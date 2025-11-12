دبي، الإمارات العربية المتحدة-عزّزت Visa Inc.، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، اليوم، التزامها الراسخ بدعم مطوّري المحتوى الرقمي، باعتبارهم قوّة مؤثرة في الاقتصاد العالمي، وذلك خلال قمة الويب 2025.

وانطلاقاً من نظرتها لمطوّري المحتوى الرقمي، باعتبارهم أصحاب شركات صغيرة، تستخدم Visa شبكتها الواسعة لمساعدتهم على الدفع واستلام مستحقاتهم بسهولة وأمان، والوصول إلى التمويل، وتنمية مشاريعهم باستخدام الأدوات والموارد نفسها المتاحة للشركات الصغيرة حول العالم، بما في ذلك تقريرها الجديد حول مطوّري المحتوى الرقمي(Monetized: Visa 2025 Creator Report).

ويعدّ "Monetized" دراسة شاملة لاقتصاد مطوّري المحتوى الرقمي، تغطّي خمس مناطق هي الولايات المتحدة، والبرازيل، وأستراليا، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة. وأُجريت الدراسة بالتعاون مع "مورننغ كونسلت" حيث استطلعت آراء مطوّري المحتوى على تيك توك، لاستكشاف الفرص والتحديات التي يواجهها أكثر من 1000 مطوّر محتوى شملتهم الدراسة، خلال الفترة من مايو حتى أغسطس 2025. وتقدّم النتائج رؤية جديدة حول كيفية بناء مطوّري المحتوى لأعمالهم والحفاظ على استدامتها، على مستوى العالم.

وفي هذا الصدد، قالت سليمة جوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لـVisa في دولة الإمارات: "يُعدّ مطوّرو المحتوى الرقمي من أكثر شرائح روّاد الأعمال الصغيرة حيويةً ونشاطاً، على الصعيد العالمي، وهنا في دولة الإمارات أيضاً. ويعكس تقرير "اقتصاد مطوّري المحتوى الرقمي"، روح الابتكار التي يتميز بها مطوّرو المحتوى الإماراتيون، ويوضّح التزام Visa بدعم هذا الاقتصاد الواعد، عبر تمكين مطوّري المحتوى من الوصول إلى التمويل، وتزويدهم بالأدوات المالية المتخصّصة، والموارد التي تساعدهم على تطوير أعمالهم وتوسيع آفاقها محلياً وعالمياً".

أبرز نتائج الدراسة في دولة الإمارات

اقتصاد مطوّري المحتوى الرقمي في الإمارات يتجه نحو ريادة الأعمال بوتيرة متسارعة، إذ أطلق نحو ثلث مطوّري المحتوى مشاريع جديدة استناداً إلى نجاح محتواهم، ويضع معظمهم خططاً واضحة للتوسع في المستقبل.

مع توسّع نشاط أعمال مطوّري المحتوى، ما زال كثيرون يعتمدون على أموالهم وبطاقاتهم الشخصية لتمويل هذه الأعمال، فيما يستخدم أكثر من ثلثهم (35%) حسابات شخصية ثانوية للفصل بين النفقات، ما يشير إلى الحاجة لتوفير أدوات مصرفية مصمّمة خصيصاً لأعمال تطوير المحتوى.

رغم أن 42% من مطوّري المحتوى في الإمارات يتلقون مستحقاتهم خلال أسبوع، إلا أن التأخير لا يزال يعرقل سير أعمالهم، ما يبرز الحاجة إلى حلول دفع أسرع وأكثر موثوقية.

يُظهر مطوّرو المحتوى في الإمارات أحد أعلى مستويات الثقة المالية عالمياً (61%)، ومع ذلك، فإن اهتمامهم الكبير بالحصول على مزيد من التدريب المالي يشير إلى فرصة لتطوير برامج توعوية وتدريبية مخصصة لاحتياجاتهم.

تمكين مطوّري المحتوى من إدارة أعمالهم بكفاءة

استجابة للتحديات التي أبرزها مطوّرو المحتوى في تقرير "Monetized"، أعلنت Visa عن إطلاق برنامج تجريبي جديد بالتعاون مع شركة "Karat Financial"[1]، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية لخدمة مطوّري المحتوى، يهدف إلى توفير بطاقات ائتمان وخدمات مصرفية مصممة خصيصاً لاحتياجاتهم.

ويأتي هذا البرنامج في إطار سعي Visa إلى تبسيط الجوانب الإدارية والمالية لعمل مطوّري المحتوى، من خلال تزويدهم بأدوات عملية تساعدهم على إدارة مواردهم المالية بكفاءة، وتسهّل أنشطتهم.

سيبدأ تنفيذ البرنامج التجريبي، بداية، في الولايات المتحدة، على أن يتم تقييم نتائجه وقياس الاهتمام الإقليمي قبل التوسع إلى أسواق ومناطق إضافية خلال السنة المالية 2027.

ومن بين الأدوات المحتملة التي قد يتضمنها البرنامج:

مدفوعات أكثر ذكاء: حلول مؤتمتة تساعد في تسريع عمليات إرسال واستلام وتتبع المدفوعات، مع إمكانية التدخل البشري عند الحاجة، لضمان الدقة والموثوقية.

حلول مؤتمتة تساعد في تسريع عمليات إرسال واستلام وتتبع المدفوعات، مع إمكانية التدخل البشري عند الحاجة، لضمان الدقة والموثوقية. تذكيرات تلقائية: أدوات تدير متابعة وتحصيل الفواتير أو المدفوعات المتأخرة، ما يضمن الحفاظ على تدفق نقدي مستقر.

أدوات تدير متابعة وتحصيل الفواتير أو المدفوعات المتأخرة، ما يضمن الحفاظ على تدفق نقدي مستقر. قاعدة بيانات موثوقة: تتيح للمستخدمين حفظ بيانات المشترين والموردين والتحقق منها في مكان واحد، لتوفير الوقت وتجنّب مخاطر الاحتيال.

وتتمتع Karat بخبرة واسعة في دعم مطوّري المحتوى الرقمي مالياً، إذ كانت من أوائل الشركات التي أطلقت بطاقات ائتمان تُمنح بناءً على إيرادات مطوّري المحتوى، ومؤشراتهم الاجتماعية، كما ابتكرت حلولاً مصرفية مخصّصة لاحتياجاتهم المهنية.

التزام Visa بدعم مطوّري المحتوى الرقمي

ترى Visa في مطوّري المحتوى قوة فاعلة تسهم في تحفيز المجتمعات، وتعزيز النشاط التجاري على مستوى العالم. وقد أكدت الشركة هذا الالتزام رسمياً خلال قمة الويب لعام 2024، حين أعلنت بشكل رسمي اعتبارها مطوّري المحتوى الرقمي من روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة.

ويأتي تركيز Visa على تطوير أدوات ومنتجات مالية موجهة لاقتصاد مطوّري المحتوى، إلى جانب نتائج "تقرير مطوّري المحتوى الرقمي 2025" "Monetized: Visa 2025 Creator Report"، ليؤكد التزامها المستمر بخدمة الجيل الجديد من روّاد الأعمال من خلال تكنولوجيا دفع متقدمة، وموارد تعليمية، ومنتجات مالية مرنة تُراعي الاحتياجات الفريدة لمطوّري المحتوى.

وتجدّد Visa التزامها بدعم مجتمع مطوّري المحتوى، وتعزيز الابتكار والنمو، وتوسيع فرص الوصول أمام مطوّري المحتوى حول العالم.

[1]تُعد Karat شركة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية وليست بنكاً.

تُقدَّم الخدمات المصرفية وبطاقة Karat Business Banking Visa من قِبل Grasshopper Bank, N.A.، وهو عضو في مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، وذلك بموجب ترخيص من شركة Visa U.S.A. Inc.

يغطي تأمين الودائع التابع لمؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية حالات فشل البنوك المؤمَّنة فقط.

أما بطاقة Karat Visa Business Credit Card الائتمانية، فيصدرها Cross River Bank، العضو في المؤسسة، بموجب ترخيص منفصل من Visa U.S.A. Inc.

-انتهى-

#بياناتشركات