مسقط: في إطار التزامه بتعزيز الحوار البنّاء في القطاع المالي ودفع عجلة الابتكار في بيئة الاقتصاد العُماني المتنامية، نظّم صحار الدولي مؤخرًا النسخة الأحدث لمنتدى "آراء"، بعنوان "التكنولوجيا المالية الإدراكية ومستقبل التمويل الذكي: الفرص المتاحة أمام الحكومات والمؤسسات". وقد ناقش المنتدى دور تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الإدراكية في إعادة تشكيل أساليب التمويل ، والمساهمة في بناء منظومات مالية أكثر ابتكار ، تستند إلى مبادئ الحوكمة الأخلاقية للحكومات والمؤسسات.

وقد شهد المنتدى حضور الرئيس التنفيذي للبنك الفاصل عبد الواحد بن محمد المرشدي، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية، إلى جانب عدد من زبائن البنك من الشركات وشركائه الاستراتيجيين. كما أتاح الحدث للحضور والمتابعين من خلال القنوات الرقمية المشاركة والتفاعل مع المتحدث عبر منصة زووم.

وقد استضاف المنتدى الدكتور محمد (مارك) خاطر، مهندس الإدراك الاستراتيجي ومحاضر في جامعة كامبريدج ومبتكر في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية، الذي قدّم رؤى مستقبلية حول كيفية إسهام الأطر الإدراكية للذكاء الاصطناعي في تطوير الذكاء المؤسسي والبنية المالية. وقد أدار النقاش الإعلامية المتخصصة في الشؤون المالية سارة كوكر، المذيعة السابقة لبرنامج Squawk Box على قناة CNBC، بأسلوب حواري مميز أضفى على النقاش تفاعلًا وتبادلًا مثمرًا للأفكار بين المشاركين، وأدارت النقاش بأسلوبٍ حواري تفاعلي شجّع على المشاركة وتبادل الأفكار البنّاءة بين الحضور. واختُتمت الجلسة بحوارٍ تفاعلي، شارك خلاله الحضور بأسئلتهم وملاحظاتهم، مما أضفى مزيدًا من العمق والتنوّع على النقاش، وأثرى الجلسة برؤى عملية ومنظورات متعددة.

وحول ذلك، علق عبد الواحد بن محمد المرشدي، قائلاً: "يُعيد الذكاء الاصطناعي المعرفي تشكيل الأسس الجوهرية لصنع القرار وإدارة المخاطر في المنظومة المالية العالمية. فإلى جانب التحول الرقمي، يفتح هذا النوع من الذكاء آفاقًا جديدة من الفهم المتعمق الذي يوازن بين المعرفة والتحليل القائم على البيانات لمنح قيمة مستدامة. وكوننا مؤسسة تؤمن بأهمية الرؤية المستقبلية والعمل التكاملي، يواصل صحار الدولي من خلال مبادرات مثل منتدى "آراء" قيادة الحوارات التي تربط بين التقنيات الناشئة والأهداف الاستراتيجية."

وقد قدّم المنتدى نقاشًا ثرياً حول المشهد المتطور للتمويل الذكي، مسلطًا الضوء على كيفية إسهام نماذج التعلم الآلي المتقدمة، والتحليلات التنبؤية، والخوارزميات التكيفية في إحداث تحول جذري في آليات صنع القرار المؤسسي والرؤية الاستراتيجية. وتطرقت النقاشات إلى العلاقة المتجددة بين الإدراك البشري والذكاء الاصطناعي، حيث تسهم التكنولوجيا في تعزيز القدرات البشرية بدلاً من استبدالها، لتفتح بذلك آفاق عصر جديد من الذكاء المبتكر الذي يدعم نزاهة المنظومات المالية وقدرتها على الاستجابة الفاعلة.

كما تناول المنتدى الفرص المتاحة أمام الحكومات والمؤسسات للاستفادة من هذه التقنيات في تعزيز التخطيط المالي، وتحصين أطر الامتثال، والارتقاء بدقة السياسات العامة. ومن خلال منتدى "آراء"، يواصل صحار الدولي ترسيخ مكانته كمحفّز للحوار المفتوح والتحول المستقبلي في القطاع المالي العُماني. فمن خلال استضافة خبراء عالميين وقادة فكر مستنير، يسهم البنك في توسيع آفاق المعرفة وتعميق الفهم وتعزيز السعي الجماعي نحو التميز المؤسسي. وتؤكد كل نسخة من المنتدى التزام صحار الدولي بتنمية الفكر البنّاء ودعم التقدم الهادف، وبناء مجتمع مالي يتسم بروح الابتكار والنزاهة ويسهم في تحقيق التنمية الوطنية.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.SIB.om

-انتهى-

#بياناتشركات