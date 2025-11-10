المنامة، البحرين – أعلن معهد ريبوت للبرمجة (Reboot01)، المعهد التكنولوجي المعتمد من وزارة العمل والوجهة الرائدة لصقل المواهب البحرينية، نجاح مشاركته في المؤتمر والمعرض العربي الدولي للأمن السيبراني (AICS) 2025، الوجهة الرائدة في المنطقة للأمن الرقمي، والابتكار، والتعاون، والذي أقيم في من 5-6 نوفمبر.

وقد تضمن مؤتمر هذا العام إطلاق نموذجين متطورين وعمليين للتدريب، وكلاهما من تصميم معهد ريبوت حصريًا، واستهدفا تحدي المشاركين من خلال نموذج محاكاة للأمن السيبراني من العالم الفعلي، ونموذج محاكاة الدفاع عن البنية التحتية السحابية. فيما يتعلق بالنموذج الأول، "AI Security Challenge"، فقد تم تعريف المشاركين بالتقنيات الهندسية السريعة لتعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي لمواجهة أي هجمات ضارة. وخلال هذا النموذج تم تقسيم المشاركين إلى فرق عمل، على أن تقوم الفرق بالتغلب على نماذج الذكاء الاصطناعي للفرق الأخرى من خلال تحديد مواطن الضعف وتعزيز أنظمتها في الوقت الفعلي.

أما النموذج الثاني، Cloud DevOps Rescue Mission”"، فيعتمد على محاكاة لأزمة سحابية حية على AWS، حيث يُطلب من المشاركين استعادة الأنظمة الهامة، وحل المشكلات المتعلقة بالأداء، وتصحيح نقاط الضعف، وضمان ثبات الخدمات في أوقات الضغط الفعلية. وقد قدم النموذجان تجربة تعليمية متميزة جمعت بين المنطق، والإبداع، والعمل الجماعي، والخبرات التقنية، مع تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لمواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة في عالم اليوم.

ومن خلال مشاركته للعام الثاني في المؤتمر والمعرض العربي الدولي للأمن السيبراني، نجح معهد ريبوت في تدريب أكثر من 400 من طلاب الجامعات والمدارس الثانوية حتى الآن، ليحقق بذلك تقدمًا ملموسًا في جهوده الدؤوبة الرامية إلى تطوير التكنولوجيا والأمن السيبراني في البحرين.

وفي تعليقه على هذه المشاركة، قال السيد ينال جلاد، المدير التنفيذي لمعهد ريبوت للبرمجة: "إن التزامنا يمتد لما هو أبعد من تقديم برامج تعليمية، إننا نسعى إلى تنمية الخبرات. إن الأمن السيبراني في الوقت الحالي يحظى بأهمية كبيرة في كل نشاط رقمي واقتصادي، مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى المتخصصين من ذوي المهارات المناسبة. ولاشك أن مشاركتنا في المؤتمر والمعرض العربي الدولي للأمن السيبراني تعكس حرصنا على الاستثمار في تمكين الشباب البحريني للحصول على تدريب عملي متخصص في القطاع، مما يسهم في اكتسابهم الثقة وزيادة اهتمامهم بمواصلة حياتهم المهنية في قطاع التكنولوجيا والأمن السيبراني."

يعد التدريب في المؤتمر والمعرض العربي الدولي للأمن السيبراني جزءًا من سلسلة واسعة من المبادرات التي طورها معهد ريبوت لتعزيز المنظومة التقنية للبحرين. ويشمل ذلك فعالية هاكاثون زين البحرين للذكاء الاصطناعي في شهر أكتوبر والذي تولى المعهد تصميمه وتنظيمه والإشراف عليه، فضلا عن فعالية التحدي الوطني للأمن السيبراني: مسابقة التقط العلم والتي أقيمت في شهر يوليو، وبرنامج الهاكاثون على مدى ثلاثة أيام في شهر سبتمبر، علاوة على أول برنامج تدريبي عن الذكاء الاصطناعي في مدينة الشباب في شهر أغسطس. كما برزت مهارات طلاب ريبوت في العديد من "جولات ستارت أب بحرين"، حيث فازوا بجوائز في عدد من الفئات.

وفي ظل دعم صندوق العمل (تمكين)، نجح المعهد في تعزيز مكانته باعتباره يمثل الأساس الراسخ لمنظومة المواهب الرقمية في البحرين، وذلك من خلال تخريج أكثر من 300 من مطوري البرمجة المتكاملة سنويًا. وقد حصل خريجو المعهد على وظائف في كبرى المؤسسات مثل رين كود، جي بي مورجان، بنك إلى، بنك السلام، قسم الذكاء الاصطناعي في كيه بي إم جي، شركة أراي للابتكار، فلووس، وتنامي. وحتى تاريخه، نجح 100% من خريجي ريبوت في الحصول على فرص توظيف بدوام كامل.

هذا ومن المقرر بدء اختيار طلاب الدفعة القادمة للمعهد في 11 يناير 2026، والتي تتيح للمطورين الطموحين من مختلف الخلفيات الدراسية بدء رحلتهم في صناعة التكنولوجيا المتنامية في البحرين. تتوفر الطلبات مع إمكانية التعرف على مزيد من المعلومات على www.reboot01.com.

-انتهى-

#بياناتشركات