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أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، في تقريرها الشهري، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2024 دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي عند مقدار 2.2 مليون برميل يوميا.

وثبتت أوبك أيضا توقعاتها لنمو الطلب العالمي خلال العام المقبل (2025) عند 1.8 مليون برميل يوميا، وفق التقرير الصادر يوم الثلاثاء.

وغالبا ما تؤثر توقعات أوبك على أسواق النفط عالميا، وتأتي التوقعات الأخيرة في وقت يشهد ارتفاع في أسعار النفط في ظل اضطرابات جيوسياسية وفي حركة الشحن والتجارة الدولية.

الإنتاج

وفقا للتقرير، انخفض إنتاج الدول الأعضاء في أوبك -البالغ عددها 12 بعد مغادرة أنغولا- خلال يناير الماضي بمقدار 350 ألف برميل يوميا على أساس شهري، إلى 26.34 مليون برميل يوميا في المتوسط.

وجاء تراجع الإنتاج مدفوعا بانخفاض إنتاج كل من ليبيا والكويت والعراق والجزائر.

بينما ارتفع إنتاج السعودية خلال يناير 2024 بحسب مصادر ثانوية إلى 8.965 مليون برميل يوميا من 8.940 مليون برميل يوميا في ديسمبر الماضي.

ويتماشى مستوى إنتاج السعودية مع ما تعهدت به المملكة بأن يصبح إنتاجها في المتوسط ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.

وتطبق السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس -الذي تقوده الرياض وموسكو- منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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