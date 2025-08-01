· في نسخته الرابعة، يرسخ أسبوع أبوظبي المالي مكانته كأكبر فعالية مالية على مستوى المنطقة، مع توسّعة نطاقه إلى الضعف من موقعه الجديد في جزيرة الماريه.

· يقام الحدث هذا العام تحت شعار "آفاق منظومة رأس المال"، ليسلط الضوء على أبرز التوجهات والقوى التي تُعيد رسم ملامح الأسواق المالية عالمياً، مع التركيز على مكانة أبوظبي كمحور استراتيجي ضمن المنظومة المالية العالمية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يعود "أسبوع أبوظبي المالي" في نسخته الرابعة كأكبر فعالية مالية في المنطقة، حيث يشهد هذا العام توسعاً غير مسبوق يضاعف نطاق الحدث، ويعزز مكانته كمنصة عالمية تجمع نخبة قادة القطاع المالي.

وتُقام الفعالية المالية الأبرز على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2025، باستضافة أبوظبي العالمي (ADGM) المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع "القابضة" (ADQ) كشريك رئيسي.

وتتمحور أجندة نسخة عام 2025 حول شعار "آفاق منظومة رأس المال"، والذي يركز على الدور الكبير للتقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمومية، في إعادة هندسة وتشكيل البنية التحتية للقطاع المالي العالمي. كما يأتي الشعار انعكاساً للتحوّلات الجوهرية في حركة تدفقات رأس المال، وتطوّر المراكز المالية العالمية ضمن منظومة أكثر ترابطاً ومرونة. وفي عالم تتزايد فيه الجاذبية الاقتصادية لقوى كبرى مثل الصين والهند والولايات المتحدة وأوروبا، تبرز منطقة الخليج، وخاصةً إمارة أبوظبي، كمركز ثقل جديد للأسواق العالمية، ووجهة رئيسية لتدفقات رأس المال الدولية. وفيما يُسلّط شعار هذا العام الضوء أيضاً على التحوّل الاستراتيجي الذي شهدته العاصمة، من مصدّر رئيسي لرأس المال إلى مركز مالي عالمي للتدفقات المتبادلة، مدعوماً بإطار تنظيمي عالمي المستوى في أبوظبي العالمي (ADGM) وبمؤسسات مالية رائدة.

وفي هذه المناسبة، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): "تُعدّ نسخة عام 2025 من أسبوع أبوظبي المالي الأضخم والأكثر طموحاً في مسيرة هذا الحدث البارز. ومع انتقاله إلى موقع جديد، وتوسّع نطاقه إلى الضعف، فإننا نُرسي معايير جديدة في فعاليات القطاع المالي على مستوى المنطقة والعالم، وهو ما يعكس اتساع تأثير أبوظبي المتنامي في مشهد أسواق رأس المال العالمية، ويجسد التزامنا الراسخ بتعزيز مكانتنا كمركز مالي دولي رائد."

عزّز أسبوع أبوظبي المالي مكانته كمنصة رئيسية لعقد الصفقات الدولية، وإرساء الشراكات الاستراتيجية، وإطلاق المبادرات المؤثرة. ففي نسخة عام 2023، شهد الحدث إعلان مؤسسات مالية عالمية تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 450 مليار دولار أمريكي عن تأسيس مقرات لها في أبوظبي العالمي (ADGM). واستمر الزخم في عام 2024، مع انضمام مؤسسات تدير أصولاً بقيمة 650 مليار دولار أمريكي إلى مجتمع أبوظبي العالمي (ADGM). هذا ويحظى الحدث بدعم الصناديق السيادية الثلاثة في أبوظبي، وقد شهد في نسخته الأخيرة عام 2024 مشاركة أكثر من 50 جهة شريكة من أبرز المؤسسات المحلية والدولية، ما يعكس عمق الثقة به وحجمه المتنامي والدعم المؤسسي القوي الموحد.

وشهد أسبوع أبوظبي المالي 2024 حضوراً استثنائياً لأكثر من 20,000 مشارك من القادة والخبراء والتنفيذيين وصنّاع القرار، بمن فيهم رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيون ومديرو العمليات والمديرون العامون وتنفيذيين آخرين من مؤسسات مالية عالمية تدير أصولاً تتجاوز قيمتها الإجمالية 42.5 تريليون دولار أمريكي. وتضمّنت أجندة الحدث أكثر من 350 جلسة نقاشية ضمن ما يزيد عن 60 فعالية ومنتدى استراتيجياً ساهمت في رسم ملامح مستقبل القطاع، حيث اجتمع قادة الفكر وصنّاع القرار لمناقشة أبرز التحديات الراهنة في مجالات الاقتصاد، وإدارة الأصول، والتكنولوجيا، والاستدامة.

تجسّد أبوظبي اليوم نموذجاً بارزاً للريادة والرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى، إذ بلغت قيمة الأصول التي تديرها صناديقها السيادية خلال العام الماضي نحو 1.7 تريليون دولار أمريكي، ما رسّخ مكانتها كأغنى مدينة في العالم، ومكّنها من توظيف قوتها المالية في تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل وتعزيز مرونة الاقتصاد.

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