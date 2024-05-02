ارتفعت الطاقة الإنتاجية لشركة الطاقة الإماراتية "أدنوك" إلى 4.85 مليون برميل يوميا، وفق تحديثات نشرتها الشركة على موقعها يوم الخميس.

وكانت الطاقة الإنتاجية السابقة للشركة نحو 4.65 مليون برميل يوميا في نهاية العام الماضي، وفق رويترز.

والإمارات عضو في تحالف أوبك بلس - منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها- الذي قرر في مارس الماضي تمديد خفض طوعي لإنتاج النفط حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، بهدف دعم جهود التحالف الساعية لاستقرار أسواق النفط وتوازنها.

وتستهدف الشركة، المملوكة لحكومة إمارة أبوظبي، زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027، وفق موقع الشركة.

ومن المنتظر أن يجتمع تحالف أوبك+ في الأول من يونيو في فيينا، بحسب رويترز. وكان تحالف أوبك بلس، وافق في نوفمبر الماضي على خفض طوعي لإنتاج النفط بلغ نحو 2.2 مليون برميل يوميا إجمالا خلال الربع الأول من 2024.

وتطبق دول تحالف أوبك بلس سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول التحالف -الذي تقوده الرياض وموسكو- منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا