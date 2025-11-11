تعتزم كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع مؤسسة نيتشر للمؤتمرات التابعة لـ (نيتشر بورتفوليو) وبدعم من دائرة الصحة ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي تنظيم "مؤتمر نيتشر: قياس الشيخوخة الصحية"، وهي فعالية بارزة ضمن النسخة الثالثة من "ندوة حياة طويلة صحية".

يوفر هذا الملتقى، المنعقد على مدار يومي 13 و14 نوفمبر 2025 في فندق إيرث في أبوظبي، فرصة نادرة للمشاركة الحضورية في البحوث الرائدة ومناقشات السياسة الصحية وسيجمع 21 متحدثًا ومشاركًا دوليًا، ومنهم عدد من أهم العلماء وقادة الفكر في مجال بحوث طول العمر الصحي. يشمل جدول أعمال الندوة كلمتين رئيستين وجلسات علمية متعددة وعروض الملصقات وحلقتين نقاشيتين رائدتين، ما يوفر للمشاركين فرصة نادرة للمشاركة في البحوث المتقدمة ومناقشة السياسات الصحية في واحدة من أكثر مناطق العالم ديناميكية.

وستتم فعاليات افتتاح الندوة بحضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وستبدأ سعادة الدكتورة نورة الغيثي، وكيلة دائرة الصحة في أبوظبي، بإلقاء كلمتها الترحيبية يتبعها خبراء عالميون من مؤسسات تشمل جامعة هارفارد وجامعة ستانفورد وجامعة أوكسفورد وجامعة سنغافورة الوطنية وجامعة بكين والأكاديمية الصينية للعلوم الطبية. ويبحث البرنامج العلمي الذي يحمل عنوان "قياس الشيخوخة الصحية" في ثلاثة مجالات رئيسة تعكس أحدث مستجدات بحوث طول العمر، بينما ستتناول الجلسات الحوارية قضايا ذات أهمية مُلحّة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وقالت الدكتورة حبيبة الصفار، عميدة كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة خليفة: "تعكس "ندوة حياة طويلة صحية" التزام جامعة خليفة بالابتكار والتعاون الدولي بما يضمن تحويل أحدث المستجدات في مجالات القياس والتكنولوجيا إلى حياة أطول وأكثر صحة. ومع اقتراب النسخة الثالثة من انعقادها، تظل هذه الندوة واحدة من أبرز التجمعات العلمية في المنطقة، كما تُعد شراكتها هذا العام مع نيتشر للمؤتمرات وبتعاون وثيق من دائرة الصحة ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، إنجازًا كبيرًا. وتؤكد جامعة خليفة، من خلال استضافة خبراء رائدين عالميين بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، مكانتها في طليعة الحوار العالمي حول الابتكار في مجال طول العمر الصحي".

وقال الدكتور سيباستيان ثولت، رئيس تحرير مجلة نيتشر إيجنغ: "ستتناول هذه الندوة أحد أهم التساؤلات في البحوث المتعلقة بالشيخوخة، وهو كيفية قياس الشيخوخة لدى البشر. وستكون الإجابات حاسمة لتحديد أهداف التجارب السريرية الخاصة بعلاجات الشيخوخة، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل، وستمهد الطريق لاستخدام هذه القياسات على مستوى السكان لتعزيز مراقبة الصحة العامة والوقاية من الأمراض في مجتمعاتنا المتقدمة في العمر. ومن خلال جمع عدد من أبرز العقول العلمية العالمية في هذا المجال، سيستكشف الحدث أيضًا كيف يمكن لأبحاث الشيخوخة البشرية أن توجه وضع السياسات وتساهم في بناء مجتمعات أكثر صحة وقدرة على الصمود. وتأتي هذه النقاشات في صميم اهتمامات مجلة نيشتر إيجنغ".

وستحل المناقشات حول السياسات الوطنية وأولويات الرعاية الصحية والاتجاهات الديمغرافية في المنطقة ضمن جلسة متخصصة بعنوان "تحديات وفرص الشيخوخة الصحية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والتي تسلط الضوء على وجهات نظر المنطقة وابتكاراتها في سياق الحوار العالمي حول الشيخوخة الصحية. ويتضمن البرنامج أيضًا حلقة نقاشية هامة أخرى بعنوان "كيف سنقيس الشيخوخة في المستقبل" والتي ستركز على التكنولوجيات الحديثة والتطورات في التجارب السريرية والذكاء الاصطناعي والعالم الفعلي والبيانات على مستوى السكان وكيف يمكنها تغيير طريقة تتبع وفهم الشيخوخة.

انطلقت ندوة حياة طويلة صحية لأول مرة في عام 2023 وتطورت منذ لك الحين حتى أصبحت واحدة من التجمعات العلمية الرئيسة عن الصحة وعلوم الحياة في منطقة الشرق الأوسط. وتتميز نسخة هذا العام أيضًا بأنها المرة الأولى التي يُنظَّم فيها الحدث العلمي بالشراكة مع مؤتمرات نيتشر، ما يُسهم في نقل منصتها العلمية ذات المكانة العالمية المرموقة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

https://ku.events/3rd-healthy-longevity-symposium/

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية الأعلى تصنيفًا في دولة الإمارات تركز على إعداد قادة ومفكرين مبدعين عالميين في مجالات العلوم والهندسة والطب، تهدف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عالمية المستوى إلى دعم اقتصاد المعرفة الذي يشهد نمواً متسارعاً في أبوظبي والإمارات من خلال ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة والارتقاء إلى مصاف الجامعات البحثية الرائدة على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: http://www.ku.ac.ae/

