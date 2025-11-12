الدوحة - قطر: أقامت قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال النسخة الأولى من حفل جوائز الرئيس التنفيذي للتميز في الصحة والسلامة والبيئة والجودة في مقرها الرئيسي بالدوحة، ويمثل هذا الحفل إنجازًا هامًّا لتقدير الأداء المتميز والإنجازات الاستثنائية في مجالات الصحة والسلامة والبيئة والجودة على مستوى الشركة.

وشهد الحفل الإطلاق الرسمي لـ "أسبوع السلامة 2025" للشركة، حضره كبار المسؤولين، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي وأعضاء فريق الإدارة العليا وكبار القادة في الشركة وممثلي المساهمين، وذلك لتكريم الفرق المتميزة التي تواصل جهودها لتعزيز ثقافة السلامة عالمية المستوى في "قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال".

وتقديراً للإنجازات التي تحققت في عام 2024، تم تقديم حوالي ثمانية وعشرين جائزة ضمن سبع فئات تمثل المجموعة الكاملة للتميز التشغيلي، بحيث تكون كل جائزة بمثابة تكريم للمبادرات التي تضيف تحسينات قابلة للقياس على صعيد الصحة والسلامة والبيئة والجودة، وتظهر قيادة قوية، وتساهم في ثقافة التحسين المُستمر.

وقد تم ضمن الحفل الكشف رسمياً عن منصة "رحلتنا نحو التميز في الصحة والسلامة والبيئة والجودة"، وهي معرض تفاعلي يسلط الضوء بشكل مرئي على المبادرات الرائعة والإنجازات والعمل الجماعي الذي يقف خلف التقدُّم الذي أحرزته "قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال" على مرِّ السنين.

وأكد الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ "قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال" في كلمته أن السلامة تأتي في صميم ثقافة الشركة وهويتها، قائلًا: "في قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، السلامة هي أساس شركتنا. وهي الوعد الذي نقطعه لكل موظف وكل شريك وكل أسرة، بأننا سنبذل كل ما في وسعنا لحماية الأرواح، والحفاظ على أصولنا، وصون البيئة التي نعمل فيها".

وباعتباره حدثاً بارزاً في "أسبوع السلامة 2025"، لم يقتصر الحفل الافتتاحي على تكريم الإنجازات المتميزة فحسب، بل عزَّز أيضًا التزام "قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال" بالحفاظ على ثقافة تتكامل فيها السلامة، والإشراف البيئي، والانضباط التشغيلي، وتميز المشاريع.

