أكثر من 650 علامة تجارية عالمية و15,000 زائر يجتمعون هذا الأسبوع خلال فعاليات المعرضين الرائدين في المنطقة للمنتجات الورقية والقرطاسية والهدايا ومنتجات أسلوب الحياة

سيشهد معرض "الهدايا ولايفستايل ميدل إيست" مشاركة أكثر من 200 عارض من حول العالم

تنعقد فعاليات الدورة الرابعة عشرة من معرض "بايبروورلد ميدل إيست" والدورة الخامسة من معرض "الهدايا ولايفستايل ميدل إيست" بموقع مشترك في الفترة الممتدة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تنطلق غداً في دبي فعاليات الدورة الرابعة عشرة من معرض "بايبروورلد ميدل إيست"، المعرض الأسرع نمواً في قطاع الورق ومنتجاته على مستوى العالم، ويشكل منصة عالمية تجمع الخبراء والمتخصصين في مجالات الورق والقرطاسية ولوازم المكاتب على مدار ثلاثة أيام وسيشهد المعرض مشاركة أكثر من 450 علامة تجارية إقليمية ودولية وحضور 15,000 زائر.

يُقام هذا المعرض بموقع مشترك مع معرض" الهدايا ولايفستايل ميدل إيست"، الذي يشهد مشاركة أكثر من 200 عارض من حول العالم، حيث توفر الفعاليات المقامة بموقع مشترك منصة مثالية شاملة للتوريد والتواصل واستكشاف أحدث التوجهات في قطاعات الورق والقرطاسية والهدايا ومنتجات أسلوب الحياة.

يقدم معرض "بايبروورلد ميدل إيست" مجموعة واسعة من فئات المنتجات تشمل الأدوات المكتبية والقرطاسية، والورق والمنتجات الورقية، ومستلزمات الفنون والحرف اليدوية، وأدوات الكتابة الفاخرة.

ويقدم معرض "الهدايا ولايفستايل ميدل إيست" بدورته الخامسة فرصة رائعة للشركات لاكتشاف تشكيلة متنوعة من منتجات الهدايا ومنتجات أسلوب الحياة المبتكرة عبر فئات مختارة، بما في ذلك منتجات المنزل والديكور، ومنتجات الهدايا وأسلوب الحياة، ومنتجات الأطفال والرضع.

وبهذه المناسبة قالت تيريزا هيتور غونكالفيس، مدير إدارة مجموعة معارض السلع الاستهلاكية والمسؤولة عن معرضي "بايبروورلد ميدل إيست" و"الهدايا ولايفستايل ميدل إيست:

"يُعتبر معرض " بايبروورلد ميدل إيست" أحد أكثر الفعاليات التجارية تأثيراً في قطاعه، حيث يوفر منصة شاملة للتوريد تغطي سلسلة التوريد الصناعية بأكملها من اللوازم المكتبية والمدرسية إلى الفنون والحرف اليدوية والتعبئة والتغليف وحلول العلامات التجارية الخاصة".

وأضافت تيريزا قائلة: "تم تصميم معرض "الهدايا ولايفستايل ميدل إيست" بشكل استراتيجي لدعم القطاع خلال موسم الذروة، حيث يجمع المتخصصين والموردين والمصنعين مع كبار تجار التجزئة والمشترين الذين يبحثون عن منتجات متميزة ومبتكرة تحت سقف واحد".

تضم قائمة أبرز العارضين المشاركين في معرض "بايبروورلد ميدل إيست" أسماء رائدة مقرها في الإمارات العربية المتحدة مثل فاروق الدولية، والفهيدي للقرطاسية وبان غلف للتسويق، ومصنع الاتحاد للصناعات الورقية، إلى جانب شركات عالمية بما في ذلك شركة آسيا للب الورق، وماين بايبر، والعلامة التجارية الأمريكية العريقة شركة إيه.تي. كروس للأقلام.

بينما يشهد معرض "الهدايا ولايفستايل ميدل إيست" مشاركة عارضين من جميع أنحاء العالم، وسيقدم مجموعة واسعة من العلامات التجارية المبتكرة، بما في ذلك شركة "ذا هيل براش" البريطانية العريقة، و"أكوا فلاسك" من الفلبين، وشركة "تشوانغ شيه للبلاستيك" من تايوان، والشركة الدولية لصناعة الزجاج من مصر، و"ميوبوتل" من أستراليا. أما على الصعيد المحلي، فستعرض شركات إماراتية مثل "جوت بيري" و"المكان" و"إيفنت جيفتس" تصاميم ومنتجات يدوية مستوحاة من التراث المحلي.

وإلى جانب قاعة المعرض الرئيسية، يمكن للزوار استكشاف العديد من فعاليات المعرض، بما في ذلك منتدى "ذا هب"، وهو منصة مثالية للريادة الفكرية تقدم رؤى ثاقبة من خبراء قطاعات الورق والقرطاسية والهدايا، حيث سيعتلي المتحدثون المنصة خلال فعاليات المعرض لمناقشة أحدث التوجهات في التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي والاستدامة.

كما ستسلط منطقة العرض المخصصة "مشروع الاستدامة" الضوء على مجموعة متنوعة من الابتكارات الصديقة للبيئة، بدءاً من الأدوات المكتبية المعاد تدويرها والمواد من مصادر مستدامة وصولاً إلى المنتجات المكتبية الموفرة للطاقة، كما سيتم عرض كل منتج إلى جانب مواصفاته البيئية، وتشمل المنتجات المعروضة ورق آرتشر متعدد الأغراض من مصنع الاتحاد للصناعات الورقية وورق بايبر ون من أبريل جروب.

وفي ورش عمل الفنون، يمكن للفنانين والهواة استكشاف مهارات وتقنيات جديدة، بدءاً من الرسم بالألوان المائية وصولاً إلى النحت وما بعده، حيث تقدم ورش عمل الفنون هذا العام برنامجاً أوسع، وستنطلق فعالياتها غداً احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي لفن طي الورق (الأوريغامي)، بقيادة الفنانة جميلة نافاغاروالا.

ولأول مرة في عام 2025، ستعرض منصة "ذا سبوت لايت" منتجات مميزة من معرضي "بايبروورلد ميدل إيست" و"الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، وتشمل المنتجات المعروضة في "ذا سبوت لايت" هذا الأسبوع، والتي تتميز بأفكار فريدة وتصاميم جريئة وقطع إبداعية، ورق "آرتشر متعدد الاستخدامات" من مصنع الاتحاد للصناعات الورقية وأقلام التلوين "بوسكا" من بان غلف للتسويق، وغيرها الكثير.

كما سيرحب المعرض مجدداً بـ "بريميوم كلوب" وهو عبارة عن صالة تواصل حصرية لكبار المشترين وصناع القرار الرئيسيين، حيث يوفر هذا البرنامج، المتاح بدعوات خاصة فقط، فرصاً للتواصل والمصمم خصيصاً واجتماعات عمل فردية.

سيتم انعقاد معرضي بايبروورلد ميدل إيست والهدايا ولايف ستايل ميدل إيست 2025 في القاعات من 1 إلى 4 بالإضافة إلى قاعة زعبيل 3 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة عن معرض بايبر وورلد ميدل إيست:

يجمع معرض بايبر وورلد ميدل إيست بين العلامات التجارية المشهورة عالمياً والشركات الإقليمية والمبتكرين الواعدين في فعالية مثيرة مدتها ثلاثة أيام تضم منتجات في مجالات اللوازم المكتبية والمدرسية والديكورات الاحتفالية والبضائع ذات العلامات التجارية. ستقام الدورة القادمة من المعرض في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيشارك موقع تنظيمه مع معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.

نبذة عن معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست:

يعد معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست منصة نابضة بالحياة، تختص بأنماط الحياة والإكسسوارات والهدايا. سيقام المعرض في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي وسيشارك موقعه مع معرض بايبر وورلد ميدل إيست. يعتبر هذا المعرض الأبرز في المنطقة لمنتجات الهدايا ذات المستويات المتوسطة إلى الراقية، ومستلزمات الأطفال والرضع، ومنتجات أنماط الحياة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300 شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 29 شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 609 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت: www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع المقر الرئيسي للشركة في فرانكفورت أم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: بايبر وورلد ميدل إيست، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، لوجيموشن، لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2023-2024، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 6,324 عارضاُ من أكثر من 60 دولة واستقبلت 224,106 زائراً من 156 دولة.

-انتهى-

#بياناتشركات