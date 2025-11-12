أبوظبي: تحت رعاية كريمة من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ينظِّم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي فعاليات مؤتمر التمريض السنوي الثاني يومَي 12 و13 نوفمبر 2025.

ويُعقَد المؤتمر هذا العام تحت شعار «الممرض الذكي: دمج التكنولوجيا مع الخبرة السريرية لتشكيل مستقبل رعاية المرضى»، ويجمع بين الممرضين والمدربين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف سُبل التكامل بين التكنولوجيا والرعاية المتمحورة حول الإنسان، لتطوير الابتكارات في تجربة تقديم الرعاية الصحية.

ويشمل المؤتمر كلمة افتتاحية لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش. ويشارك مكتب فخر الوطن كشريك استراتيجي في المؤتمر، مع حضور الدكتورة مها بركات، المدير العام، ومحمد الحواس، مدير البرامج، لمكتب فخر الوطن ويعكس الدعم المستمر من مكتب فخر الوطن توافق رؤيته مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وأهداف مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في تمكين الكوادر العاملة في القطاع الصحي.

ويتولى معهد التمريض في كليفلاند كلينك أبوظبي تنظيم المؤتمر ليعكس التزام المستشفى بتطوير قيادات التمريض، وتعزيز رعاية المرضى من خلال تبادل المعرفة والتعاون والابتكار. ويحصل المشاركون على ساعات تعليم معتمَدة من مركز الاعتماد الأمريكي للتمريض، وفرصة التفاعل مع خبراء محليين ودوليين من خلال جلسات حوارية وورش عمل ومحاضرات رئيسية. وتتناول المواضيع الابتكارات الناشئة التي تُحدِث تحوُّلاً في الرعاية الصحية، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار السريري، والتمريض الافتراضي، والمراقبة عن بُعد، والأخلاقيات الرقمية، والمحاكاة والواقع الافتراضي، واستخدام الشخصيات الافتراضية في التعليم السريري.

وفي انعكاس للتعاون بين القطاعات المختلفة في إمارة أبوظبي في مجال الابتكار في الرعاية الصحية، يشهد المؤتمر إطلاق هاكاثون في مجال الرعاية الصحية بالشراكة مع أكاديمية 42 أبوظبي، الأكاديمية المبتكَرة في مجال البرمجة. وستعمل فِرق طلابية على تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات سريرية واقعية، وسيُعرَض المفهوم الفائز مباشرة خلال المؤتمر، على أن تبدأ تجربته خلال تدريب داخلي مدته ستة أشهر في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي.

وتشكِّل الشراكات والمبادرات هذا العام تذكيراً قوياً بنهج دولة الإمارات المتكامل في تطوير الرعاية الصحية، حيث يقود التعاون بين التعليم والابتكار والتعاطف مستقبل منظومة الرعاية الصحية الوطنية.

وقال الدكتور جورج باسكال هبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «يعكس هذا المؤتمر التزامنا بتثقيف وتمكين العاملين في مجال الرعاية الصحية. فنحن نؤمن بأنَّ التزامنا بتطوير الجيل المقبل من الكوادر الصحية ينطلق من رسالتنا الأساسية في تقديم أعلى مستويات الرعاية. ويقود ممرضونا هذه الجهود من خلال تسخير المعرفة والتكنولوجيا لتعزيز نتائج وتجارب المرضى. ويعكس دورهم القيادي التزامنا برؤية المرضى أولاً، ويدفع التحوُّل الذي يُعيد رسم مستقبل رعاية المرضى في دولة الإمارات، ويعزِّز في الوقت ذاته مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في قطاع الرعاية الصحية عالمياً.«

ويُعَدُّ كليفلاند كلينك أبوظبي أول مستشفى في دولة الإمارات وأحدث مستشفى من حيث تاريخ التأسيس على مستوى العالم يحصل على اعتماد «ماغنت»، المعيار الذهبي للتميُّز في خدمات التمريض، في عام 2019. كما حصل المستشفى على الاعتماد الثاني من ماغنت في عام 2024، ما يؤكِّد التزامه بأعلى المعايير في القيادة التحولية والابتكار والممارسات المهنية في التمريض. وفي عام 2025، حصلت أربع وحدات للرعاية الحادة في المستشفى على جائزة «بريزم» من الأكاديمية الأمريكية للممرضين المتخصصين في الطب والجراحة، بينما حصلت وحدة العناية المركزة على جائزة »بيكون» للتميُّز، تقديراً لريادتها في الممارسات التمريضية، والرعاية الحرجة المبنية على الأدلة، والمخرجات عالية الجودة.

ويُعَدُّ المستشفى من أوائل المستشفيات خارج الولايات المتحدة التي تحصل على جائزة «بريزم»، ولا يزال كليفلاند كلينك أبوظبي مُدرَجاً في قائمة الجوائز والاعتمادات الخاصة بها، ويحتفظ بمكانته كأحد المراكز الحاصلة على أهم الاعتمادات والتصنيفات العالمية في دولة الإمارات ومنطقة الخليج.

وقالت إليزابيث جوفيرو، الرئيس التنفيذي للتمريض في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «يحتفي شعارنا هذا العام بالتكامل بين الحكم السريري والتكنولوجيا الذكية. فالذكاء الاصطناعي والرعاية الافتراضية ليسا أدوات فاعلة إلا عندما يوضعان في أيدي ممرضين ذوي مهارات عالية وروح عطوفة. ويهدف هذا المؤتمر إلى تمكين كلِّ مقدِّم رعاية ليكون قائداً ومبتكراً يدعو إلى تحسين النتائج لكلِّ المرضى الذين نخدمهم. ويوفِّر مساحة للتواصل كجزء من مجتمع عالمي في مجال التمريض، ومشاركة القصص والخبرات والابتكارات التي تُلهم التغيير الحقيقي. ونريد لكلِّ مشارك أن يغادر المؤتمر وهو يمتلك مهارات جديدة وغاية متجددة، مدركاً أنَّ له دوراً محورياً في رسم مستقبل الرعاية الصحية».

ومن خلال شراكاته الاستراتيجية ومواضيعه المستقبلية ومشاركاته الدولية، يمثِّل مؤتمر التمريض السنوي الثاني محطة مفصلية في مسيرة كليفلاند كلينك أبوظبي للاستثمار المستمر في ريادة التمريض. ويعزِّز هذا الحدث من رسالة المستشفى في تقديم رعاية عالمية تتمحور حول المريض، وبناء منظومة صحية مستدامة قادرة على مواكبة متطلبات الغد.

لمزيدٍ من المعلومات حول جدول الأعمال والتسجيل، يرجى زيارة: www.annualnursingconference.com

نبذة عن "أبقراط للذكاء الاصطناعي"

تُعد شركة "أبقراط للذكاء الاصطناعي" من الشركات الرائدة عالمياً في تطوير نماذج اللغة الكبيرة (LLM) المخصصة للرعاية الصحية مع تركيز محوري على الأمان. وتؤمن الشركة بأن نموذجاً آمناً لتقنية الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يُحدث تحوّلاً جذرياً في إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية وتحسين المخرجات الصحية حول العالم، عبر إتاحة خبرات طبية متقدمة للجميع. تأسست الشركة على يد الرئيس التنفيذي مونجال شاه، إلى جانب نخبة من الأطباء، ومدراء المستشفيات، والممارسين الصحيين، وباحثي الذكاء الاصطناعي من مؤسسات مرموقة مثل "إل كامينو هيلث"، و"جونز هوبكنز"، و"ستانفورد"، و"مايكروسوفت"، و"غوغل"، و"نفيديا". وقد جمعت الشركة حتى اليوم تمويلاً إجمالياً بقيمة 278 مليون دولار أمريكي، بدعم من مستثمرين بارزين مثل "أندريسين هوروفيتز"، و"جنرال كاتاليست"، و"كلاينر باركينز" و"إنفينتشرز" التابعة لشركة "نفيديا"، و"بريمجي إنفست" و"إس في إينجل"، إلى جانب ست مؤسسات صحية كبرى. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.HippocraticAI.com

نبذة عن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي

مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وهو مستشفى متعدد التخصّصات، يقع في جزيرة الماريه، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وباعتباره امتداداً فريداً ومثالياً لنموذج الرعاية الصحية المُعتمد في كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية، تم تصميمه بعناية فائقة لتلبية احتياجات الرعاية المعقدة والحرجة في دولة الإمارات والمنطقة بأسرها. ويضم المستشفى عدداً من المعاهد والأقسام وهي: معهد القلب والأوعية الدموية والصدرية؛ ومعهد الأعصاب؛ ومركز علاج السرطان؛ ومعهد أمراض الجهاز الهضمي؛ ومعهد التخصصات الطبية الدقيقة؛ ومعهد التخصصات الجراحية الدقيقة المتكامل؛ ومعهد رعاية المشافي المتكاملة، ومعهد التشخيص.

احتفل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في عام 2025 بمرور 10 أعوام على تأسيسه، ويحتضن 405 أسرّة، بما يشمل 321 سريراً لرعاية الحالات الحادة، و84 للحالات الحرجة، إضافة إلى 4 أجنحة ملكية، و26 غرفة عمليات. وتوفر مرافقه المتطورة لسكان المنطقة وصولاً مباشراً إلى أرقى مزودي الرعاية الصحية على مستوى العالم ونموذج الرعاية المتميز لكليفلاند كلينك. ويحتضن حرم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي مركز فاطمة بنت مبارك الذي يقدم خيارات تشخيصية وعلاجية شاملة ضمن 24 قسماً سريرياً، يضم مجموعة من التخصصات الفرعية والبرامج المخصصة لعلاج أنواع الأورام والأمراض المرتبطة بها. وانطلاقاً من التزامه بالابتكار الطبي، يستفيد مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي من أفضل التقنيات الروبوتية ضمن مختلف التخصصات لتعزيز الابتكار في علاج أمراض الأوعية الدموية والإجراءات الهجينة، ويقدم برامج شاملة لأمراض قصور القلب، وزراعة القلب، وإنقاذ الأطراف.

يحظى مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي باعتماد دائرة الصحة - أبوظبي كمنشأة للأبحاث والتعليم، ويعمل على الارتقاء بالابتكار الطبي من خلال إجراء التجارب السريرية وتطوير البحوث لتحسين رعاية المرضى. ويعتبر أول مستشفى في دولة الإمارات ينال الاعتماد المؤسسي من قبل مجلس اعتماد التعليم الطبي العالي الدولي واعتماد مجلس الاعتماد الأمريكي للتعليم الطبي المستمر، ويقدم برامج الإقامة والزمالة، وتدريب الطلاب الجامعيين في القطاع الصحي، فضلاً عن التعليم الطبي المستمر.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.clevelandclinicabudhabi.ae

