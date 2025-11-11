أبوظبي: اُختير مركز أدنيك أبوظبي، التابع لمجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، كشريك رسمي للدورة الافتتاحية من معرض إكسبو الاجتماعات والحوافز 2026، والذي يُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2026، ويُعد المعرض محطة محورية في مُلتقى الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE)، الذي يجمع ما يزيد عن 1000 من أبرز العارضين والمشاركين العالميين في هذا المجال.

المعرض من تنظيم شركتي إم آند أي وورلد وايد إيفنت ) Worldwide Events و(M&I، وتستضيفه دائرة الثقافة والسياحة –أبوظبي- بمركز أدنيك أبوظبي حيث يقدّم المركز دعمه الكامل بصفته الشريك الرسمي للفعالية .ويعد المعرض منصة عالمية رائدة تهدف إلى رسم ملامح مستقبل قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات ومعارض الأعمال (MICE)، عبر برنامج شامل يتضمن اجتماعات ثنائية مُجدولة مسبقاً، وجلسات غداء رسمية، وفعاليات تواصل مسائية. وعلى مدى ثلاثة أيام، سيتيح الحدث للمشاركين من مختلف أنحاء العالم فرصة بناء علاقات أعمال نوعية وتحقيق نتائج ملموسة.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، " إننا في مجموعة أدنيك، نلتزم بدعم مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في سياحة الأعمال، حيث يأتي معرض معرض إكسبو الاجتماعات والحوافز 2026 (M&I )منسجماً تماماً مع رؤيتنا الاستراتيجية لتطوير قطاع سياحة الأعمال، حيث نواصل التركيز على تقديم تجارب عالمية المستوى تسهم في تعزيز التواصل الفعال وبناء شراكات مستدامة بين قيادات القطاع من مختلف أنحاء العالم. ومن خلال استقطاب أبرز الفعاليات الدولية، ونحن لا نرتقي بالمكانة العالمية للمنطقة فحسب، بل نفتح أيضاً آفاقاً واسعة للنمو الاقتصادي والابتكار المستدام."

من جانبه، قال ريتشارد بارنز، الرئيس التنفيذي لشركة إم آند أي: "يسعدنا التعاون مع مركز أدنيك أبوظبي في إطلاق الدورة الأولى من معرض إكسبو الاجتماعات والحوافز 2026، فالمركز يُعد الخيار الأمثل في المنطقة لاستضافة هذا الحدث المحوري، بفضل مرافقه المتطورة، والتزامه بالاستدامة، وتركيزه المشترك على الابتكار. ونتطلع إلى بناء شراكة طويلة ومثمرة مع مجموعة أدنيك، واستقبال الوفود من مختلف أنحاء العالم في نسخة استثنائية من المعرض في أبوظبي".

وقد اُختير مركز أدنيك أبوظبي كشريك للفعالية بفضل معاييره الرائدة في الاستدامة، والتي تتماشى مع أهداف المعرض وأجندته. ويُعد المركز الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط بمساحة تتجاوز 153 ألف متر مربع، ويعمل بالكامل بالطاقة النظيفة، كما يضم مجموعة من الفنادق المتصلة مباشرة بالموقع، ويقع على بُعد 15 دقيقة فقط من مطار الشيخ زايد الدولي، مما يوفّر تجربة وصول سلسة للمشاركين الدوليين.

وسيضم المعرض منصات تفاعلية ومساحات عرض مبتكرة تعتمد على سرد القصص، بمشاركة جهات دولية بارزة تشمل الهيئات السياحية، ومكاتب المؤتمرات والزوّار، والعلامات التجارية الكبرى للفنادق، ومراكز المؤتمرات، وشركات إدارة الوجهات، ومزوِّدي التكنولوجيا، الذين سيعرضون أحدث خدماتهم أمام نخبة من المتخصصين في القطاع.

وتتماشى استضافة هذا الحدث مع استراتيجية مجموعة أدنيك الرامية إلى تعزيز السياحة التجارية والترفيهية في أبوظبي، وترسيخ مكانة المركز كوجهة رائدة للفعاليات العالمية، بما يسهم في دعم التنويع الاقتصادي، ووضع معايير جديدة للتميز والتعاون في صناعة المعارض والمؤتمرات. للمزيد من المعلومات حول معرض إكسبو الاجتماعات والحوافز 2026، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للفعالية: website.

-انتهى-

#بياناتشركات