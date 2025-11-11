منحت مجلة "غلوبال فاينانس" العالميّة (Global Finance) ومقرها نيويورك البنك العربي مؤخراً مجموعة من الجوائز أبرزها جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد والشركات في الأردن" للعام 2025، بالإضافة إلى 26 جائزة أخرى على المستوى المحلي والإقليمي على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد والشركات في الأردن وعدة أسواق في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.

وقد تم اختيار البنك لهذه الجوائز من قبل لجنة تحكيم عالميّة تضم خبراء من قبل Infosys، الشركة الرائدة في قطاع الاستشارات والتكنولوجيا والدعم الخارجي، بالإضافة إلى فريق المحررين المختصين في المجلة. واستندت المجلة في اختيارها إلى مجموعة من المعايير شملت؛ القوة الاستراتيجية لجذب العملاء وخدمتهم عبر القنوات المصرفية الرقمية، والنمو في أعداد المستخدمين لهذه الخدمات، والتوسّع في المنتجات التي يتم تقديمها للعملاء، بالإضافة إلى وجود فوائد ملموسة ومكتسبة من المبادرات الرقمية والتصميم الخاص بالموقع الإلكتروني ووظائفه، وقوة المنتجات والخدمات الرقمية ومدى ملاءمتها للمستخدم.

ويعد هذا الإنجاز إضافة مميزة إلى سجل البنك الحافل، حيث يأتي هذا التقدير تجسيداً لقدرة البنك على تحويل الابتكار إلى قيمة ملموسة لعملائه عبر خدمات عصرية تُواكب تطلعاتهم وتوقعاتهم، كما يعكس رؤية البنك الاستراتيجية وحرصه المستمر على مواكبة أحدث التطورات في القطاع المصرفي وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجال التحول الرقمي.

وتضمنت قائمة الجوائز التي حاز عليها البنك في الأردن على مستوى الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد؛ جائزة البنك الرقمي المتكامل، وجائزة أفضل بنك في الابتكار الرقمي، وجائزة الأفضل في خدمة المدفوعات، وجائزة الأفضل في حلول الدفع الالكتروني، وجائزة الأفضل للإقراض، وجائزة الأفضل في التسويق والخدمات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وجائزة أفضل تطبيق بنكي موائم للهواتف الذكية والتابلت، وجائزة أفضل موقع إلكتروني متكامل للأفراد، وجائزة أفضل تصميم لتجربة المستخدم (UX).

أما على صعيد قطاع الشركات في الأردن، فقد حصل البنك على جائزة أفضل واجهة افتتاحية لبرمجة التطبيقات، وجائزة أفضل خدمات لتجربة المستخدم عبر البوابات الالكترونية (UX)، وجائزة أفضل خدمات تمويل تجاري، وجائزة أفضل بنك في خدمات الخزينة وإدارة النقد عبر الإنترنت.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، حاز البنك العربي على جائزتين إقليميتين على مستوى الأفراد شملت جائزة الأفضل في خدمة المدفوعات وجائزة أفضل موقع إلكتروني متكامل للأفراد في الشرق الأوسط، وعلى صعيد الشركات، حاز البنك على جائزة أفضل خدمات الخزينة وإدارة النقد عبر الإنترنت في الشرق الأوسط، الى جانب مجموعة من الجوائز الأخرى في كل من مصر والمغرب والجزائر.

