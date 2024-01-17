* تم التحديث بتفاصيل



أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، في تقريرها الشهري، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2024 دون تغيير عن السابق عند مقدار 2.2 مليون برميل يوميا.

فيما توقعت أوبك نمو "قوي" في الطلب على النفط خلال العام المقبل (2025) بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا، مدعوما باستمرار النشاط الاقتصادي القوي في الصين، وفق التقرير الصادر يوم الأربعاء.

وكانت أوبك ثبتت أيضا في تقريرها السابق توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال عام 2024.

وغالبا ما تؤثر توقعات أوبك على أسواق النفط عالميا، وتأتي التوقعات الأخيرة في وقت يشهد ارتفاع في أسعار النفط في ظل اضطرابات جيوسياسية وفي حركة الشحن والتجارة الدولية.

الإنتاج

ارتفع إنتاج الدول الأعضاء في أوبك -البالغ عددها 12 بعد مغادرة أنغولا- خلال ديسمبر الماضي بمقدار 73 ألف برميل يوميا على أساس شهري، إلى 26.7 مليون برميل يوميا في المتوسط.

وجاءت زيادة الإنتاج تلك بشكل رئيسي من نيجيريا والعراق، فيما انخفض إنتاج الكويت والسعودية وإيران.

وتطبق السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس -الذي تقوده الرياض وموسكو- منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024. كما تطبق المملكة خفض طوعي لإنتاجها من النفط.

وارتفعت حصة أوبك في إجمالي الإنتاج العالمي للنفط الخام في ديسمبر لتصل إلى 26.5% مقارنة بالشهر السابق، وفق تقرير المنظمة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا