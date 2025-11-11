مُمثلة بسعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة

سعادة غانم الهاجري: الرياضة لغة عالمية لتعزيز التقارب الإنساني ومد جسور التعاون بين الأمم... والاستثمار في التقنيات الحديثة ركيزة أساسية لبناء منظومة رياضية متكاملة

الاجتماع ناقش آليات تطوير التعاون الرياضي بين الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي وتعزيز الابتكار في الرياضة

منتدى "روسيا - دولة رياضية" منصة عالمية تجمع صُنّاع القرار الرياضيين لتبادل الرؤى والخبرات

الإمارات أكدت أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات البنية التحتية الرياضية واكتشاف المواهب وتنمية الرياضة المجتمعية

الإمارات العربية المتحدة، شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الأول لوزراء الرياضة لدول حوار التعاون الآسيوي (ACD) تحت عنوان " من التقاليد إلى الابتكار: مستقبل الرياضة في دول حوار التعاون الآسيوي"، والذي انعقد على هامش فعاليات المنتدى الرياضي الدولي الثالث عشر "روسيا – دولة رياضية"، في مدينة سمارا الروسية.

مثّل الدولة سعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، في الاجتماع الذي شهد مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين من الدول الأعضاء وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية في المجال الرياضي، وذلك في إطار جهود دول القارة الآسيوية لتعزيز التعاون وبحث أطر الشراكة وتبادل الخبرات في قطاع الرياضة، وتطوير برامج ومبادرات مشتركة تدعم تمكين الشباب والنهوض بالرياضة على المستويين القاري والدولي.

وأكد سعادته خلال الاجتماع، أن دولة الإمارات، وبتوجيهات قيادتها الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز أطر التعاون الدولي في كافة القطاعات لا سيما قطاع الرياضة الحيوي، قائلاً: "الرياضة أصبحت لغة عالمية قادرة على مد جسور التعاون بين الأمم، وتعزيز الصداقة والتفاهم والتقارب الإنساني بين شعوب آسيا والعالم".

وأضاف الهاجري: "التطور التكنولوجي المتسارع جعل من الابتكار الرياضي محوراً رئيسياً في مستقبل الرياضة، سواء في تطوير الأداء البدني وتحسين أساليب التدريب أو في مجال الحوكمة الذكية وتحليل البيانات، فالاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة أصبح اليوم عاملاً أساسياً في صناعة التميز الرياضي وبناء أبطال المستقبل".

واستعرض سعادته جانباً من استراتيجية الدولة في تطوير منظومتها الرياضية من خلال بيئة محفزة على الابتكار وتبني المشاريع التي تستهدف اكتشاف المواهب الشابة التي تمثل قاعدة انطلاق لكل تطور مستدام في المجال الرياضي، مؤكداً: "الشباب هم طاقة المستقبل واستثمارنا فيهم هو استثمار في استدامة الإنجاز الرياضي وامتداد تأثيره الإيجابي على المجتمع بأكمله".

وناقش الاجتماع الوزاري لدول حوار التعاون الآسيوي عدداً من الملفات المهمة في مقدمتها تعزيز التعاون بين دول القارة في مجالات البنية التحتية الرياضية، واكتشاف المواهب، وتطوير الكفاءات القادرة على المنافسة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، إلى جانب بحث سبل تبادل الخبرات حول السياسات الرياضية الحديثة وآليات الابتكار في التدريب والإدارة الرياضية.

وتُعد منظمة حوار التعاون الآسيوي إطاراً إقليمياً تأسس في عام 2002 في العاصمة التايلاندية بانكوك، ويضم في عضويته أكثر من 35 دولة آسيوية، ويهدف إلى تعزيز التكامل والتعاون بين دول آسيا في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد والثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى قطاعي الشباب والرياضة، عبر تفعيل قنوات الحوار وتنسيق المواقف الآسيوية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في ترسيخ مكانة القارة الآسيوية كقوة فاعلة ومؤثرة في المشهد الدولي.

جدير بالذكر أن المنتدى الرياضي الدولي "روسيا – دولة رياضية" يُعد من أبرز المنصات العالمية في مجال الرياضة، وتم إطلاقة لأول مرة عام 2009، ويُعقد سنوياً في إحدى المدن الروسية بمشاركة وزراء الرياضة وصُنّاع القرار الرياضي والخبراء من مختلف دول العالم، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال الرياضة، ودعم الرياضة الشبابية والمجتمعية، وتبادل التجارب والخبرات حول أحدث السياسات والتقنيات الرياضية، إلى جانب تسليط الضوء على الدور المتنامي للرياضة كقوة ناعمة تعزز الحوار بين الشعوب.

