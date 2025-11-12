يقام المعرض بدعم من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لدعم التنمية الصناعية

بيكو مصر تستعرض أحدث أجهزتها المنزلية الذكية والتي ترتكز على الابتكار التكنولوجي والاستدامة وكفاءة الطاقة وجودة الإنتاج المحلي

مشاركة بيكو مصر في المعرض تعكس التزامها بتوطين الصناعة، وتعزيز شعار "صُنع في مصر"

القاهرة– أعلنت شركة بيكو مصر، إحدى الشركات الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية في مصر، عن مشاركتها في الدورة الأولى من معرض ومؤتمر الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا MEA Industry EXPO 2025، والذي يُعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025، وتأتي مشاركة بيكو مصر في هذا الحدث الإقليمي المهم لتؤكد التزامها الراسخ بدعم التنمية الصناعية في مصر واستراتيجية توطين الصناعة، وتعزيز شعار "صُنع في مصر" كرمز للجودة والتنافسية الإقليمية والعالمية.

وتستعرض بيكو مصر خلال المعرض أحدث أجهزتها المنزلية الذكية، والتي ترتكز على الابتكار التكنولوجي والاستدامة وتوفير الطاقة وجودة الإنتاج المحلي، وتضم المعروضات الأفران، والثلاجات، والفريزرات، وغسالات الأطباق، وجميعها مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستهلكين في الأسواق المحلية والإقليمية، حيث تخصص الشركة نحو 60% من إنتاج مصنعها، مما يرسخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي لتصنيع وتصدير الأجهزة المنزلية ضمن شبكة بيكو العالمية.

وتعقيباً على هذه المشاركة، صرح أوميت جونيل، المدير العام لشركة بيكو مصر والمدير الإقليمي لبيكو شمال أفريقيا، قائلاً: " نفخر بمشاركتنا في النسخة الأولى من MEA Industry EXPO 2025، ونعتبرها فرصة مثالية لإبراز دورنا كشريك موثوق في دفع عجلة الصناعة المصرية، بما يعزز من الريادي المصرية على خريطة الصناعة الإقليمية". وأضاف " في بيكو مصر، نؤمن بأن شعار صُنع في مصر يعكس معايير إنتاج عالمية وجودة تضاهي كبرى الأسواق، ونحن ملتزمون بمواصلة الاستثمار في تطوير الصناعة المحلية والمواهب المصرية بما يدفع عجلة النمو الصناعي المستدام.”

وخلال عام واحد من بدء التصنيع المحلي، واصلت بيكو مصر ترسيخ حضورها في قطاع الأجهزة المنزلية من خلال مجمعها الصناعي بالمدينة الصناعية بالعاشر من رمضان، الممتد على مساحة 114,000 متر مربع بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 110 ملايين دولار أمريكي الذي يُعد ركيزة أساسية في وضع مصر على خريطة الصناعات المتقدمة. وتمكنت الشركة من تصنيع أكثر من 300,000 جهاز منزلي، ورفع الطاقة الإنتاجية بنسبة 25% مقارنة ببداية التشغيل. هذا الأداء القوي، والذي يدعم الكفاءات المصرية ويوفر أكثر من 2000 فرصة عمل جديدة، يجسد التزام بيكو بتعزيز الصناعة الوطنية من خلال تحقيق نموًا في الاعتماد على الموردين المحليين يتخطى 50%، مما يؤكد مساهمتها المباشرة في دعم شعار "صُنع في مصر".

تواصل بيكو مصر التزامها بالمساهمة في تطوير الاقتصاد المصري من خلال توسيع استثماراتها وتعزيز قدراتها الإنتاجية، مع تبني أحدث حلول التصنيع المستدام التي ترتكز على كفاءة الطاقة والابتكار في كافة عملياتها. وتأتي مشاركتها في MEA Industry EXPO 2025 لتسلط الضوء على دورها كشريك استراتيجي رئيسي في مسيرة توطين الصناعة والنهوض بالصادرات المصرية، مما يعزز مكانة مصر على خريطة الصناعات المتقدمة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويُعد معرض MEA Industry EXPO 2025، أول منصة من نوعها في المنطقة تُعنى بعرض الابتكار الصناعي وتقنيات التصنيع الحديثة والحلول المستدامة للإنتاج، بمشاركة نخبة من قادة الصناعة والمستثمرين وصُنّاع القرار من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف صياغة مستقبل التنمية الصناعية في المنطقة، مع تركيز خاص على النهضة الصناعية التي تشهدها مصر.

عن بيكو

تُعد بيكو شركة دولية متخصصة في الأجهزة المنزلية، تتمتع بحضور قوي على مستوى العالم، إذ تعمل من خلال شركاتها التابعة في أكثر من 55 دولة، ويزيد عدد موظفيها عن 50,000 موظف، وتمتلك منشآت إنتاج في عدة مناطق تشمل أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. تضم بيكو 22 علامة تجارية مملوكة أو مستخدمة بترخيص محدود، من بينها: (Arçelik، Beko، Whirlpool*، Grundig، Hotpoint، Arctic، Ariston*، Leisure، Indesit، Blomberg، Defy، Dawlance، Hitachi*، Voltas Beko، Singer*، ElektraBregenz، Flavel، Bauknecht، Privileg، Altus، Ignis، Polar). أصبحت بيكو أكبر شركة للأجهزة المنزلية في أوروبا من حيث الحصة السوقية (استنادًا إلى حجم المبيعات)، وبلغت إيراداتها الموحدة 10.6 مليار يورو في عام 2024. تضم مراكز وأقسام البحث والتطوير والتصميم التابعة لبيكو حول العالم 28 مركزًا ومكتبًا يعمل بها أكثر من 2,300 باحث، وتمتلك حتى الآن أكثر من 4,500 طلب براءة اختراع مسجل دوليًا. حققت الشركة أعلى تقييم في مؤشر S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) في قطاع الأجهزة المنزلية للعام السادس على التوالي (وفقًا لنتائج 22 نوفمبر 2024)، كما تم إدراجها ضمن مؤشرات داو جونز للاستدامة للسنة الثامنة على التوالي. كما تم تصنيفها في المرتبة السابعة عشرة ضمن قائمة مجلة تايم وStatista لعام 2025 لأكثر الشركات استدامة في العالم. وتتمثل رؤية بيكو في: "احترام العالم، وتحقيق الاحترام في جميع أنحاء العالم."

