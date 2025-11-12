دبي/ووهان (الصين) : حصدت قمة أومودا وجايكو الدولية للمستخدمين لعام 2025 أصداءً واسعة وإيجابية، إذ جمعت نخبة من المستخدمين والشركاء وممثّلي وسائل الإعلام من نحو مئة دولة حول العالم، من بينهم وفود من الشرق الأوسط والإمارات العربية المتحدة، للاحتفال بأحدث ابتكارات العلامة في مجالات التنقّل الذكي والتكنولوجيا المراعية للبيئة والابتكار المستدام.

وتحت شعار "رؤية مشتركة من أجل مستقبل أكثر استدامةً ومراعاةً للبيئة"، سلّطت القمة العالمية الضوء على رؤية أومودا وجايكو الرامية إلى إعادة تعريف مفهوم النقل المستقبلي بما ينسجم مع الجهود العالمية في مجال الاستدامة ومع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

يوم أومودا: الإطلاق العالمي الأوّل لطراز أومودا O4 ULTRA

ومن أبرز فعاليات القمّة كان "يوم أومودا"، حيث كشفت العلامة خلاله عن طرازها العالمي الجديد كلياً أومودا O4 ULTRA، المصمّم لتلبية تطلّعات الجيل الجديد من السائقين الذين يقدّرون الأداء العالي والتكنولوجيا الذكية في آنٍ واحد. تجمع مركبة الكروس أوفر الثورية بين تصميم متقدّم يسبق عصره وتقنيات اتصال رقمي متطوّرة، لتؤكّد مجدداً مكانة أومودا وجايكو كعلامة رائدة في عالم التنقّل الذكي.

كما شارك الحضور في "استعراض تجارب أومودا O4" الذي منحهم لمحة مميّزة عن مستقبل القيادة الذكية والتفاعل الرقمي المتكامل.

ابتكار فريد في عالم القيادة: اختبارات قيادة أومودا O7 وتحدّي تحمّل السيارات الهجينة

حظي المشاركون بفرصة اختبار قيادة أومودا O7 التي تتميّز بباقة من التقنيات المتقدّمة التي نالت إشادة واسعة لدقّتها وسهولة استخدامها، مثل ميزة الركن عن بُعد (RPA) والركن التلقائي (APA). وتُعدّ هذه الخصائص مثاليةً لسائقي الإمارات الذين يتنقّلون بين البيئات الحضرية الحديثة والمناطق الصحراوية المتنوّعة.

أمّا تحدّي ماراثون السيارات الهجينة الذي قطع خلاله المشاركون أكثر من 600 كيلومتر عبر مناظر طبيعية خلّابة في الصين، فقد أكّد أنّ الطرازات الهجينة من أومودا وجايكو — بما في ذلك أومودا 5 SHS-H، وجايكو 5 SHS-H، وأومودا 7 SHS-P — تجمع بين مدى القيادة الطويل والكفاءة العالية في استهلاك الوقود والاعتمادية الفائقة، ما يجعلها خياراً مثالياً للرحلات الطويلة في مناخات الخليج المتقلّبة وظروفها المتنوّعة.

التكنولوجيا لخدمة المجتمع: شراكة عالمية مع اليونيسف

تأكيداً على التزامها بالابتكار المسؤول، جدّدت الشركة الأم لأومودا وجايكو شراكتها العالمية مع اليونيسف لمدة ثلاث سنوات، متعهّدةً بتقديم 6 ملايين دولار أميركي لدعم مبادرات التعليم في المجتمعات المحرومة حول العالم. تنسجم هذه الشراكة مع ركائز الاستدامة التي تعتمدها العلامة — التنقّل المُراعي للبيئة، وحماية البيئة، والمساواة في التعليم — وهي قيم تتوافق تماماً مع استراتيجية دولة الإمارات التي تركّز على المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة كدعائم رئيسية لمستقبل مزدهر ومتوازن.

الكشف العالمي الأوّل عن AIMOGA: مستقبل التنقّل الذكي

احتفلت القمّة أيضاً بإطلاق AIMOGA، مع عرضٍ حيّ لمساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بالعلامة، والذي يجمع بين التفاعل العاطفي والتعرّف الصوتي وتقنيات التعلّم العميق. ويجسّد AIMOGA رؤية "السيارات + الروبوتات" لدى أومودا وجايكو، ممهدّاً الطريق لابتكارات مستقبلية تتجاوز مفهوم التنقّل التقليدي، وتشمل أنظمة المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والحيوانات الأليفة الروبوتية، والروبوتات التعليمية.

ومن خلال الدمج بين تكنولوجيا السيارات والروبوتات، تسعى أومودا وجايكو إلى بناء منظومة عالمية مفتوحة للابتكار تُسخّر التقنيات المتقدّمة للارتقاء بأسلوب الحياة المعاصر، في خطوة طموحة تنسجم تماماً مع استراتيجية دولة الإمارات للتحوّل نحو مدن ذكية وتعزيز دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة.

التعاون العالمي: تجارب شخصية مع الابتكار المشترك

خلال فعالية "الليلة العالمية للتكنولوجيا"، شارك المبتكرون والمستخدمون من مختلف أنحاء العالم قصصهم الشخصية التي عكست كيف أسهمت مركبات أومودا وجايكو في الارتقاء بأسلوب حياتهم وإحداث فرقٍ ملموس نحو الأفضل. فمن تجارب التنقّل الهجين إلى المغامرات في الهواء الطلق، جسّدت رواياتهم جوهر فلسفة العلامة القائم على الابتكار المشترك، والتنقّل المشترك، والمستقبل المشترك.

جهود مشتركة نحو مستقبل أفضل في الإمارات العربية المتحدة

لم تكتفِ قمة أومودا وجايكو الدولية للمستخدمين لعام 2025 بتسليط الضوء على أحدث التقنيات الثورية، بل جدّدت أيضاً تأكيد العلامة على التزامها بالتعاون مع مجتمع المستخدمين العالميين، ومن ضمنهم عشّاق التنقّل الذكي في الإمارات الذين يتزايد عددهم يوماً بعد يوم.

ومن المرتقب إطلاق طراز جايكو J8 SHS المزوّد بنظام هجين فائق التطوّر مع نهاية العام الجاري، على أن تتبعه في يناير 2026 نسختا أومودا C7 وأومودا C7 SHS في الإمارات العربية المتحدة، لتشكّل جميعها خطوة جديدة نحو مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة في عالم التنقّل.

وعلى الصعيد العالمي، أطلقت شركة شيري العالمية سلسلة من المبادرات الديناميكية المتمحورة حول المستخدم عبر علاماتها الفرعية — شيري، إكسيد، أومودا وجايكو، ليباس، وآي كار — في خطوة تعزّز استراتيجيتها القائمة على الابتكار المشترك والابتكار المتمحور حول المستخدم. وتجسّد هذه الأنشطة رؤية العلامة الهادفة إلى بناء منظومة تنقّل تفاعلية وذكية وشاملة تلائم احتياجات عملائها حول العالم.

وفي إطار تعزيز حضورها في الإمارات العربية المتحدة، أطلقت أومودا وجايكو طراز جايكو J5 في سبتمبر 2025، تلاه طرح جايكو J7 SHS المزود بنظام هجين فائق التطوّر في أكتوبر 2025، لتضيف بذلك ابتكارَين جديدَين إلى مجموعتها المتنامية من المركبات المبتكرة في المنطقة. كما افتتحت العلامة ثلاث صالات عرض جديدة في مواقع استراتيجية ضمن دولة الإمارات خلال شهر أكتوبر، لترتفع بذلك حصتها إلى ستّ صالات عرض حول العالم.

كما تواصل أومودا وجايكو التزامها الراسخ بتعزيز الاستدامة والابتكار والتجارب المتمحورة حول المستخدم، بما ينسجم مع رؤية الإمارات نحو مستقبلٍ للتنقّل أكثر ذكاءً ومراعاةً للبيئة وتفاعلاً مع المجتمع.

-انتهى-

