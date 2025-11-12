تضم القائمة غاري فاينرتشاك، وفابريزيو رومانو، وأندرو زيمرن، وجو حطّاب، وبسام كوسا، وأميت شارما (Crazy XYZ)، بارت ييتس، مؤسس استوديو "بلينك إنك" الحائز على جائزة الأوسكار

أبوظبي: مع تصاعد الترقّب الإقليمي والعالمي لانعقاد فعالياتها، أعلنت قمة "بريدج" 2025 – أضخم حدث عالمي في قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه – عن قائمتها الثالثة من المتحدثين العالميين، كاشفةً عن مجموعة جديدة من الأصوات الرائدة التي ستشارك في النسخة الافتتاحية للقمة، والتي تستضيف أكثر من 400 من القادة والمبدعين العالميين.

وتضم القائمة الجديدة نخبة من روّاد الإعلام والابتكار وصنّاع المحتوى، من أبرزهم غاري فاينرتشاك، رائد الأعمال العالمي المعروف ورئيس مجلس إدارة "فاينر إكس" VaynerX والرئيس التنفيذي لشركة "فاينر ميديا" VaynerMedia ومؤسس "في فريندز" VeeFriends؛ وفابريزيو رومانو، أحد أبرز الصحفيين الرياضيين في العالم؛ وأندرو زيمرن، المقدم الحائز على جائزة "إيمي" وجائزة "جيمس بيرد"، وصاحب التأثير الكبير في عالم الطهي والسرد القصصي الثقافي؛ وجو حطّاب، صانع الأفلام الوثائقية العربي المعروف بأسلوبه الإنساني الذي يوثّق قصصاً واقعية من مختلف أنحاء العالم؛ وبسام كوسا، أحد أبرز نجوم الدراما السورية وأيقونة فنية عربية أثْرت أعماله المشهد الفني في المنطقة.

كما تشمل القائمة كلاً من بارت ييتس، مؤسس استوديو "بلينك إنك" Blinkink الحائز على جائزة الأوسكار، وتوماس مير من مجلة "رولينغ ستون" Rolling Stone، وستيفاني ميهتا، الرئيسة التنفيذية لشركة "مانسوتو فينتشرز" Mansueto Ventures، ومعالي سام جيما، الوزير البريطاني السابق ومؤسس "إس جي آند كابيتال بارتنرز" SG& Capital Partners، وأميت شارما (المعروف باسم" Crazy XYZ)، أحد أبرز صنّاع المحتوى في الهند على منصة "يوتيوب".

ويُثري هؤلاء القادة العالميون القمة برؤاهم حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، واستراتيجيات السرد الإعلامي، وصحافة الموسيقى، والبنية التحتية التي تدعم ثورة صنّاع المحتوى على مستوى العالم.

وتنطلق فعاليات قمة "بريدج" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، لتؤسس منظومة عالمية لاقتصاد المحتوى تجمع أكثر من 60 ألف مشارك و300 عارض و300 فعالية، تتنوّع بين جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية عبر سبعة مسارات رئيسية: الإعلام، واقتصاد المحتوى، والموسيقى، والألعاب الإلكترونية، والتقنية، والتسويق، وصناعة الأفلام.

صناعة التغيير الإيجابي

في مسار التسويق، يقدّم فابريزيو رومانو، الصحفي الأشهر في تغطية سوق انتقالات كرة القدم وصاحب قاعدة جماهيرية تتجاوز 26 مليون متابع، رؤى حول تطور تسويق الإعلام الرياضي واستراتيجيات تفاعل العلامات التجارية والتحول الرقمي في الصحافة الرياضية. كما تشارك لارا ديوار، الرئيسة التنفيذية للتسويق في "جي إس إم إيه" GSMA، لتقدّم رؤى حول الاستراتيجيات العالمية وسلوك الجماهير وبناء قصص العلامات التجارية.

تعزيز الإعلام والسرد القصصي العالمي

يضم مسار الإعلام قادةً مؤثرين في الصحافة والسرد الإعلامي والتأثير الثقافي والاجتماعي، من بينهم غاري فاينرتشاك، الذي يجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الإعلامي، حيث يقود مجموعة شركات عالمية تمتد في مجالات التقنية والإعلام والترفيه، ويُعدّ من أبرز المؤثرين في العالم بأكثر من 45 مليون متابع.

كما ينضم أندرو زيمرن، المقدم الحائز على جائزة "إيمي" وجائزة "جيمس بيرد"، ليستعرض كيف يمكن للطعام أن يكون وسيلة للتواصل الإنساني وتبادل الثقافات من خلال برامجه العالمية الشهيرة.

وتشارك ستيفاني ميهتا بخبرتها الواسعة في إدارة المحتوى واستراتيجيات الإعلام، بينما يقدّم ماكسيموس ماتسوكو رؤى حول السرد البيئي والاجتماعي عبر منصة "إيكو نيوز" EcoNews. وتشارك ريشام كوتيتشا برؤى حول الذكاء الاصطناعي والبيانات، فيما تسلط ريجينا كيم الضوء على التوجهات في قطاع الترفيه الكوري والآسيوي الأمريكي. كما يقدّم كلٌّ من جاستن نورمان مؤسس "The Flip" والدكتورة ييميسي أكينبوبولا الشريكة المؤسسة لـ "African Women in Media" رؤى حول التمثيل والتنوّع والأسواق الناشئة.

كما تشارك ناهجاي نونيز من "يونيسيف إنوسينتي" UNICEF Innocenti بخبرتها في قضايا الشباب والتنمية الاجتماعية، ويستعرض الدكتور لي بوفكين، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "جلوبال ستريت آرت" Global Street Art، تجارب في الإبداع المجتمعي، بينما يختتم برانكو بركيتش، رئيس تحرير "ديلي مافريك" السابق، قائمة المتحدثين في هذا المسار مسلطاً الضوء على قوة الصحافة المستقلة ذات الأثر الاجتماعي.

رؤى بصرية وصوتية مبتكرة

يقدّم بارت ييتس، مؤسس استوديو "بلينك إنك" Blinkink الحائز على جائزة الأوسكار، رؤى حول الإبداع في الرسوم المتحركة والسرد القصصي متعدد الوسائط، إلى جانب براين هانلي، الرئيس التنفيذي لـ "فيديو نست" VideoNest، وجوني راندال، مؤسس "Lighthouse Studio" لاستعراض أحدث التوجهات في الفيديو والتجارب التفاعلية وتوزيع المحتوى.

وينضم إلى المسار النجم العربي بسام كوسا، أحد أبرز الممثلين في العالم العربي وأحد روّاد الدراما السورية، حيث يقدّم رؤية عربية أصيلة لصناعة السينما والإنتاج التلفزيوني في إطار حوار عالمي حول الثقافة البصرية.

كما يشارك توماس مير من مجلة "رولينغ ستون" Rolling Stone بحديثه حول تطورات الموسيقى والسرد القصصي في ثقافة البوب العالمية.

دفع عجلة الابتكار والحوكمة

يستضيف مسار التقنية نخبة من القادة الذين يشكّلون مستقبل الابتكار الرقمي، من بينهم سام جيما، مؤسس "إس جي آند كابيتال بارتنرز" SG& Capital Partners، والدكتور لوقا إياندولي الذي يتناول التفاعل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي. كما يشارك كلٌّ من إريك لاباغليا مؤسس "ميامي إن إف تي ويك" Miami NFT Week، وعمر كسكاس مؤسس "Hona Tech"، وبيتر كيرستنز من المفوضية الأوروبية، وألكسندرو فويكا من "Synthesia"، والدكتورة رينيه كامينغز من جامعة فرجينيا، في إثراء النقاش حول البلوك تشين والويب 3 وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التفاعلية.

تمكين الجماهير العالمية عبر اقتصاد صناعة المحتوى

يحتفي مسار اقتصاد المحتوى بروادٍ حوّلوا صناعة المحتوى إلى مشروعات مستدامة. من بينهم لويس كروسبي، الرئيس التنفيذي لشركة "KOMI"، وبن كاسنوكا، الشريك المؤسس لـ "Village Global"، اللذان يسلطان الضوء على التقاطع بين التجارة والثقافة.

وينضم إلى هذا المسار جو حطّاب، صانع الأفلام الوثائقية العربي المعروف بأسلوبه الإنساني العميق الذي يوثّق قصصاً من مختلف الثقافات حول العالم.

كما يشارك أميت شارما (كريزي إكس واي زد)، أحد أبرز صنّاع المحتوى على منصة "يوتيوب" في الهند، وأبينا أماكوا سينتيم أبواجاي ("شيفابيز")، المتخصصة في المطبخ الإفريقي، وسارة الرفاعي، المديرة التنفيذية لشركة "إدراك ميديا" Idraak Media، وديفيد غولدنبرغ، منتج المحتوى الرقمي المتعاون مع "ناسا" و"سي بي إس"، وجوستينا جاوليك، مديرة المحتوى في "Overheard"، وليونارد ستيغيلر، مؤسس "Pulse Africa". كما تشارك الشيف شاهين خليل، مؤسِّسة "YABA" في دبي، وتوبياس هوس، رائد الأعمال الموسيقي في "Lunar X"، لاستعراض التنوع في منظومة صُنّاع المحتوى العصرية.

ومع اقتراب موعد انطلاق قمة "بريدج" 2025، سيتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن مزيد من تفاصيل البرنامج والفعاليات الخاصة. ولمزيد من المعلومات والتسجيل، يرجى زيارة: www.bridgesummit.com

