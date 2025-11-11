القاهرة : في أجواء من الحماس والمنافسة، اختُتمت فعاليات النسخة الثانية من هاكاثون بلتون للذكاء الاصطناعي برعاية روبِن لحلول البيانات والذكاء الاصطناعي، في الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC)، بمشاركة أكثر من 1,000 فريق من 34 جامعة مصرية من كافة أنحاء الجمهورية، في واحدة من أكبر مسابقات الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في مصر. وجاءت المبادرة بالتعاون مع ست جامعات رائدة: الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC)، جامعة عين شمس، جامعة القاهرة، جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة نيو جيزة.

وشهدت النسخة الثانية نموًا تجاوز عشرة أضعاف مقارنةً بالنسخة الأولى، ما يعكس التزام روبِن لحلول البيانات والذكاء الاصطناعي شركة علوم البيانات والذكاء الاصطناعي التابعة لـ بلتون القابضة، وبلتون بتطوير القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتمكين الكفاءات الشابة. وتمحورت المنافسة حول إيجاد حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لمشكلة توجيه المركبات متعددة المستودعات (Multi-Warehouse Vehicle Routing Problem)، وهي مسألة متقدمة في مجال تحسين الخدمات اللوجستية وتطبيقاتها في قطاعات التجارة الرقمية.

ولتعزيز التجارب العملية على نطاق واسع، طوّرت روبِن لحلول البيانات والذكاء الاصطناعي منصة تلقائية على Amazon Web Services (AWS) لتقديم وتقييم الحلول، مما أتاح آلاف عمليات التقييم في الوقت الفعلي. وخلال فترة الهاكاثون، قدّم الطلاب 4,205 حلول تم تتبع أدائها عبر لوحة متابعة مباشرة.

افتتحت الفعالية داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بلتون القابضة، بحضور كل من الدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الجامعة الأمريكية بالقاهرة للشؤون الأكاديمية(Provost)؛ الدكتور لطفي جعفر، عميد كلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ الدكتورة ربا بيراقدار، أستاذ مساعد بقسم الرياضيات والعلوم الاكتوارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ والدكتور وائل عبد الله، أستاذ مساعد دراسات مالية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وعضو مجلس إدارة بلتون القابضة؛ إلى جانب فريق روبِن، وأعضاء الإدارة التنفيذية لبلتون القابضة.

وقدّم أفضل عشرة فرق مشاريعهم أمام لجنة تحكيم مكونة من نخبة من الخبراء والأكاديميين وقادة الأعمال، ضمّت كلًا من الدكتور علي هادي، ، أستاذ الجامعة المميز ونائب وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية سابقاُ ورئيس قسم الرياضيات والعلوم الإكتوارية ومؤسس برنامج علوم البيانات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ؛ الدكتورة مرفت أبو الخير، وكيلة شؤون الطلاب بكلية هندسة وتكنولوجيا الإعلام بالجامعة الألمانية بالقاهرة؛ بلال المغربل، الرئيس التنفيذي لشركة مكسب؛ عمر الفقي، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتمويل الاستهلاكي- seven؛ وبسمة راضي، رئيس قطاع علوم البيانات في بلتون القابضة والعضو المنتدب لشركة روبِن لحلول البيانات والذكاء الاصطناعي.

في بادرة تعكس ثقتها في قدرات الشباب المصري في مجال الذكاء الاصطناعي، أعلنت داليا خورشيد في مستهل الفعالية مضاعفة قيمة الجوائز النقدية لتحفيز المشاركين على تجاوز حدود الإبداع والابتكار. وبلغ إجمالي الجوائز 720 ألف جنيه مصري، بواقع 400 ألف جنيه للمركز الأول، و 200 ألف جنيه للمركز الثاني، و 120 ألف جنيه للمركز الثالث.

لم يكن الحدث مجرد مسابقة، بل منصة وطنية لاكتشاف المواهب الشابة وتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص، دعمًا لجهود مصر في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا.

