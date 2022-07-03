قالت أمازون مصر إنها ستطرح لعملائها خدمة تقسيط ميسر للمشتريات عن طريق شركة فاليو للتقسيط، في أحدث توسع للشركة المصرية المملوكة للمجموعة المالية هيرميس، لتعكس الاحتياج الكبير لخدمات التقسيط مع ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.

وستتيح الخدمة لعملاء موقع أمازون تقسيط مشترياتهم بدون مقدم على فترات تتراوح بين 6 و 60 شهر، عبر استخدام حسابات "ڤاليو" الخاصة بهم، بحسب بيان للشركة يوم الأحد.

وتتوسع فاليو بشكل كبير في سوق التمويل الاستهلاكي في مصر، وأبرمت خلال الفترة الماضية اتفاقات مماثلة مع عدة مؤسسات في مصر منها النادي الأهلي لتمويل رسوم الاشتراكات، ومع إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع، وسابقا مع مجموعة الفطيم، والمستشفى السعودي الألماني وغيرها.

وكانت أمازون مصر وفاليو وقعتا في مايو على اتفاقية أخرى تتيح لأمازون شراء شهادات إيداع دولية بقيمة 10 ملايين دولار قابلة للاستبدال بحصة أسهم في شركة ڤاليو لاحقا.

وتأسست ڤاليو نهاية عام 2017، وتوفر خدمات تقسيط تقليدية في مصر مثل شراء الأجهزة والملابس، وأخرى غير معتادة مثل فواتير المطاعم واشتراكات النوادي الرياضية.

للمزيد: مقابلة- مساهمون جدد في فاليو المصرية

(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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