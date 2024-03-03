* تم التحديث بقرار السعودية



قررت السعودية والكويت والجزائر وعُمان، الأعضاء بتحالف أوبك بلس، يوم الأحد تمديد خفض طوعي تنفذه لإنتاجها من النفط حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، بهدف دعم جهود التحالف الساعية لاستقرار أسواق النفط وتوازنها.

وقالت الدول إن قراراتها تأتي بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس.

وكان تحالف أوبك بلس -منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها- وافق في نوفمبر الماضي على خفض طوعي لإنتاج النفط بلغ نحو 2.2 مليون برميل يوميا إجمالا خلال الربع الأول من 2024.

وتطبق دول تحالف أوبك بلس سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول التحالف -الذي تقوده الرياض وموسكو- منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

إضافة إلى ذلك، تطبق دول بالتحالف منذ العام الماضي خفض طوعي لإنتاجها من النفط سعيا لاستقرار أسعار النفط التي تشهد تقلبات في ظل الأحداث العالمية.

وتتأثر أسعار النفط العالمية حاليا بمجموعة من العوامل المتقابلة، فقد دعم التوتر الجيوسياسي جراء استهداف جماعة الحوثي للسفن التجارية في البحر الأحمر أسعار النفط، لكن على الجانب الآخر تسود مخاوف إزاء النمو الاقتصادي.

والشهر الماضي، أبقت منظمة أوبك، في تقريرها الشهري، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2024 دون تغيير عند مقدار 2.2 مليون برميل يوميا.

السعودية

قررت السعودية تمديد خفض طوعي يبلغ مليون برميل يوميا من إنتاجها من النفط -بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023- للربع الثاني من العام الحالي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الأحد عن مصدر مسؤول بوزارة الطاقة.

وبذلك سيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا، حتى نهاية شهر يونيو من عام 2024. وبعدها، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه تدريجيا وفقا لظروف السوق بهدف دعم استقرار السوق، بحسب المصدر.

وتُطبق السعودية خفض طوعي آخر، يبلغ 500 ألف برميل يوميا، سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023، ويمتد حتى نهاية شهر ديسمبر 2024.

الكويت

قررت الكويت تمديد خفض طوعي لإنتاجها من النفط يبلغ 135 ألف برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، وفق ما قاله عماد العتيقي وزير النفط الكويتي يوم الأحد.

وكانت الكويت أعلنت نهاية العام الماضي عن بدء تنفيذ خفض طوعي لإنتاجها من النفط بمقدار 135 ألف برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير 2024 وحتى نهاية مارس من العام نفسه.

وأضاف العتيقي، في بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن قرار التمديد يأتي بالتنسيق مع تحالف أوبك بلس، لتعزيز الجهود التي تبذلها دول التحالف لدعم استقرار أسواق النفط وتوازنها.

وإلى جانب هذا الخفض، تطبق الكويت خفض طوعي آخر بمقدار 128 ألف برميل يوميا من النفط أعلنت عنه في أبريل من العام الماضي وسيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.

ومع تمديد الخفض المُعلن عنه الأحد سيستمر إنتاج الكويت من النفط عند 2.413 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو 2024، وفق العتيقي.

الجزائر

قالت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان الأحد، إن الجزائر ستمدد خفض طوعي يبلغ 51 ألف برميل يوميا لإنتاجها من النفط - بدأته مطلع يناير 2024- حتى الربع الثاني من العام الحالي بدلا من انتهائه في مارس الجاري كما كانت أعلنت سابقا.

وتطبيق الجزائر أيضا خفض طوعي آخر بمقدار 48 ألف برميل يوميا أعلنت عنه في أبريل 2023 ويستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.

وأشارت وزارة الطاقة الجزائرية إلى أنه بذلك يكون إنتاج الجزائر 908 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو 2024، وأنه ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجيا حسب أوضاع السوق.

عُمان

أعلنت عُمان أيضا، يوم الأحد، تمديد خفض طوعي بمقدار 42 ألف برميل يوميا لإنتاجها من النفط الخام حتى الربع الثاني من العام الجاري حتى نهاية يونيو 2024، وفق وكالة الأنباء العُمانية الرسمية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا