوت الدولية"، ضمن فئة الوحدات المملوكة بعلامة تجارية

أبوظبي الوطنية للفنادق تتوسع في جزيرة المرجان باستثمارات تتجاوز 3.6 مليار درهم لوحدات سكنية شاطئية فاخرة

دبي: أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، إحدى أكبر شركات الاستثمار وإدارة الضيافة في دولة الإمارات، عن إطلاق مشروع "نسيم البحر ريزيدنسز"، وهو منتجع وسبا فاخر يحمل علامة "ذا لاكشيري كولكشن" على جزيرة المرجان، في انطلاقة تُجسد أول حضور للمجموعة في سوق العقارات الفاخرة بإمارة رأس الخيمة..

ويأتي المشروع في إطار خطة الشركة التوسعية بهدف تعزيز حضورها خارج حدود أبوظبي ودبي، كما يجسد رؤيتها الهادفة إلى تقديم تجارب سكنية وضيافة راقية في مختلف إمارات الدولة. وسيتم تسويق وبيع المشروع حصرياً من قبل مجموعة "ون بروكر جروب"، إحدى أبرز شركات الاستشارات العقارية في دولة الإمارات.

ويمتاز مشروع «نسيم البحر ريزيدنسز»، الذي تصل قيمته الاستثمارية 3.6 مليار درهم بتقديم تجربة سكنية فاخرة على الواجهة البحرية تجمع بين التصميم الراقي والمرافق المتكاملة وامتيازات الملكية الحصرية.

وفي هذا الصدد، قال الشيخ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، إن إطلاق مشروع «نسيم البحر ريزيدنسز» يمثل محطة مهمة ضمن استراتيجية نمو الشركة وتجسيداً لالتزامها بتقديم تجارب ضيافة راقية تتجاوز المفهوم التقليدي للعمليات الفندقية.

وأضاف: «تُعد جزيرة المرجان واحدة من أبرز الوجهات الديناميكية في دولة الإمارات، ونفخر بنقل خبراتنا الممتدة على مدى خمسة عقود من التميز إلى هذا السوق المتنامي. ومن خلال تعاوننا مع مجموعة ماريوت الدولية وعلامتها الفندقية «ذا لاكشيري كولكشن»، سنعمل على توفير أسلوب حياة استثنائي للمشترين يجمع بين الإقامة على الواجهة المائية، والمرافق الفاخرة، والتجارب السكنية الراقية. إن هذا المشروع يجسد رؤيتنا في ابتكار أسلوب حياة يواكب تطلعات المقيمين ويعزز من معايير الفخامة في قطاع الضيافة والسكن الفاخر»

وبالشراكة مع "ماريوت الدولية"، يشكّل مشروع "نسيم البحر ريزيدنسز" إضافة نوعية إلى مشهد العقارات الفاخرة في جزيرة المرجان، حيث يضم المشروع باقة متنوعة من الوحدات السكنية تشمل الشقق العادية، وشقق مزودة بحدائق علوية، والبنتهاوس، والتاون هاوس، والفلل، وقد صُممت جميعها بعناية لتوفر إطلالات بحرية خلابة وتجربة سكنية مستوحاة من أجواء المنتجعات.

من جانبه، صرح جايديف مينيزيس، نائب الرئيس الإقليمي لتطوير المشاريع متعدّدة الاستخدامات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تتمتع مساكن ذا لاكشيري كولكشن بمواقعها في أرقى الوجهات العالمية وأكثرها تميزاً وجاذبية. وبفضل ما يقدمه المشروع الجديد من خدمات راقية وتجارب سكنية ملهمة للمالكين، إلى جانب موقعه الاستراتيجي على جزيرة المرجان، يشكل نسيم البحر ريزيدنسز إضافة نوعية إلى محفظتنا الفاخرة من المشاريع المصممة بدقة لتجسيد معايير الرفاهية العالمية بأرقى معانيها."

وسيحظى سكان نسيم البحر ريزيدنسز بتجربة معيشية متكاملة تجمع بين الفخامة والراحة، ضمن بيئة راقية تضم مجموعة من المرافق عالمية المستوى، تشمل مسبحاً مستوحى من أجواء المنتجعات، ومطعماً بتصميم مميز، وركناً للمشروبات بجانب المسبح، وكشك لتقديم الوجبات السريعة، إلى جانب سبا متكامل، وصالة رياضية حديثة، ومنطقة لألعاب الأطفال، وملعب بادِل داخلي، وغرفة للألعاب وصالة عرض سينمائية وقاعة متعددة الاستخدامات، جميعها صُممت بعناية لتجسّد أجواء الرفاهية وتعزز روح الحياة المجتمعية.

وانطلاقاً من كونها تندرج ضمن محفظة "ذا لاكشيري كولكشن" التابعة لمجموعة "ماريوت الدولية"، سيتمتع المُلّاك بمجموعة من المزايا الحصرية ضمن برنامج الامتيازات الخاص بالمُلّاك تشمل ترقية فئة العضوية إلى فئة "النخبة البلاتينية" في برنامج "ماريوت بونفوي"، إلى جانب أسعار خاصة ونقاط مكافآت عند الإقامة في فنادق "ماريوت" حول العالم، فضلاً عن تجارب فريدة يمكن استبدالها بالنقاط، وعروض متميزة من شركاء العلامة في مجالات المأكولات والعناية بالصحة والتسوق، بالإضافة إلى خدمات شخصية يقدمها فريق متخصص ومؤهل. وتبدأ أسعار الوحدات من 3,444,000 درهم، على أن يتم تسليمها خلال الربع الأول من عام 2028.

بدوره، قال عمر بن فاروق، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "ون بروكر جروب"، الشريك الحصري للمبيعات في هذا المشروع: "يسعدنا التعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للفنادق في هذا المشروع المتميز الذي يشكّل علامة فارقة في مسيرة التطوير العقاري. ولا شك بأن مشروع نسيم البحر ريزيدنسز يعد إضافة قيِّمة إلى سوق العقارات في إمارة رأس الخيمة، إذ يجمع بين الموقع الاستثنائي على الواجهة البحرية والمعايير العالمية الرفيعة التي تنفرد بها مجموعة ماريوت الدولية، إلى جانب توفيره خطة سداد مرنة بنسبة 40:60، ما يجعله فرصة استثمارية استثنائية ضمن المشهد العقاري المزدهر في جزر المرجان.

وأضاف: "تتميّز هذه المساكن الفاخرة بعلامتها التجارية المرموقة وما توفره من مزايا أسلوب حياة راقٍ، مدعومة بمنصة "ONVIA" الخاصة بتقدير مُلّاك مساكن ماريوت. وانطلاقا من خبرتنا العميقة في السوق وسمعة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، فإننا على ثقة بأن هذه المساكن ستغدو وجهة للفخامة والخدمة الراقية على شواطئ الإمارة الشمالية."

ويواصل الطلب على المساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية نموّه المطّرد، مدفوعاً بإقبال المستثمرين الباحثين عن الجودة والخدمة المتميزة وفرص النمو المستدام على المدى البعيد. وقد شهد قطاع المساكن الفاخرة في إمارة رأس الخيمة طفرة ملحوظة، إذ ارتفع متوسط الأسعار بنسبة 39% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، ومن المتوقع أن تمثّل هذه الفئة المتميزة من العقارات نحو 25% من إجمالي الوحدات الجديدة بحلول عام 2030.

واستناداً إلى خبرتها العريقة والتي تزيد عن خمسة عقود في قطاع الضيافة، تقدم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق معايير خدمة لا مثيل لها في مشروع "نسيم البحر ريزيدنسز". وتعكس محفظة الشركة من الفنادق الفاخرة، والتي تضم علامات عالمية مثل "ذا ريتز كارلتون" و "جي دبليو ماريوت" وغيرها، التزامها الراسخ بتقديم تجارب ضيافة استثنائية تجمع بين الأصالة والابتكار. وستُدمج هذه الخبرة المتقدمة بسلاسة ضمن المشروع السكني، لضمان تمتع الملاك بالمستوى ذاته من الرعاية والعناية الفائقة التي تشتهر بها فنادق الشركة الراقية.

ومن خلال هذا المشروع، ترسّخ شركة أبوظبي الوطنية للفنادق مكانتها كشريك رئيسي في الارتقاء بمشهد الضيافة والعقارات في دولة الإمارات، مواصلةً إرثاً متميزاً بدأ منذ عام 1976 وتطوّر ليشمل اليوم نخبة من أبرز المعالم الفندقية في الدولة.

نبذة عن شركة أبوظبي الوطنية للفنادق

تأسست شركة أبوظبي الوطنية للفنادق عام 1976، وتُعد من أبرز مجموعات الضيافة في المنطقة. وقد تطوّرت عبر مسيرتها من كونها مالكاً ومديراً للأصول الفندقية إلى شركة ضيافة متكاملة تقدّم باقة واسعة من الخدمات تشمل الفنادق والمطاعم وإدارة الوجهات وخدمات التموين والنقل. وتضم محفظة الشركة مجموعة من الوجهات الفندقية المرموقة، من أبرزها: فندق ذا ريتز كارلتون أبوظبي، وفندق غراند كانال، وفندق وفلل بارك حياة أبوظبي، وفندق كمبينسكي ذا بوليفارد دبي، وفندق جي دبليو ماريوت دبي مارينا، وفندق سوفيتل دبي جميرا بيتش.

نبذة عن مجموعة ون بروكر جروب

تُعد مجموعة "ون بروكر جروب" من الوكالات العقارية الرائدة والمتخصصة في العقارات السكنية والتجارية والاستثمارية في مختلف أنحاء الدولة. وتتميّز المجموعة بنهجها القائم على التركيز على العملاء وبخبرتها الواسعة في السوق، ما أكسبها مكانة مرموقة وسمعة متميزة في تسويق المشاريع الفاخرة وتقديم الاستشارات العقارية للمشاريع الفاخرة.

إخلاء مسؤولية قانونية:

مشروع "نسيم البحر ريزيدنسز" هو منتجع وسبا يندرج ضمن محفظة "ذا لاكشيري كولكشن" في جزيرة المرجان، غير أن شركة ماريوت الدولية أو أيًّا من فروعها أو الشركات التابعة لها ("ماريوت") لا تملك، أو تطوّر، أو تبيع هذا المشروع.

وتستخدم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق – استثمارات رأس الخيمة ذ.م.م (منشأة الشخص الواحد) العلامة التجارية "ذا لاكشيري كولكشن" بموجب ترخيص من "ماريوت"، التي لم تُراجع أو تؤكّد دقة أي من المعلومات أو التصريحات الواردة في هذا البيان الصحفي.

-انتهى-

#بياناتشركات